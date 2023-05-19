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Стало известно о состоянии Захара Прилепина после новой операции - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Стало известно о состоянии Захара Прилепина после новой операции
Стало известно о состоянии Захара Прилепина после новой операции - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Стало известно о состоянии Захара Прилепина после новой операции
российский писатель Захар Прилепин в пятницу перенес очередную операцию, медики рассчитывают, что она будет завершающей, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T20:46
2023-05-19T20:46
захар прилепин
покушение на захара прилепина
общество
здравоохранение в россии
глеб никитин
нижегородская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Известный российский писатель Захар Прилепин в пятницу перенес очередную операцию, медики рассчитывают, что она будет завершающей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.13 мая Никитин сообщал, что Прилепин перенес долгую высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног, которую делали одновременно четыре хирурга. Это также была объединенная команда нижегородских врачей и специалистов крупного федерального медицинского центра.6 мая в поселке Пионерское в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал российский писатель Захар Прилепин с товарищем. Позже сообщалось, что взрывное устройство положили под днище машины. В результате Прилепин получил множественные ранения, в том числе переломы, а его спутник погиб.Обвиняемый в совершении теракта Александр Пермяков взят под стражу на два месяца. Ему вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатки в составе организованной группы.Покушение на Захара Прилепина стало одним из звеньев в цепи покушений и терактов против граждан России и на территории РФ. ОБ этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода "Северный поток" и другие теракты были спланированы и осуществлены украинскими спецслужбами при координации спецслужб США.Читайте также на РИА Новости Крым:Прилепин поздравил россиян с 9 Мая из больницы - видеоДело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражуПодозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан
https://crimea.ria.ru/20230519/patrushev-ubiystvo-tatarskogo-i-podryv-krymskogo-mosta-koordinirovali-ssha-1128825483.html
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захар прилепин, покушение на захара прилепина, общество, здравоохранение в россии, глеб никитин, нижегородская область, новости
Стало известно о состоянии Захара Прилепина после новой операции

Губернатор Голубев: Захар Прилепин после очередной операции держится, как настоящий боец

20:46 19.05.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Известный российский писатель Захар Прилепин в пятницу перенес очередную операцию, медики рассчитывают, что она будет завершающей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Врачи надеются, что она станет финальным серьезным оперативным вмешательством. В этот раз работали командой врачи федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородские медики. Все штатно. Захар держится, как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании", - написал он.
13 мая Никитин сообщал, что Прилепин перенес долгую высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног, которую делали одновременно четыре хирурга. Это также была объединенная команда нижегородских врачей и специалистов крупного федерального медицинского центра.
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6 мая в поселке Пионерское в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал российский писатель Захар Прилепин с товарищем. Позже сообщалось, что взрывное устройство положили под днище машины. В результате Прилепин получил множественные ранения, в том числе переломы, а его спутник погиб.
Обвиняемый в совершении теракта Александр Пермяков взят под стражу на два месяца. Ему вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатки в составе организованной группы.
Покушение на Захара Прилепина стало одним из звеньев в цепи покушений и терактов против граждан России и на территории РФ. ОБ этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода "Северный поток" и другие теракты были спланированы и осуществлены украинскими спецслужбами при координации спецслужб США.
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Захар ПрилепинПокушение на Захара ПрилепинаОбществоЗдравоохранение в РоссииГлеб НикитинНижегородская областьНовости
 
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