https://crimea.ria.ru/20240524/nasledie-kirilla-i-mefodiya-pomogaet-protivostoyat-napadkam-zapada-1137540298.html
Аксенов: наследие Кирилла и Мефодия помогает России противостоять Западу
Аксенов: наследие Кирилла и Мефодия помогает России противостоять Западу - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Аксенов: наследие Кирилла и Мефодия помогает России противостоять Западу
Запад пытается "отменить" русскую культуру, разделить и поссорить народы, объединенные великим наследием Кирилла и Мефодия. Поэтому День славянской письменности РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T09:17
2024-05-24T09:17
2024-05-24T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Запад пытается "отменить" русскую культуру, разделить и поссорить народы, объединенные великим наследием Кирилла и Мефодия. Поэтому День славянской письменности и культуры сегодня обретает особый смысл, напомнил глава РК Сергей Аксенов.Письменность и культура стали основой великой и самобытной цивилизации Русского мира, духовным и культурным фундаментом российской государственности. Поэтому мы отмечаем День славянской письменности и культуры 24 мая, когда Православная церковь чтит память святых равноапостольных братьев, добавил он.Аксенов подчеркнул, что сегодня эта дата обрела особый смысл. Так как Запад пытается разрушить русский цивилизационный код, "отменить" русскую культуру, разделить и поссорить народы, объединенные великим наследием Кирилла и Мефодия.В свою очередь спикер Госсовета Владимир Константинов подчеркнул, что письменность на основе кириллицы стала неотъемлемой частью русской цивилизации. Она открыла перед славянскими народами колоссальные возможности для развития культуры и науки.По его мнению, такое нетерпение к развитию окружающих — признак слабости Запада. Россий, напросит, во все времена выступали за многополярность, многообразие культур и традиций."Этот принцип мы отстаиваем и сегодня, на фронтах СВО. У нас есть своя история и культура, которыми мы гордимся, мы готовы к равноправному диалогу и сотрудничеству. И мы уверены, что в новом мире, который будет установлен после нашей Победы, определяющие роли будут отведены таким же самодостаточным народам", – резюмировал он.
https://crimea.ria.ru/20240524/nato-vtaskivaet-moldaviyu-v-voennoe-protivostoyanie-s-rossiey-i-belorussiey-1137539612.html
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культура, общество, сергей аксенов, крым, новости крыма, религия, православие
Аксенов: наследие Кирилла и Мефодия помогает России противостоять Западу
Запад пытается поссорить объединенные наследием Кирилла и Мефодия народы - Аксенов
09:17 24.05.2024 (обновлено: 09:50 24.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Запад пытается "отменить" русскую культуру, разделить и поссорить народы, объединенные великим наследием Кирилла и Мефодия. Поэтому День славянской письменности и культуры сегодня обретает особый смысл, напомнил глава РК Сергей Аксенов.
"Эти две миссии – просветительскую и духовную – невозможно разделить. Кирилл и Мефодий принесли нашим предкам и письменность, и благую весть о Христе на понятном, родном языке", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Письменность и культура стали основой великой и самобытной цивилизации Русского мира, духовным и культурным фундаментом российской государственности. Поэтому мы отмечаем День славянской письменности и культуры 24 мая, когда Православная церковь чтит память святых равноапостольных братьев, добавил он.
Аксенов подчеркнул, что сегодня эта дата обрела особый смысл. Так как Запад пытается разрушить русский цивилизационный код, "отменить" русскую культуру, разделить и поссорить народы, объединенные великим наследием Кирилла и Мефодия.
"Это наследие помогает нам вместе противостоять злу, утверждать и укреплять наше единство, которого так боятся враги, и вместе побеждать", – резюмировал Аксенов.
В свою очередь спикер Госсовета Владимир Константинов подчеркнул, что письменность на основе кириллицы стала неотъемлемой частью русской цивилизации. Она открыла перед славянскими народами колоссальные возможности для развития культуры и науки.
"Однако тогда, как и сегодня, Запад пытался подавить славянскую идентичность, - напомнил Константинов. - В формировании нашей самостоятельной цивилизации они видели для себя угрозу".
По его мнению, такое нетерпение к развитию окружающих — признак слабости Запада. Россий, напросит, во все времена выступали за многополярность, многообразие культур и традиций.
"Этот принцип мы отстаиваем и сегодня, на фронтах СВО. У нас есть своя история и культура, которыми мы гордимся, мы готовы к равноправному диалогу и сотрудничеству. И мы уверены, что в новом мире, который будет установлен после нашей Победы, определяющие роли будут отведены таким же самодостаточным народам", – резюмировал он.