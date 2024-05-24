Рейтинг@Mail.ru
Аксенов: наследие Кирилла и Мефодия помогает России противостоять Западу - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240524/nasledie-kirilla-i-mefodiya-pomogaet-protivostoyat-napadkam-zapada-1137540298.html
Аксенов: наследие Кирилла и Мефодия помогает России противостоять Западу
Аксенов: наследие Кирилла и Мефодия помогает России противостоять Западу - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Аксенов: наследие Кирилла и Мефодия помогает России противостоять Западу
Запад пытается "отменить" русскую культуру, разделить и поссорить народы, объединенные великим наследием Кирилла и Мефодия. Поэтому День славянской письменности РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T09:17
2024-05-24T09:50
культура
общество
сергей аксенов
крым
новости крыма
религия
православие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137540120_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a15228562f361a8847f9a3a4b6a8ee94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Запад пытается "отменить" русскую культуру, разделить и поссорить народы, объединенные великим наследием Кирилла и Мефодия. Поэтому День славянской письменности и культуры сегодня обретает особый смысл, напомнил глава РК Сергей Аксенов.Письменность и культура стали основой великой и самобытной цивилизации Русского мира, духовным и культурным фундаментом российской государственности. Поэтому мы отмечаем День славянской письменности и культуры 24 мая, когда Православная церковь чтит память святых равноапостольных братьев, добавил он.Аксенов подчеркнул, что сегодня эта дата обрела особый смысл. Так как Запад пытается разрушить русский цивилизационный код, "отменить" русскую культуру, разделить и поссорить народы, объединенные великим наследием Кирилла и Мефодия.В свою очередь спикер Госсовета Владимир Константинов подчеркнул, что письменность на основе кириллицы стала неотъемлемой частью русской цивилизации. Она открыла перед славянскими народами колоссальные возможности для развития культуры и науки.По его мнению, такое нетерпение к развитию окружающих — признак слабости Запада. Россий, напросит, во все времена выступали за многополярность, многообразие культур и традиций."Этот принцип мы отстаиваем и сегодня, на фронтах СВО. У нас есть своя история и культура, которыми мы гордимся, мы готовы к равноправному диалогу и сотрудничеству. И мы уверены, что в новом мире, который будет установлен после нашей Победы, определяющие роли будут отведены таким же самодостаточным народам", – резюмировал он.
https://crimea.ria.ru/20240524/nato-vtaskivaet-moldaviyu-v-voennoe-protivostoyanie-s-rossiey-i-belorussiey-1137539612.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137540120_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d4c351753be0d30977d01a8dc239004.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, общество, сергей аксенов, крым, новости крыма, религия, православие
Аксенов: наследие Кирилла и Мефодия помогает России противостоять Западу

Запад пытается поссорить объединенные наследием Кирилла и Мефодия народы - Аксенов

09:17 24.05.2024 (обновлено: 09:50 24.05.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваКирилл и Мефодий
Кирилл и Мефодий
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Запад пытается "отменить" русскую культуру, разделить и поссорить народы, объединенные великим наследием Кирилла и Мефодия. Поэтому День славянской письменности и культуры сегодня обретает особый смысл, напомнил глава РК Сергей Аксенов.

"Эти две миссии – просветительскую и духовную – невозможно разделить. Кирилл и Мефодий принесли нашим предкам и письменность, и благую весть о Христе на понятном, родном языке", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.

Письменность и культура стали основой великой и самобытной цивилизации Русского мира, духовным и культурным фундаментом российской государственности. Поэтому мы отмечаем День славянской письменности и культуры 24 мая, когда Православная церковь чтит память святых равноапостольных братьев, добавил он.
Аксенов подчеркнул, что сегодня эта дата обрела особый смысл. Так как Запад пытается разрушить русский цивилизационный код, "отменить" русскую культуру, разделить и поссорить народы, объединенные великим наследием Кирилла и Мефодия.
"Это наследие помогает нам вместе противостоять злу, утверждать и укреплять наше единство, которого так боятся враги, и вместе побеждать", – резюмировал Аксенов.
В свою очередь спикер Госсовета Владимир Константинов подчеркнул, что письменность на основе кириллицы стала неотъемлемой частью русской цивилизации. Она открыла перед славянскими народами колоссальные возможности для развития культуры и науки.
"Однако тогда, как и сегодня, Запад пытался подавить славянскую идентичность, - напомнил Константинов. - В формировании нашей самостоятельной цивилизации они видели для себя угрозу".
По его мнению, такое нетерпение к развитию окружающих — признак слабости Запада. Россий, напросит, во все времена выступали за многополярность, многообразие культур и традиций.
"Этот принцип мы отстаиваем и сегодня, на фронтах СВО. У нас есть своя история и культура, которыми мы гордимся, мы готовы к равноправному диалогу и сотрудничеству. И мы уверены, что в новом мире, который будет установлен после нашей Победы, определяющие роли будут отведены таким же самодостаточным народам", – резюмировал он.
Акция протеста в Кишинёве с требованием проведения досрочных парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
08:50
НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией
 
КультураОбществоСергей АксеновКрымНовости КрымаРелигияПравославие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:57Новая авария на водоводе в Евпатории - часть абонентов без воды
10:49В Харьковской области повреждены железнодорожные пути и инфраструктура
10:09В Севастополе морской транспорт остановил движение
10:05Больше 300 лет: история Выпускного бала в России - инфографика
09:59Европа готовится вступить в войну с Россией – Орбан
09:51Работа керченской паромной переправы приостановлена
09:21Ветер до 28 м/с: на Новороссийск идет шторм
09:17Аксенов: наследие Кирилла и Мефодия помогает России противостоять Западу
08:50НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией
08:30Следком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ
08:26Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе"
07:46Где в Севастополе не будет света в пятницу
07:39Большая часть жителей Херсонской области получили российские паспорта
07:22За ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMS
07:17У берегов Крыма морская авиация уничтожила три безэкипажных катера
07:03Сколько оздоровительных лагерей в Крыму готовы принять детей
06:45Клещи атакуют Крым: выявлены случаи заражения боррелиозом
06:01Что будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнение
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 мая
Лента новостейМолния