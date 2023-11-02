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Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в Крыму
Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в Крыму
Киевский режим продолжает бравировать своими террористическими преступлениями, совершая новые покушения на политических деятелей, как это произошло в Ялте с... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T13:35
2023-11-02T13:35
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
мария захарова
олег царев
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает бравировать своими террористическими преступлениями, совершая новые покушения на политических деятелей, как это произошло в Ялте с Олегом Царевым. За всем этим стоит Запад, но в конечном счете террористы и все причастные понесут наказание, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.Только за последние несколько дней киевский режим нанес удар по школе в селе Новочервоное в ЛНР прямо во время проведения детского праздника, продолжил смертельные обстрелы мирных населенных пунктов херсонского левобережья, совершил массированную ракетную атаку на Донецк с использованием кассетных боеприпасов, где также погибли и ранены люди и пострадали мирные жители и журналисты."Режим Зеленского продолжает использовать методы кровавого террора, не стесняется публично сознаваться в своих преступлениях: они гордятся этим, бравируют содеянным, как это было после атак на Крымский мост, покушений на российских общественных и политических деятелей", - подчеркнула Захарова.Ранее сенатор, бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев назвал покушение на Олега Царева террористическим нападением на общественного и политического деятеля, которое произошло по указанию СБУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком объявит в розыск Буданова по обвинению в терроризмеПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали СШАЗа все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - Захарова
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, мария захарова, олег царев, сбу (служба безопасности украины), украина, общество, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в Крыму

Захарова: Запад не увидел покушения на Олега Царева в Крыму

13:35 02.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭкс-депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает бравировать своими террористическими преступлениями, совершая новые покушения на политических деятелей, как это произошло в Ялте с Олегом Царевым. За всем этим стоит Запад, но в конечном счете террористы и все причастные понесут наказание, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В ночь на 27 октября в Ялте по заданию СБУ была предпринята попытка убийства Олега Царева – ничего из этого Запад "не видит". Киевская хунта мстит ему за категорическое неприятие агрессивного украинского национализма и твердую антинацистскую позицию. Мы решительно осуждаем это преступление, все причастные будут установлены и понесут наказание", - заявила официальный представитель российского МИД.

Только за последние несколько дней киевский режим нанес удар по школе в селе Новочервоное в ЛНР прямо во время проведения детского праздника, продолжил смертельные обстрелы мирных населенных пунктов херсонского левобережья, совершил массированную ракетную атаку на Донецк с использованием кассетных боеприпасов, где также погибли и ранены люди и пострадали мирные жители и журналисты.
"Режим Зеленского продолжает использовать методы кровавого террора, не стесняется публично сознаваться в своих преступлениях: они гордятся этим, бравируют содеянным, как это было после атак на Крымский мост, покушений на российских общественных и политических деятелей", - подчеркнула Захарова.
Ранее сенатор, бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев назвал покушение на Олега Царева террористическим нападением на общественного и политического деятеля, которое произошло по указанию СБУ.
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