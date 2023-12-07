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СБУ обвинила вице-премьера Крыма в "госизмене" - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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СБУ обвинила вице-премьера Крыма в "госизмене"
СБУ обвинила вице-премьера Крыма в "госизмене" - РИА Новости Крым, 07.12.2023
СБУ обвинила вице-премьера Крыма в "госизмене"
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение в "государственной измене" вице-премьеру Крыма – министру труда и соцзащиты республики Елене Романовской... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T16:10
2023-12-07T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение в "государственной измене" вице-премьеру Крыма – министру труда и соцзащиты республики Елене Романовской за то, что она якобы "принудительно привлекает" крымских школьников в ряды "Юнармии". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.По версии СБУ, Романовская ответственна за "принудительную вербовку" детей в "Юнармию", в которой якобы "пытаются привить ненависть к Украине" и "готовят учеников к войне с ней".В СБУ также заявили, что до конца 2024 года в ряды "Юнармии" якобы "планируется включить каждого десятого подростка из Крыма".Украинская спецслужба также уличила вице-премьера в поддержке специальной военной операции и героизации ее участников.Силовые структуры Украины с 2014 года регулярно выдвигают обвинения в отношении руководства Крыма, вице-премьеров, министров и других государственных чиновников, а также депутатов парламента республики, глав администраций муниципальных образований. Киевский режим обвиняет их в "государственной измене", "нарушении законов и обычаев войны", "посягательствах на территориальную целостность Украины" и других преступлениях.Представители властей Крыма неоднократно отмечали, что все эти обвинения оторваны от реальности и юридически ничтожны, поскольку полуостров с марта 2014 года является субъектом Российской Федерации и не имеет никакого отношения к Украине."Юнармия" – добровольное российское детско-юношеское движение, которое возродило добрые традиции молодежных организаций. С момента своего создания в 2016 году, объединила более 1 миллиона детей и подростков со всей России. Каждому участнику движения открывается доступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. Юнармейцев ждут специальные смены в лучших всероссийских детских центрах, таких как "Орленок", "Артек", "Смена", "Океан". Вступить в "Юнармию" может любой желающий с 8 до 18 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в КрымуБез права залога: депутат Верховной рады Шуфрич арестован за госизменуСледком сообщил подробности по делу об убийстве Кивы
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украина, сбу (служба безопасности украины), в мире, крым, елена романовская, новости
СБУ обвинила вице-премьера Крыма в "госизмене"

СБУ пригрозила вице-премьеру Крыма Романовской 15-ю годами тюрьмы за "госизмену"

16:10 07.12.2023 (обновлено: 16:13 07.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоМинистр труда и социальной защиты РК Елена Романовская
Министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение в "государственной измене" вице-премьеру Крыма – министру труда и соцзащиты республики Елене Романовской за то, что она якобы "принудительно привлекает" крымских школьников в ряды "Юнармии". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
По версии СБУ, Романовская ответственна за "принудительную вербовку" детей в "Юнармию", в которой якобы "пытаются привить ненависть к Украине" и "готовят учеников к войне с ней".
В СБУ также заявили, что до конца 2024 года в ряды "Юнармии" якобы "планируется включить каждого десятого подростка из Крыма".
Украинская спецслужба также уличила вице-премьера в поддержке специальной военной операции и героизации ее участников.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности объявили Елене Романовской о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Ей грозит до 15 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.
Силовые структуры Украины с 2014 года регулярно выдвигают обвинения в отношении руководства Крыма, вице-премьеров, министров и других государственных чиновников, а также депутатов парламента республики, глав администраций муниципальных образований. Киевский режим обвиняет их в "государственной измене", "нарушении законов и обычаев войны", "посягательствах на территориальную целостность Украины" и других преступлениях.
Представители властей Крыма неоднократно отмечали, что все эти обвинения оторваны от реальности и юридически ничтожны, поскольку полуостров с марта 2014 года является субъектом Российской Федерации и не имеет никакого отношения к Украине.
"Юнармия" – добровольное российское детско-юношеское движение, которое возродило добрые традиции молодежных организаций. С момента своего создания в 2016 году, объединила более 1 миллиона детей и подростков со всей России. Каждому участнику движения открывается доступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. Юнармейцев ждут специальные смены в лучших всероссийских детских центрах, таких как "Орленок", "Артек", "Смена", "Океан". Вступить в "Юнармию" может любой желающий с 8 до 18 лет.
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