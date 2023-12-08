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Русских нет: на Украине приняли закон о нацменьшинствах - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Русских нет: на Украине приняли закон о нацменьшинствах
Русских нет: на Украине приняли закон о нацменьшинствах - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Русских нет: на Украине приняли закон о нацменьшинствах
На Украине нет "русского национального нацменьшинства", заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T20:02
2023-12-08T20:02
украина
европейский союз
новости
политика
русский язык
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. На Украине нет "русского национального нацменьшинства", заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Так она прокомментировала вопрос журналиста о том, почему в новом украинском законе о нацменьшинствах не учтены интересы русских граждан страны.Сегодня, 8 декабря, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах". Принятие этого закона было одним из требований Венецианской комиссии, которое Украина должна была выполнить, чтобы получить приглашение в Евросоюз.Согласно документу, граждане, принадлежащие к нацменьшинствам, теперь имеют право получать образование, смотреть телерадиопрограммы, издавать книги на родном языке. Обучение в школах может производиться на языке нацменьшинства, за исключением тех предметов, которые связаны с изучением истории, культуры и государственного языка Украины.Все перечисленные законом права не распространяются только на одну национальность на Украине – на русских. Об этом гласит отдельное положение Закона, которым русский язык лишен всех этих преимуществ на время военного положения и пяти лет после его отмены.На сайте официального интернет представительства президента Украины ранее была опубликована петиция, призывающая мобилизовывать в действующую армию депутатов и чиновников. Петиция набрала необходимые 25 000 голосов и должна быть рассмотрена главой государства.Читайте также на РИА Новости Крым:СБУ обвинила вице-премьера Крыма в "госизмене"Как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на УкраинеВ Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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украина, европейский союз, новости, политика, русский язык
Русских нет: на Украине приняли закон о нацменьшинствах

Вице-премьер Украины Стефанишина отрицает существование русских в стране

20:02 08.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНа Украине
На Украине - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. На Украине нет "русского национального нацменьшинства", заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Так она прокомментировала вопрос журналиста о том, почему в новом украинском законе о нацменьшинствах не учтены интересы русских граждан страны.

"На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть которых разговаривают на русском языке", – цитирует Стефанишину РИА Новости.

Сегодня, 8 декабря, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах". Принятие этого закона было одним из требований Венецианской комиссии, которое Украина должна была выполнить, чтобы получить приглашение в Евросоюз.
Согласно документу, граждане, принадлежащие к нацменьшинствам, теперь имеют право получать образование, смотреть телерадиопрограммы, издавать книги на родном языке. Обучение в школах может производиться на языке нацменьшинства, за исключением тех предметов, которые связаны с изучением истории, культуры и государственного языка Украины.
Все перечисленные законом права не распространяются только на одну национальность на Украине – на русских. Об этом гласит отдельное положение Закона, которым русский язык лишен всех этих преимуществ на время военного положения и пяти лет после его отмены.
На сайте официального интернет представительства президента Украины ранее была опубликована петиция, призывающая мобилизовывать в действующую армию депутатов и чиновников. Петиция набрала необходимые 25 000 голосов и должна быть рассмотрена главой государства.
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