https://crimea.ria.ru/20231027/fsb-po-faktu-pokusheniya-na-tsareva-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo--1132367065.html

По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело – ФСБ

По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело – ФСБ - РИА Новости Крым, 27.10.2023

По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело – ФСБ

В Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь государственного... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T17:01

2023-10-27T17:01

2023-10-27T17:20

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

олег царев

происшествия

украина

верховная рада украины

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева, возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.В настоящее время проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, добавили в ведомстве.Ранее глава общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева было совершено покушение. По словам общественника, в данный момент пострадавший находится в реанимации в "очень тяжелом состоянии".Как сообщил официальный Telegram-канал Царева, в политика дважды стреляли. На момент приезда скорой помощи он был без сознания и потерял много крови.Олег Царев – украинский политик, бывший нардеп Верховной Рады Украины от Партии регионов. Противник "евромайдана" на Украине. Депутат Верховной рады Украины четырех созывов (с 2002 по 2014 годы). В Верховной раде VII созыва являлся заместителем главы фракции Партии регионов. С 2005 по 2010 годы возглавлял Днепропетровскую областную организацию Партии регионов. С 2011 года – председатель Антифашистского форума Украины.Весной 2014 года он был кандидатом на пост президента Украины на досрочных выборах, однако в мае снял свою кандидатуру. С началом вооруженного конфликта в Донбассе выступил на стороне Донецкой и Луганской народных республик. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии – конфедерации, в состав которой входили ДНР и ЛНР. Впоследствии эта структура была упразднена.На Украине в отношении Царева возбудили уголовные дела по обвинениям в "призывах к изменению территориальной целостности страны путем ее федерализации", "совершению действий на изменение границ территории Украины", а также "призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя". Украинские силовики объявили экс-депутата в розыск. Впоследствии суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СКСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - СледкомСБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), олег царев, происшествия, украина, верховная рада украины, новости