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Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СК - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СК
Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СК - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СК
Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T11:02
2023-10-10T11:02
владлен татарский (максим фомин)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
теракт
дарья трепова
общество
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Трепова* обвиняется в террористическом акте, совершенном организованной группой, повлекшем причинение смерти человеку, незаконном обороте взрывчатки и использовании заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление.Также к уголовной ответственности привлечен Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Треповой* в своей квартире после теракта.Уголовное дело с обвинительным заключением передано для направления в суд.Продолжается расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных организаторов теракта – гражданина Украины Юрия Денисова, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и иных причастных к совершению преступления лиц.Теракт в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел 2 апреля. По указанию лиц, действовавших с территории Украины, Трепова* принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Владлену Татарскому. В результате взрыва военкор погиб. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося.Позже ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой* взрывное устройство через экспресс-доставку, объявлен в розыск.* Внесена в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхАксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за ТатарскогоПрилепин впервые встал на ноги после покушения – видео
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владлен татарский (максим фомин), ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, теракт, дарья трепова, общество, новости, безопасность
Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СК

Следком завершил расследование дела о теракте, в котором погиб Владлен Татарский

11:02 10.10.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге
Избрание меры пресечения Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Трепова* обвиняется в террористическом акте, совершенном организованной группой, повлекшем причинение смерти человеку, незаконном обороте взрывчатки и использовании заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление.
Также к уголовной ответственности привлечен Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Треповой* в своей квартире после теракта.
"Следствием установлено, что данное преступление длительное время тщательно готовилось на территории Украины лицами, не согласными с проведением Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции. Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ", - говорится в сообщении.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано для направления в суд.
Продолжается расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных организаторов теракта – гражданина Украины Юрия Денисова, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и иных причастных к совершению преступления лиц.
Теракт в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел 2 апреля. По указанию лиц, действовавших с территории Украины, Трепова* принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Владлену Татарскому. В результате взрыва военкор погиб. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося.
Позже ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой* взрывное устройство через экспресс-доставку, объявлен в розыск.
* Внесена в реестр террористов и экстремистов
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