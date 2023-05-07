https://crimea.ria.ru/20230507/prilepin-o-pogibshem-soratnike-on-spasal-menya-neskolko-raz-1128601017.html
Прилепин о погибшем соратнике: "он спасал меня несколько раз"
Прилепин о погибшем соратнике: "он спасал меня несколько раз" - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Прилепин о погибшем соратнике: "он спасал меня несколько раз"
Писатель Захар Прилепин рассказал, что был за рулем автомобиля в момент, когда произошел взрыв. Бомба была заложена под пассажирское сидение, где сидел его... РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T21:30
2023-05-07T21:30
2023-05-07T21:41
захар прилепин
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Писатель Захар Прилепин рассказал, что был за рулем автомобиля в момент, когда произошел взрыв. Бомба была заложена под пассажирское сидение, где сидел его соратник Александр Шубин. 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван на трассе в Нижегородской области. Сообщалось, что погиб водитель, а сам писатель получил множественные переломы и сотрясение мозга. Теракт произошел около 11:00 в одном из населенных пунктов Борского района. Свою дочь Прилепин, по его словам, высадил из машины за пять минут до взрыва.Он также сообщил, что получил перелом обеих ног, один из них открытый.Писатель рассказал, что после взрыва потерял сознание "минуты на три", после чего очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Выбраться из машины помогли местные жители.Погибшего Александра Шубина Прилепин назвал бесстрашным солдатом, другом и братом, ангелом-хранителем, который спасал ему жизнь несколько раз. Молельню, которую они с товарищем начали вместе строить в деревне, писатель обещал назвать в честь святого Александра.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, подозреваемый в совершении теракта был задержан по горячим следам. Им оказался ранее судимый гражданин России Александр Пермяков.В СК России уточнили, что уголовное дело по факту случившегося возбуждено по ст. 205 УК РФ - террористический акт. Подозреваемый признался, что действовал по заданию спецслужб Украины. Он заложил взрывное устройство на дороге по пути следования машины Захара Прилепина, после чего попытался скрыться. Александр Пермяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте.Читайте также на РИА Новости Крым:В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел делоПокушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СКПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнение
https://crimea.ria.ru/20230507/prilepina-vyveli-iz-sostoyaniya-medikamentoznogo-sna-1128588764.html
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захар прилепин, теракт, происшествия, нижегородская область, новости, россия, украина, александр шубин
Прилепин о погибшем соратнике: "он спасал меня несколько раз"
Захар Прилепин рассказал подробности покушения на него
21:30 07.05.2023 (обновлено: 21:41 07.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Писатель Захар Прилепин рассказал, что был за рулем автомобиля в момент, когда произошел взрыв. Бомба была заложена под пассажирское сидение, где сидел его соратник Александр Шубин.
6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван
на трассе в Нижегородской области. Сообщалось, что погиб водитель, а сам писатель получил множественные переломы и сотрясение мозга
. Теракт произошел около 11:00 в одном из населенных пунктов Борского района.
"Мне только что дали телефон. В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом", - написал Прилепин в своем Telegram-канале.
Свою дочь Прилепин, по его словам, высадил из машины за пять минут до взрыва.
Он также сообщил, что получил перелом обеих ног, один из них открытый.
Писатель рассказал, что после взрыва потерял сознание "минуты на три", после чего очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Выбраться из машины помогли местные жители.
Погибшего Александра Шубина Прилепин назвал бесстрашным солдатом, другом и братом, ангелом-хранителем, который спасал ему жизнь несколько раз.
Молельню, которую они с товарищем начали вместе строить в деревне, писатель обещал назвать в честь святого Александра.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, подозреваемый в совершении теракта был задержан по горячим следам
. Им оказался ранее судимый гражданин России Александр Пермяков.
В СК России уточнили, что уголовное дело по факту случившегося возбуждено по ст. 205 УК РФ - террористический акт. Подозреваемый признался, что действовал по заданию спецслужб Украины. Он заложил взрывное устройство на дороге по пути следования машины Захара Прилепина, после чего попытался скрыться. Александр Пермяков был задержан сотрудниками
правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте.
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