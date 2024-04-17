Рейтинг@Mail.ru
В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240417/v-krymu-zapret-na-russkiy-yazyk-v-ukrainskikh-smi-nazvali-borboy-s-vetrom-1136644158.html
В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром
В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром - РИА Новости Крым, 17.04.2024
В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром
Русский язык - абсолютно естественная для Украины речь. Вытеснять его бесполезно. Так полный запрет русского языка в эфире украинских каналов РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T20:13
2024-04-17T20:13
эксклюзивы риа новости крым
украина
русский язык
в мире
общество
сергей цеков
мнения
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111589/05/1115890575_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_111da0bc2535dd6591ae82493b990f98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Русский язык - абсолютно естественная для Украины речь. Вытеснять его бесполезно. Так полный запрет русского языка в эфире украинских каналов РИА Новости Крым прокомментировал сенатор Российской Федерации Сергей Цеков.Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что русский язык в течение трех месяцев - до 17 июля - должен полностью исчезнуть с украинских каналов. В эфире можно будет употреблять только устойчивые выражения и отдельные слова.По мнению Цеоква, то, что теперь русская речь на украинском ТВ будет дублироваться на украинский, вызовет раздражение у людей, но никаких серьезных протестов по этому поводу ожидать не стоит."Раздражение будет такое, кухонное. Населению мозги совершенно повернули, они в принципе уже публично боятся выражать какое-то недовольство, потому что ожидают, что к ним придут и начнут издеваться. Поэтому будут сопротивляться самые отважные русскокультурные люди", - считает он.На Украине складывается непростая ситуация, но у националистов нет шансов на победу, подчеркнул сенатор.В 2019 году Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий использование негосударственных языков во всех сферах общественной жизни. На телевидении осталась распространенной практика, когда ведущий программ разговаривают по-украински, а гости – по-русски. С 17 июля в силу вступают поправки к закону, запрещающие и такой формат общения.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной радой в апреле 2019 года. Документ предусматривает, в числе прочих требований, создание специальной "языковой комиссии", деятельность которой контролирует уполномоченный по защите языка.Тарас Креминь был назначен на эту должность в 2020 году. С тех пор на Украине запретили издавать газеты и журналы на русском языке, обязали сопровождать украинскими субтитрами театральные представления на русском, переименовали города и села, названия которых были так или иначе связаны с Россией.В октябре прошлого года русский язык перестали изучать в Киевском университете, наряду с белорусским и фарси (язык общения в Иране).Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение болезни: в Крыму оценили рост доносов на украинцев из-за языкаНа Украине запретили печатать газеты и журналы только на русскомМИД: носители русского языка и культуры стали бесправными на Украине
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111589/05/1115890575_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_a739b3126c00318b5824e8480a6a24fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, русский язык, в мире, общество, сергей цеков, мнения, сми
В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром

Бороться с русским языком на украинском телевидении бесполезно – Сергей Цеков

20:13 17.04.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением телевизионных каналов
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Русский язык - абсолютно естественная для Украины речь. Вытеснять его бесполезно. Так полный запрет русского языка в эфире украинских каналов РИА Новости Крым прокомментировал сенатор Российской Федерации Сергей Цеков.
Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что русский язык в течение трех месяцев - до 17 июля - должен полностью исчезнуть с украинских каналов. В эфире можно будет употреблять только устойчивые выражения и отдельные слова.
По мнению Цеоква, то, что теперь русская речь на украинском ТВ будет дублироваться на украинский, вызовет раздражение у людей, но никаких серьезных протестов по этому поводу ожидать не стоит.
"Раздражение будет такое, кухонное. Населению мозги совершенно повернули, они в принципе уже публично боятся выражать какое-то недовольство, потому что ожидают, что к ним придут и начнут издеваться. Поэтому будут сопротивляться самые отважные русскокультурные люди", - считает он.
На Украине складывается непростая ситуация, но у националистов нет шансов на победу, подчеркнул сенатор.
"Бороться с русским языком - это все равно, что бороться с ветром или с морскими волнами. Я считаю, русский язык - естественный язык на Украине. И скорее Украина исчезнет как государство, чем русский язык исчезнет на той территории, которая называется Украина", - уверен он.
В 2019 году Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий использование негосударственных языков во всех сферах общественной жизни. На телевидении осталась распространенной практика, когда ведущий программ разговаривают по-украински, а гости – по-русски. С 17 июля в силу вступают поправки к закону, запрещающие и такой формат общения.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной радой в апреле 2019 года. Документ предусматривает, в числе прочих требований, создание специальной "языковой комиссии", деятельность которой контролирует уполномоченный по защите языка.
Тарас Креминь был назначен на эту должность в 2020 году. С тех пор на Украине запретили издавать газеты и журналы на русском языке, обязали сопровождать украинскими субтитрами театральные представления на русском, переименовали города и села, названия которых были так или иначе связаны с Россией.
В октябре прошлого года русский язык перестали изучать в Киевском университете, наряду с белорусским и фарси (язык общения в Иране).
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обострение болезни: в Крыму оценили рост доносов на украинцев из-за языка
На Украине запретили печатать газеты и журналы только на русском
МИД: носители русского языка и культуры стали бесправными на Украине
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаРусский языкВ миреОбществоСергей ЦековМненияСМИ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:17В Воронеже упал беспилотник: есть повреждения
22:07Главные новости Крыма: 17 апреля
21:49Проект помощи США предполагает передачу Киеву ракет ATACMS
21:36Какие преференции получают присяжные заседатели в Крыму
21:19В США требуют у Байдена договориться с Киевом о возмещении помощи
21:08ВСУ бьют кассетными снарядами по Донецку: ранены два человека
20:59ВСУ атаковали кладбище и ЖЭК в Херсонской области
20:41Проект помощи США Украине предполагает выделить почти 61 млрд долларов
20:13В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветром
19:50В Севастополе проходят учебные стрельбы военных
19:42Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада
19:23Сверх ожиданий: в Крыму рассказали о загрузке отелей на майские праздники
19:06В Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК
18:53Гостям украинских телеканалов запретят говорить на русском языке
18:30Ремонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделано
18:11Ситуация у Крымского моста после возобновления движения
17:59Мощное землетрясение произошло в Японии
17:45Ожидается исторический максимум: ситуация с паводками в России
17:35Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
17:27В Севастополе отменили воздушную тревогу
Лента новостейМолния