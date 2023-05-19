Стало известно о состоянии Захара Прилепина после новой операции
Губернатор Голубев: Захар Прилепин после очередной операции держится, как настоящий боец
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Известный российский писатель Захар Прилепин в пятницу перенес очередную операцию, медики рассчитывают, что она будет завершающей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Врачи надеются, что она станет финальным серьезным оперативным вмешательством. В этот раз работали командой врачи федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородские медики. Все штатно. Захар держится, как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании", - написал он.
13 мая Никитин сообщал, что Прилепин перенес долгую высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног, которую делали одновременно четыре хирурга. Это также была объединенная команда нижегородских врачей и специалистов крупного федерального медицинского центра.
6 мая в поселке Пионерское в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал российский писатель Захар Прилепин с товарищем. Позже сообщалось, что взрывное устройство положили под днище машины. В результате Прилепин получил множественные ранения, в том числе переломы, а его спутник погиб.
Обвиняемый в совершении теракта Александр Пермяков взят под стражу на два месяца. Ему вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатки в составе организованной группы.
Покушение на Захара Прилепина стало одним из звеньев в цепи покушений и терактов против граждан России и на территории РФ. ОБ этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода "Северный поток" и другие теракты были спланированы и осуществлены украинскими спецслужбами при координации спецслужб США.
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