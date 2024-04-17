https://crimea.ria.ru/20240417/v-krymu-zapret-na-russkiy-yazyk-v-ukrainskikh-smi-nazvali-borboy-s-vetrom-1136644158.html

В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром

В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром - РИА Новости Крым, 17.04.2024

В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром

Русский язык - абсолютно естественная для Украины речь. Вытеснять его бесполезно. Так полный запрет русского языка в эфире украинских каналов РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T20:13

2024-04-17T20:13

2024-04-17T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Русский язык - абсолютно естественная для Украины речь. Вытеснять его бесполезно. Так полный запрет русского языка в эфире украинских каналов РИА Новости Крым прокомментировал сенатор Российской Федерации Сергей Цеков.Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что русский язык в течение трех месяцев - до 17 июля - должен полностью исчезнуть с украинских каналов. В эфире можно будет употреблять только устойчивые выражения и отдельные слова.По мнению Цеоква, то, что теперь русская речь на украинском ТВ будет дублироваться на украинский, вызовет раздражение у людей, но никаких серьезных протестов по этому поводу ожидать не стоит."Раздражение будет такое, кухонное. Населению мозги совершенно повернули, они в принципе уже публично боятся выражать какое-то недовольство, потому что ожидают, что к ним придут и начнут издеваться. Поэтому будут сопротивляться самые отважные русскокультурные люди", - считает он.На Украине складывается непростая ситуация, но у националистов нет шансов на победу, подчеркнул сенатор.В 2019 году Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий использование негосударственных языков во всех сферах общественной жизни. На телевидении осталась распространенной практика, когда ведущий программ разговаривают по-украински, а гости – по-русски. С 17 июля в силу вступают поправки к закону, запрещающие и такой формат общения.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной радой в апреле 2019 года. Документ предусматривает, в числе прочих требований, создание специальной "языковой комиссии", деятельность которой контролирует уполномоченный по защите языка.Тарас Креминь был назначен на эту должность в 2020 году. С тех пор на Украине запретили издавать газеты и журналы на русском языке, обязали сопровождать украинскими субтитрами театральные представления на русском, переименовали города и села, названия которых были так или иначе связаны с Россией.В октябре прошлого года русский язык перестали изучать в Киевском университете, наряду с белорусским и фарси (язык общения в Иране).Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение болезни: в Крыму оценили рост доносов на украинцев из-за языкаНа Украине запретили печатать газеты и журналы только на русскомМИД: носители русского языка и культуры стали бесправными на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, русский язык, в мире, общество, сергей цеков, мнения, сми