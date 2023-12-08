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Русских нет: на Украине приняли закон о нацменьшинствах

Русских нет: на Украине приняли закон о нацменьшинствах - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Русских нет: на Украине приняли закон о нацменьшинствах

На Украине нет "русского национального нацменьшинства", заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T20:02

2023-12-08T20:02

2023-12-08T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. На Украине нет "русского национального нацменьшинства", заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Так она прокомментировала вопрос журналиста о том, почему в новом украинском законе о нацменьшинствах не учтены интересы русских граждан страны.Сегодня, 8 декабря, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах". Принятие этого закона было одним из требований Венецианской комиссии, которое Украина должна была выполнить, чтобы получить приглашение в Евросоюз.Согласно документу, граждане, принадлежащие к нацменьшинствам, теперь имеют право получать образование, смотреть телерадиопрограммы, издавать книги на родном языке. Обучение в школах может производиться на языке нацменьшинства, за исключением тех предметов, которые связаны с изучением истории, культуры и государственного языка Украины.Все перечисленные законом права не распространяются только на одну национальность на Украине – на русских. Об этом гласит отдельное положение Закона, которым русский язык лишен всех этих преимуществ на время военного положения и пяти лет после его отмены.На сайте официального интернет представительства президента Украины ранее была опубликована петиция, призывающая мобилизовывать в действующую армию депутатов и чиновников. Петиция набрала необходимые 25 000 голосов и должна быть рассмотрена главой государства.Читайте также на РИА Новости Крым:СБУ обвинила вице-премьера Крыма в "госизмене"Как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на УкраинеВ Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, европейский союз, новости, политика, русский язык