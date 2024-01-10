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Обострение болезни: в Крыму оценили рост доносов на украинцев из-за языка - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Обострение болезни: в Крыму оценили рост доносов на украинцев из-за языка
Обострение болезни: в Крыму оценили рост доносов на украинцев из-за языка - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Обострение болезни: в Крыму оценили рост доносов на украинцев из-за языка
Рост количества доносов и жалоб на использование русского языка на Украине обусловлено как обострением синдрома русофобии среди радикальной части украинского... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T10:55
2024-01-10T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Рост количества доносов и жалоб на использование русского языка на Украине обусловлено как обострением синдрома русофобии среди радикальной части украинского общества, так и наплевательским отношением к языковым запретам со стороны умеренно настроенных граждан. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент Крымского федерального университета, социолог Наталья Киселева.Офис языкового омбудсмена Украины накануне сообщил, что количество жалоб на использование русского языка в стране за год выросло на 30% - с 2846 до 3692. Больше всего доносов зафиксировано в Киеве (1345), Харьковской (516), Одесской (486), Днепропетровской (316), Киевской (153), Запорожской (63), Львовской (59), Полтавской (54) и Николаевской (53) областях."Процесс увеличения количества жалоб на употребление запрещенного на Украине русского языка вполне закономерный. У больных русофобией и украинским нацизмом заболевание обостряется, а у людей, у которых еще есть шансы на полное или частичное выздоровление, наоборот, проявляются симптомы ремиссии", – сказала Киселева.Эксперт отметила, что так называемая "революция достоинства", которой "оболванили" жителей Украины во время очередного переворота в 2014 году, "принесла не обещанную достойную жизнь, а совершенно противоположное".Киселева при этом указала, что часть представителей киевского режима сами владеют украинским языком не на том уровне, которого требуют от граждан. Например, министр образования Украины Оксен Лисовой перед назначением на должность не смог сдать обязательный экзамен на знание государственного языка.Комментируя географию языковых доносов, социолог пояснила, что наибольшее их количество в Киеве связано с численностью населения. А большее число жалоб в восточных областях по сравнению с западными имеет исторический характер."В восточных областях всегда преобладало русскоязычное население, а в очаге этой нацистской заразы – на западе – украиноязычное, поэтому и жалоб там меньше", - объяснила Киселева.Эксперт подчеркнула, что притеснения по языковому признаку являются одним из явных признаков нацистских режимов, которые всегда и в любой стране "приводили к деградации и смерти", поэтому у киевского режима нет будущего.Притеснения русского языка на УкраинеВ январе 2021 года на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Все поставщики услуг, не только в торговле, обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.Спустя полгода вступили в силу нормы языкового закона, касающиеся телевидения. Так, отныне все развлекательные программы, фильмы и сериалы должны транслироваться исключительно на украинском языке. Суммарная продолжительность реплик на других языках в фильме не может превышать 10% суммарной продолжительности всех реплик.В декабре 2023 года Верховная рада приняла закон о нацменьшинствах. Согласно документу, граждане, принадлежащие к нацменьшинствам, теперь имеют право получать образование, смотреть телерадиопрограммы, издавать книги на родном языке. Обучение в школах может производиться на языке нацменьшинства, за исключением тех предметов, которые связаны с изучением истории, культуры и государственного языка Украины. При этом отдельное положение закона указывает, что вышеперечисленные права не распространяются только на одну национальность – на русских. Согласно заявлению вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, на Украине нет "русского национального нацменьшинства".Читайте также на РИА Новости Крым:МИД: носители русского языка и культуры стали бесправными на Украине"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиИз русских хотят сделать нерусских – писатель о происходящем на Украине
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русский язык, украина, мнения, наталья киселева, форго, общество, дерусификация на украине, новости
Обострение болезни: в Крыму оценили рост доносов на украинцев из-за языка

На Украине происходит обострение синдрома русофобии – эксперт о росте числа языковых жалоб

10:55 10.01.2024
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo Alastair Grant
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Рост количества доносов и жалоб на использование русского языка на Украине обусловлено как обострением синдрома русофобии среди радикальной части украинского общества, так и наплевательским отношением к языковым запретам со стороны умеренно настроенных граждан. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент Крымского федерального университета, социолог Наталья Киселева.
Офис языкового омбудсмена Украины накануне сообщил, что количество жалоб на использование русского языка в стране за год выросло на 30% - с 2846 до 3692. Больше всего доносов зафиксировано в Киеве (1345), Харьковской (516), Одесской (486), Днепропетровской (316), Киевской (153), Запорожской (63), Львовской (59), Полтавской (54) и Николаевской (53) областях.
"Процесс увеличения количества жалоб на употребление запрещенного на Украине русского языка вполне закономерный. У больных русофобией и украинским нацизмом заболевание обостряется, а у людей, у которых еще есть шансы на полное или частичное выздоровление, наоборот, проявляются симптомы ремиссии", – сказала Киселева.
Эксперт отметила, что так называемая "революция достоинства", которой "оболванили" жителей Украины во время очередного переворота в 2014 году, "принесла не обещанную достойную жизнь, а совершенно противоположное".

"В основе всей внутренней политики сегодняшнего Киева лежит насилие, направленное, прежде всего, на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Вот часть граждан, очнувшись от майданного угара, если и не пытается хоть таким образом противостоять языковому насилию, то стали наплевательски относиться к запретам на употребление русского языка во всех сферах жизни. Тем более, что сегодняшняя Украина – это не о жизни, а о выживании и попытках людей не умереть", – убеждена руководитель крымского филиала ФоРГО.

Киселева при этом указала, что часть представителей киевского режима сами владеют украинским языком не на том уровне, которого требуют от граждан. Например, министр образования Украины Оксен Лисовой перед назначением на должность не смог сдать обязательный экзамен на знание государственного языка.
Комментируя географию языковых доносов, социолог пояснила, что наибольшее их количество в Киеве связано с численностью населения. А большее число жалоб в восточных областях по сравнению с западными имеет исторический характер.
"В восточных областях всегда преобладало русскоязычное население, а в очаге этой нацистской заразы – на западе – украиноязычное, поэтому и жалоб там меньше", - объяснила Киселева.
Эксперт подчеркнула, что притеснения по языковому признаку являются одним из явных признаков нацистских режимов, которые всегда и в любой стране "приводили к деградации и смерти", поэтому у киевского режима нет будущего.
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Притеснения русского языка на Украине

В январе 2021 года на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Все поставщики услуг, не только в торговле, обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.
Спустя полгода вступили в силу нормы языкового закона, касающиеся телевидения. Так, отныне все развлекательные программы, фильмы и сериалы должны транслироваться исключительно на украинском языке. Суммарная продолжительность реплик на других языках в фильме не может превышать 10% суммарной продолжительности всех реплик.
В декабре 2023 года Верховная рада приняла закон о нацменьшинствах. Согласно документу, граждане, принадлежащие к нацменьшинствам, теперь имеют право получать образование, смотреть телерадиопрограммы, издавать книги на родном языке. Обучение в школах может производиться на языке нацменьшинства, за исключением тех предметов, которые связаны с изучением истории, культуры и государственного языка Украины. При этом отдельное положение закона указывает, что вышеперечисленные права не распространяются только на одну национальность – на русских. Согласно заявлению вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, на Украине нет "русского национального нацменьшинства".
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