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Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте
Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте
Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля после покушения на бывшего депутата Верховной рады... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T17:51
2023-10-27T23:54
олег царев
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
украина
верховная рада украины
новости
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля после покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, устанавливают круг причастных лиц.Ночное покушение на ЦареваИнцидент произошел в ночь на пятницу в Крыму. О покушении стало известно утром от главы общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимира Рогова. Он проинформировал, что в Царева стреляли и он находится в больнице в "очень тяжелом состоянии"."В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", – сообщил Рогов.Позже факт происшествия подтвердил официальный Telegram-канал Царева.По состоянию на вечер пятницы "о состоянии здоровья раненого позитивных новостей нет", проинформировали в Telegram-канале Царева.ФСБ возбудило уголовное делоВ центре общественных связей ФСБ России уточнили, что покушение на экс-нардепа было совершено в Ялте. На месте происшествия весь день работают силовики. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства случившегося.Кто такой Олег ЦаревОлег Царев – украинский политик, бывший народный депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов. Он был депутатом четырех созывов (с 2002 по 2014 годы). С 2005 по 2010 годы возглавлял Днепропетровскую областную организацию Партии регионов. С 2011 года – председатель Антифашистского форума Украины. Выступал против "евромайдана".Весной 2014 года Царев был кандидатом на пост президента Украины на досрочных выборах, однако в мае снял свою кандидатуру. С началом вооруженного конфликта в Донбассе выступил на стороне Донецкой и Луганской народных республик. В 2014-м Царев поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии – союза ДНР и ЛНР.Впоследствии экс-депутат ушел из политики и занялся управлением оздоровительными клиниками на Черном море.В прошлом году в комментарии РИА Новости Крым Олег Царев выразил мнение, что освобожденные в ходе российской спецоперации Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны стать отдельными федеральными округами в составе России.На Украине в отношении Царева возбудили уголовные дела по обвинениям в "призывах к изменению территориальной целостности страны путем ее федерализации", "совершению действий на изменение границ территории Украины", а также "призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя". Украинские силовики объявили экс-депутата в розыск. Впоследствии суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.
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олег царев, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, украина, верховная рада украины, новости, владимир рогов
Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте

Что известно о покушении на экс-нардепа Украины Олега Царева к этому часу

17:51 27.10.2023 (обновлено: 23:54 27.10.2023)
 
© t.me/olegtsarovЭкс-депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев
Экс-депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев
© t.me/olegtsarov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля после покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, устанавливают круг причастных лиц.

Ночное покушение на Царева

Инцидент произошел в ночь на пятницу в Крыму. О покушении стало известно утром от главы общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимира Рогова. Он проинформировал, что в Царева стреляли и он находится в больнице в "очень тяжелом состоянии".
"В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", – сообщил Рогов.
Позже факт происшествия подтвердил официальный Telegram-канал Царева.
"Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей", – говорится в сообщении.
По состоянию на вечер пятницы "о состоянии здоровья раненого позитивных новостей нет", проинформировали в Telegram-канале Царева.

ФСБ возбудило уголовное дело

В центре общественных связей ФСБ России уточнили, что покушение на экс-нардепа было совершено в Ялте. На месте происшествия весь день работают силовики. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
"В ночь с 26 на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича. По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") УК России", – проинформировали в ФСБ.

Кто такой Олег Царев

Олег Царев – украинский политик, бывший народный депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов. Он был депутатом четырех созывов (с 2002 по 2014 годы). С 2005 по 2010 годы возглавлял Днепропетровскую областную организацию Партии регионов. С 2011 года – председатель Антифашистского форума Украины. Выступал против "евромайдана".
Весной 2014 года Царев был кандидатом на пост президента Украины на досрочных выборах, однако в мае снял свою кандидатуру. С началом вооруженного конфликта в Донбассе выступил на стороне Донецкой и Луганской народных республик. В 2014-м Царев поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии – союза ДНР и ЛНР.
Впоследствии экс-депутат ушел из политики и занялся управлением оздоровительными клиниками на Черном море.
В прошлом году в комментарии РИА Новости Крым Олег Царев выразил мнение, что освобожденные в ходе российской спецоперации Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны стать отдельными федеральными округами в составе России.
На Украине в отношении Царева возбудили уголовные дела по обвинениям в "призывах к изменению территориальной целостности страны путем ее федерализации", "совершению действий на изменение границ территории Украины", а также "призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя". Украинские силовики объявили экс-депутата в розыск. Впоследствии суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.
 
Олег ЦаревФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияУкраинаВерховная Рада УкраиныНовостиВладимир Рогов
 
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