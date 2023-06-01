https://crimea.ria.ru/20230601/zakhar-prilepin-stal-finalistom-natsionalnoy-premii-bolshaya-kniga-1129136166.html

Захар Прилепин стал финалистом национальной премии "Большая книга"

Захар Прилепин стал финалистом национальной премии "Большая книга" - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Захар Прилепин стал финалистом национальной премии "Большая книга"

Стали известны имена писателей, ставших финалистами национальной премии "Большая книга". Шорт-лист озвучили в преддверии XIV книжного фестиваля "Красная... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T20:17

2023-06-01T20:17

2023-06-01T20:17

захар прилепин

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премия "большая книга"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Стали известны имена писателей, ставших финалистами национальной премии "Большая книга". Шорт-лист озвучили в преддверии XIV книжного фестиваля "Красная площадь" в Демонстрационном зале ГУМа, сообщает пресс-служба проекта.Всего на соискание престижной награды было выдвинуто 322 работы, из них 51 произведение вошло в длинный список, а финалистами стали 15 авторов из восьми городов: Браслав (Белоруссия), Великий Новгород, Владивосток, Екатеринбург, Москва, Самара, Санкт-Петербург и Чебоксары.Среди главных претендентов в этом году оказался и Захар Прилепин со своим романом "Шолохов. Незаконный".На премию претендуют:Награды лауреатам премии вручат на торжественной церемонии в Доме Пашкова в декабре.Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена с целью поиска и поощрения талантливых авторов, а также для привлечения к русской литературе читательского и общественного внимания. Премия присуждается ежегодно с 2005 года.Победитель получает 3 млн руб, 1,5 млн рублей присуждается обладателю второго места и 1 млн рублей вручат "бронзовому" призеру Национальной премии.Захар Прилепин уже был лауреатом "Большой книги" в 2014 году. Тогда жюри поставило на первое место его роман "Обитель".Напомним, 6 мая Захар Прилепин пострадал во время теракта. Украинскими спецслужбами был взорван его автомобиль, погиб соратник Прилепина Александр Зимин. Сам писатель получил многочисленные переломы и на данным момент проходит реабилитацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Политика и творчество: Прилепин уходит с поста замкомбата армии ДНРПрилепин пообещал сделать из Бузовой "приличную комсомолку"Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захар прилепин, культура, россия, новости, премия "большая книга", литература, общество