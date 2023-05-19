https://crimea.ria.ru/20230519/stalo-izvestno-o-sostoyanii-zakhara-prilepina-posle-novoy-operatsii-1128839668.html

Стало известно о состоянии Захара Прилепина после новой операции

Стало известно о состоянии Захара Прилепина после новой операции - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Стало известно о состоянии Захара Прилепина после новой операции

российский писатель Захар Прилепин в пятницу перенес очередную операцию, медики рассчитывают, что она будет завершающей, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T20:46

2023-05-19T20:46

2023-05-19T20:46

захар прилепин

покушение на захара прилепина

общество

здравоохранение в россии

глеб никитин

нижегородская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Известный российский писатель Захар Прилепин в пятницу перенес очередную операцию, медики рассчитывают, что она будет завершающей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.13 мая Никитин сообщал, что Прилепин перенес долгую высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног, которую делали одновременно четыре хирурга. Это также была объединенная команда нижегородских врачей и специалистов крупного федерального медицинского центра.6 мая в поселке Пионерское в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал российский писатель Захар Прилепин с товарищем. Позже сообщалось, что взрывное устройство положили под днище машины. В результате Прилепин получил множественные ранения, в том числе переломы, а его спутник погиб.Обвиняемый в совершении теракта Александр Пермяков взят под стражу на два месяца. Ему вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатки в составе организованной группы.Покушение на Захара Прилепина стало одним из звеньев в цепи покушений и терактов против граждан России и на территории РФ. ОБ этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода "Северный поток" и другие теракты были спланированы и осуществлены украинскими спецслужбами при координации спецслужб США.Читайте также на РИА Новости Крым:Прилепин поздравил россиян с 9 Мая из больницы - видеоДело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражуПодозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан

https://crimea.ria.ru/20230519/patrushev-ubiystvo-tatarskogo-i-podryv-krymskogo-mosta-koordinirovali-ssha-1128825483.html

нижегородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захар прилепин, покушение на захара прилепина, общество, здравоохранение в россии, глеб никитин, нижегородская область, новости