https://crimea.ria.ru/20231010/rassledovanie-ubiystva-vladlena-tatarskogo-zaversheno--sk-1131970948.html

Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СК

Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СК - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СК

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T11:02

2023-10-10T11:02

2023-10-10T11:02

владлен татарский (максим фомин)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

теракт

дарья трепова

общество

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Трепова* обвиняется в террористическом акте, совершенном организованной группой, повлекшем причинение смерти человеку, незаконном обороте взрывчатки и использовании заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление.Также к уголовной ответственности привлечен Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Треповой* в своей квартире после теракта.Уголовное дело с обвинительным заключением передано для направления в суд.Продолжается расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных организаторов теракта – гражданина Украины Юрия Денисова, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и иных причастных к совершению преступления лиц.Теракт в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел 2 апреля. По указанию лиц, действовавших с территории Украины, Трепова* принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Владлену Татарскому. В результате взрыва военкор погиб. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося.Позже ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой* взрывное устройство через экспресс-доставку, объявлен в розыск.* Внесена в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхАксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за ТатарскогоПрилепин впервые встал на ноги после покушения – видео

https://crimea.ria.ru/20230613/terakty-kievskogo-rezhima-kto-rezhisser-i-kak-prinosyat-v-zhertvu-ukrainu-1129355747.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владлен татарский (максим фомин), ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, теракт, дарья трепова, общество, новости, безопасность