https://crimea.ria.ru/20231102/zapad-ne-vidit--zakharova-o-reaktsii-na-pokushenie-na-tsareva-v-krymu-1132510969.html

Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в Крыму

Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в Крыму

Киевский режим продолжает бравировать своими террористическими преступлениями, совершая новые покушения на политических деятелей, как это произошло в Ялте с... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T13:35

2023-11-02T13:35

2023-11-02T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает бравировать своими террористическими преступлениями, совершая новые покушения на политических деятелей, как это произошло в Ялте с Олегом Царевым. За всем этим стоит Запад, но в конечном счете террористы и все причастные понесут наказание, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.Только за последние несколько дней киевский режим нанес удар по школе в селе Новочервоное в ЛНР прямо во время проведения детского праздника, продолжил смертельные обстрелы мирных населенных пунктов херсонского левобережья, совершил массированную ракетную атаку на Донецк с использованием кассетных боеприпасов, где также погибли и ранены люди и пострадали мирные жители и журналисты."Режим Зеленского продолжает использовать методы кровавого террора, не стесняется публично сознаваться в своих преступлениях: они гордятся этим, бравируют содеянным, как это было после атак на Крымский мост, покушений на российских общественных и политических деятелей", - подчеркнула Захарова.Ранее сенатор, бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев назвал покушение на Олега Царева террористическим нападением на общественного и политического деятеля, которое произошло по указанию СБУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком объявит в розыск Буданова по обвинению в терроризмеПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали СШАЗа все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - Захарова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, мария захарова, олег царев, сбу (служба безопасности украины), украина, общество, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости