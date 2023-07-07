Прилепин впервые встал на ноги после покушения – видео
Переживший покушение Захар Прилепин опубликовал первое видео, где он сам стоит на ногах
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Писатель Захар Прилепин впервые встал на ноги после совершенного на него покушения. В день своего 48-летия писатель опубликовал в Telegram-канале видеозапись, на которой он стоит на ногах в специальных медицинских приспособлениях для реабилитации.
"Все что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее", - сказал он.
Прилепин также добавил к видео подпись: "Спасибо всей родне, что помнит и молится. Работаем, братья и сестры. Сил всем, кто держит передовую. Веры всем, кто их ждет".
Покушение на Захара Прилепина
6 мая в поселке Пионерское в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал российский писатель Захар Прилепин с товарищем. Позже сообщалось, что взрывное устройство положили под днище машины. В результате Прилепин получил множественные ранения, в том числе переломы, а его спутник погиб.
Писатель перенес долгую высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног, которую делали одновременно четыре хирурга. Врачи надеются, что эта операция станет финальным серьезным оперативным вмешательством
Обвиняемый в совершении теракта Александр Пермяков находится под стражей. Ему вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатки в составе организованной группы.
Покушение на Захара Прилепина стало одним из звеньев в цепи покушений и терактов против граждан России и на территории РФ. ОБ этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода "Северный поток" и другие теракты были спланированы и осуществлены украинскими спецслужбами при координации спецслужб США.
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