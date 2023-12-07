https://crimea.ria.ru/20231207/sbu-obvinila-vitse-premera-kryma-v-gosizmene-1133374994.html

СБУ обвинила вице-премьера Крыма в "госизмене"

СБУ обвинила вице-премьера Крыма в "госизмене" - РИА Новости Крым, 07.12.2023

СБУ обвинила вице-премьера Крыма в "госизмене"

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение в "государственной измене" вице-премьеру Крыма – министру труда и соцзащиты республики Елене Романовской... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T16:10

2023-12-07T16:10

2023-12-07T16:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение в "государственной измене" вице-премьеру Крыма – министру труда и соцзащиты республики Елене Романовской за то, что она якобы "принудительно привлекает" крымских школьников в ряды "Юнармии". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.По версии СБУ, Романовская ответственна за "принудительную вербовку" детей в "Юнармию", в которой якобы "пытаются привить ненависть к Украине" и "готовят учеников к войне с ней".В СБУ также заявили, что до конца 2024 года в ряды "Юнармии" якобы "планируется включить каждого десятого подростка из Крыма".Украинская спецслужба также уличила вице-премьера в поддержке специальной военной операции и героизации ее участников.Силовые структуры Украины с 2014 года регулярно выдвигают обвинения в отношении руководства Крыма, вице-премьеров, министров и других государственных чиновников, а также депутатов парламента республики, глав администраций муниципальных образований. Киевский режим обвиняет их в "государственной измене", "нарушении законов и обычаев войны", "посягательствах на территориальную целостность Украины" и других преступлениях.Представители властей Крыма неоднократно отмечали, что все эти обвинения оторваны от реальности и юридически ничтожны, поскольку полуостров с марта 2014 года является субъектом Российской Федерации и не имеет никакого отношения к Украине."Юнармия" – добровольное российское детско-юношеское движение, которое возродило добрые традиции молодежных организаций. С момента своего создания в 2016 году, объединила более 1 миллиона детей и подростков со всей России. Каждому участнику движения открывается доступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. Юнармейцев ждут специальные смены в лучших всероссийских детских центрах, таких как "Орленок", "Артек", "Смена", "Океан". Вступить в "Юнармию" может любой желающий с 8 до 18 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в КрымуБез права залога: депутат Верховной рады Шуфрич арестован за госизменуСледком сообщил подробности по делу об убийстве Кивы

https://crimea.ria.ru/20210827/delo-sbu-o-gosizmene-nimetullaeva-reaktsiya-krymskikh-tatar-1120680983.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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