https://crimea.ria.ru/20240524/obrecheno-na-proval-ekspert-o-popytkakh-zapada-otmenit-russkiy-yazyk-1137548914.html

Обречено на провал: эксперт о попытках Запада "отменить" русский язык

Обречено на провал: эксперт о попытках Запада "отменить" русский язык - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Обречено на провал: эксперт о попытках Запада "отменить" русский язык

Любые попытки Запада "отменить" русский язык обречены на провал, поскольку он является частью мировой культуры, которая выше любой политической конъюнктуры... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T20:56

2024-05-24T20:56

2024-05-24T20:56

новости

юрий дорофеев

крым

мнения

кфу (крымский федеральный университет)

русский язык

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Любые попытки Запада "отменить" русский язык обречены на провал, поскольку он является частью мировой культуры, которая выше любой политической конъюнктуры. Такое мнение выразил проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, профессор кафедры русского, славянского и общего языкознания КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Дорофеев.По его мнению, в современных условиях запретить русскую культуру еще труднее, поскольку существует интернет."Культурный фактор объединяет всех людей, независимо от того, где они живут. Нынешняя система интернета позволяет находиться в рамках той культуры, которая тебе близка. Политика не может перекрыть культуру - культура всегда прорывается и сохраняется", - убежден профессор.Запад пытается "отменить" русскую культуру, разделить и поссорить народы, объединенные великим наследием Кирилла и Мефодия. Поэтому День славянской письменности и культуры обретает особый смысл, заявил ранее глава РК Сергей Аксенов.День славянской письменности и культуры в России отмечается 24 мая. Он приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности. Аналогичные праздники есть и в других славянских государствах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветромКонцлагеря для русскоговорящих на Украине: политолог – о новом законеКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, юрий дорофеев, крым, мнения, кфу (крымский федеральный университет), русский язык, политика, общество