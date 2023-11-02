Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в Крыму
Захарова: Запад не увидел покушения на Олега Царева в Крыму
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭкс-депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает бравировать своими террористическими преступлениями, совершая новые покушения на политических деятелей, как это произошло в Ялте с Олегом Царевым. За всем этим стоит Запад, но в конечном счете террористы и все причастные понесут наказание, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В ночь на 27 октября в Ялте по заданию СБУ была предпринята попытка убийства Олега Царева – ничего из этого Запад "не видит". Киевская хунта мстит ему за категорическое неприятие агрессивного украинского национализма и твердую антинацистскую позицию. Мы решительно осуждаем это преступление, все причастные будут установлены и понесут наказание", - заявила официальный представитель российского МИД.
Только за последние несколько дней киевский режим нанес удар по школе в селе Новочервоное в ЛНР прямо во время проведения детского праздника, продолжил смертельные обстрелы мирных населенных пунктов херсонского левобережья, совершил массированную ракетную атаку на Донецк с использованием кассетных боеприпасов, где также погибли и ранены люди и пострадали мирные жители и журналисты.
"Режим Зеленского продолжает использовать методы кровавого террора, не стесняется публично сознаваться в своих преступлениях: они гордятся этим, бравируют содеянным, как это было после атак на Крымский мост, покушений на российских общественных и политических деятелей", - подчеркнула Захарова.
Ранее сенатор, бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев назвал покушение на Олега Царева террористическим нападением на общественного и политического деятеля, которое произошло по указанию СБУ.
31 октября, 13:53В Крыму задержан координатор покушения на Олега Царева – ФСБ
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