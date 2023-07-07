https://crimea.ria.ru/20230707/prilepin-vpervye-vstal-na-nogi-posle-pokusheniya--video-1129889183.html

Прилепин впервые встал на ноги после покушения – видео

Прилепин впервые встал на ноги после покушения – видео - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Прилепин впервые встал на ноги после покушения – видео

Писатель Захар Прилепин впервые встал на ноги после совершенного на него покушения. В день своего 48-летия писатель опубликовал в Telegram-канале видеозапись,... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T18:08

2023-07-07T18:08

2023-07-07T18:08

захар прилепин

покушение на захара прилепина

новости

общество

здравоохранение в россии

видео

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110132/15/1101321591_0:0:1891:1065_1920x0_80_0_0_440c1db6ac14b9552b6bec8c41784bf1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Писатель Захар Прилепин впервые встал на ноги после совершенного на него покушения. В день своего 48-летия писатель опубликовал в Telegram-канале видеозапись, на которой он стоит на ногах в специальных медицинских приспособлениях для реабилитации.Прилепин также добавил к видео подпись: "Спасибо всей родне, что помнит и молится. Работаем, братья и сестры. Сил всем, кто держит передовую. Веры всем, кто их ждет".Покушение на Захара Прилепина6 мая в поселке Пионерское в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал российский писатель Захар Прилепин с товарищем. Позже сообщалось, что взрывное устройство положили под днище машины. В результате Прилепин получил множественные ранения, в том числе переломы, а его спутник погиб.Писатель перенес долгую высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног, которую делали одновременно четыре хирурга. Врачи надеются, что эта операция станет финальным серьезным оперативным вмешательствомОбвиняемый в совершении теракта Александр Пермяков находится под стражей. Ему вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатки в составе организованной группы.Покушение на Захара Прилепина стало одним из звеньев в цепи покушений и терактов против граждан России и на территории РФ. ОБ этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода "Северный поток" и другие теракты были спланированы и осуществлены украинскими спецслужбами при координации спецслужб США.Читайте также на РИА Новости Крым:Захар Прилепин стал финалистом национальной премии "Большая книга"Стало известно о состоянии Захара Прилепина после новой операцииК убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР Украины

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захар прилепин, покушение на захара прилепина, новости, общество, здравоохранение в россии, видео, новости