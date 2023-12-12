https://crimea.ria.ru/20231212/mid-nositeli-russkogo-yazyka-i-kultury-stali-bespravnymi-na-ukraine-1133494725.html
МИД: носители русского языка и культуры стали бесправными на Украине
МИД: носители русского языка и культуры стали бесправными на Украине - РИА Новости Крым, 12.12.2023
МИД: носители русского языка и культуры стали бесправными на Украине
Принятый на Украине законопроект о языках нацменьшинств практически узаконивает сегрегацию по языковому принципу. Об этом в ходе брифинга заявил посол по особым РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T21:52
2023-12-12T21:52
2023-12-12T21:52
мнения
родион мирошник
украина
русский язык
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Принятый на Украине законопроект о языках нацменьшинств практически узаконивает сегрегацию по языковому принципу. Об этом в ходе брифинга заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Дипломат напомнил, что в ходе подготовки к переговорам о вступлении Украины в Европейский союз европейские чиновники указали Киеву на необходимость каким-то образом урегулировать вопросы, связанные с ущемлением языковых прав национальных меньшинств.Посол по особым поручениям МИД России подчеркнул, что на этом фоне 10 статья украинской Конституции носит шаржевый характер. В тексте данной статьи сказано, что "в Украине гарантируется свободное развитие, использование, защита русского и других языков национальных меньшинств". Более того, сказано, что применение языков на Украине гарантируется конституцией Украины и определяется законом. "Без комментариев", – резюмировал Мирошник.Новый украинский закон о нацменьшинствах на Украине был принят 8 декабря. Согласно документу, граждане, принадлежащие к нацменьшинствам, теперь имеют право получать образование, смотреть телерадиопрограммы, издавать книги на родном языке. Обучение в школах может производиться на языке нацменьшинства, за исключением тех предметов, которые связаны с изучением истории, культуры и государственного языка Украины. При этом отдельное положение Закона указывает, что вышеперечисленные права не распространяются только на одну национальность – на русских. Согласно заявлению вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, на Украине нет "русского национального нацменьшинства".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о присоединении Крыма: нацисты на Украине не оставили нам выбораКонцлагеря для русскоговорящих на Украине: политолог – о новом законе"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения, родион мирошник, украина, русский язык, министерство иностранных дел рф (мид рф)
МИД: носители русского языка и культуры стали бесправными на Украине
На Украине узаконили дискриминацию по языковому признаку – МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Принятый на Украине законопроект о языках нацменьшинств практически узаконивает сегрегацию по языковому принципу. Об этом в ходе брифинга заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат напомнил, что в ходе подготовки к переговорам о вступлении Украины в Европейский союз европейские чиновники указали Киеву на необходимость каким-то образом урегулировать вопросы, связанные с ущемлением языковых прав национальных меньшинств.
"Результатом такой "попытки урегулирования" стало принятие Радой законопроекта, который практически вводит сегрегацию по языковому принципу. То есть разделяет граждан страны на три категории: носителей языка или титульную нацию, носителей языков стран ЕС и бесправных, то есть носителей русского языка и культуры, которых на территории Украины, без преувеличения, огромное количество", – сказал Мирошник.
Посол по особым поручениям МИД России подчеркнул, что на этом фоне 10 статья украинской Конституции носит шаржевый характер. В тексте данной статьи сказано, что "в Украине гарантируется свободное развитие, использование, защита русского и других языков национальных меньшинств". Более того, сказано, что применение языков на Украине гарантируется конституцией Украины и определяется законом. "Без комментариев", – резюмировал Мирошник.
Новый украинский закон о нацменьшинствах на Украине был принят 8 декабря. Согласно документу, граждане, принадлежащие к нацменьшинствам, теперь имеют право получать образование, смотреть телерадиопрограммы, издавать книги на родном языке. Обучение в школах может производиться на языке нацменьшинства, за исключением тех предметов, которые связаны с изучением истории, культуры и государственного языка Украины. При этом отдельное положение Закона указывает, что вышеперечисленные права не распространяются только на одну национальность – на русских
. Согласно заявлению вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, на Украине нет "русского национального нацменьшинства".
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