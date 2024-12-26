https://crimea.ria.ru/20241226/uschemlenie-russkogo-yazyka-nado-uchest-v-migratsionnoy-politike-rf--mnenie-1142907063.html

Ущемление русского языка надо учесть в миграционной политике РФ – мнение

Ущемление русского языка надо учесть в миграционной политике РФ – мнение - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Ущемление русского языка надо учесть в миграционной политике РФ – мнение

Ужесточение миграционной политики России на фоне дискриминации русского языка в ряде стран требует создания в РФ инфраструктуры для изучения мигрантами русского РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T09:11

2024-12-26T09:11

2024-12-26T09:15

радио "спутник в крыму"

мнения

русский язык

миграционная политика

трудовые мигранты

мигранты

андрей никифоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Ужесточение миграционной политики России на фоне дискриминации русского языка в ряде стран требует создания в РФ инфраструктуры для изучения мигрантами русского языка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. Вернадского, кандидат исторических наук Андрей Никифоров, подчеркнув, что это не только повысит авторитет страны, но и поможет снизить в ней миграционную преступность.По мнению Никифорова, ужесточение требований к мигрантам в РФ необходимо и оправдано в условиях экономического роста и непростой демографической ситуации, но страна не должна из-за этого превращаться в проходной двор.Среди прочего новые требования в части языковой политики он считает безусловно необходимыми.Однако обновленное законодательство РФ, обязывающее детей школьного возраста и студентов, приехавших в Россию из других стран, знать русский язык, требует доработки с учетом сложившейся геополитический ситуации, считает Никифоров."Сейчас ситуация такая, что в мире непросто изучить русский язык. Сокращается его преподавание, он изгоняется из целого ряда стран. И мы в результате не можем получить "готового" абитуриента со знанием русского", – заметил он.Эксперт считает, что в связи с этим в России должна создаваться соответствующая инфраструктура, которая позволит детям мигрантов дошкольного возраста и абитуриентам-иностранцам, приезжающим из стран, где русский не изучали, не лишиться возможности жить и учиться в нашей стране.По его мнению, с учетом всех факторов для России это необходимость."Но не потому, что это мы к ним приспосабливаемся. А потому что, если мы этих людей пускаем на самотек, тогда они начинают вести себя асоциально", – добавил он.По его мнению, новые возможности для мигрантов в РФ не только повысят авторитет страны, но и помогут снизить миграционную преступность.В пример того, как все может быть организовано, он привел советский опыт, который был реализован в том числе в Крыму.В противовес этому позже в Крыму бывали потоки, на которых среди группы иностранных студентов русским языком владел лишь один, пытаясь за всю группу сдавать зачеты, добавил он.Никифоров отметил также, что в вузах Крыма в "украинский период" существовали группы, в которых студентам-иностранцам преподавали на английском языке."Но это даже унизительно. Получается, что мы приспосабливаемся к тем, у кого востребовано наше образование", – подчеркнул политолог."И, мне кажется, что в первом случае все было более урегулировано, создана инфраструктура необходимая. А во втором просто брали деньги, чтобы студентам просто выдать дипломы, и это точно не добавляет авторитета", – подытожил эксперт.Обречено на провал: эксперт о попытках Запада "отменить" русский язык>>11 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД РФ приняла закон, согласно которому детей мигрантов не будут принимать в школы в России без знания русского языка.23 декабря депутат Государственной Думы России Константин Бахарев на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал, что парламентарии в течение следующего года примут около 20 законопроектов, касающихся миграционной сферы.В ноябре 2023 года заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой в ходе парламентских слушаний, посвященных госполитике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка, предложил ограничить возможность работы в России для граждан, прибывающих из стран постсоветского пространства, где ущемляется русский язык.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветромМигранты в России стали совершать меньше преступлений – МВДВ России запретили зачислять в школы детей мигрантов без знания русского

https://crimea.ria.ru/20241210/migranty-v-rossii-dolzhny-rabotat-vakhtovym-metodom--glava-spch-1142531392.html

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мнения, русский язык, миграционная политика, трудовые мигранты, мигранты, андрей никифоров