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Захар Прилепин стал финалистом национальной премии "Большая книга" - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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Захар Прилепин стал финалистом национальной премии "Большая книга"
Захар Прилепин стал финалистом национальной премии "Большая книга" - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Захар Прилепин стал финалистом национальной премии "Большая книга"
Стали известны имена писателей, ставших финалистами национальной премии "Большая книга". Шорт-лист озвучили в преддверии XIV книжного фестиваля "Красная... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T20:17
2023-06-01T20:17
захар прилепин
культура
россия
новости
премия "большая книга"
литература
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Стали известны имена писателей, ставших финалистами национальной премии "Большая книга". Шорт-лист озвучили в преддверии XIV книжного фестиваля "Красная площадь" в Демонстрационном зале ГУМа, сообщает пресс-служба проекта.Всего на соискание престижной награды было выдвинуто 322 работы, из них 51 произведение вошло в длинный список, а финалистами стали 15 авторов из восьми городов: Браслав (Белоруссия), Великий Новгород, Владивосток, Екатеринбург, Москва, Самара, Санкт-Петербург и Чебоксары.Среди главных претендентов в этом году оказался и Захар Прилепин со своим романом "Шолохов. Незаконный".На премию претендуют:Награды лауреатам премии вручат на торжественной церемонии в Доме Пашкова в декабре.Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена с целью поиска и поощрения талантливых авторов, а также для привлечения к русской литературе читательского и общественного внимания. Премия присуждается ежегодно с 2005 года.Победитель получает 3 млн руб, 1,5 млн рублей присуждается обладателю второго места и 1 млн рублей вручат "бронзовому" призеру Национальной премии.Захар Прилепин уже был лауреатом "Большой книги" в 2014 году. Тогда жюри поставило на первое место его роман "Обитель".Напомним, 6 мая Захар Прилепин пострадал во время теракта. Украинскими спецслужбами был взорван его автомобиль, погиб соратник Прилепина Александр Зимин. Сам писатель получил многочисленные переломы и на данным момент проходит реабилитацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Политика и творчество: Прилепин уходит с поста замкомбата армии ДНРПрилепин пообещал сделать из Бузовой "приличную комсомолку"Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно
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захар прилепин, культура, россия, новости, премия "большая книга", литература, общество
Захар Прилепин стал финалистом национальной премии "Большая книга"

Объявлен шорт-лист национальной премии "Большая книга": в него вошел Захар Прилепин

20:17 01.06.2023
 
© Антон Белицкий / Перейти в фотобанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин
© Антон Белицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Стали известны имена писателей, ставших финалистами национальной премии "Большая книга". Шорт-лист озвучили в преддверии XIV книжного фестиваля "Красная площадь" в Демонстрационном зале ГУМа, сообщает пресс-служба проекта.
Всего на соискание престижной награды было выдвинуто 322 работы, из них 51 произведение вошло в длинный список, а финалистами стали 15 авторов из восьми городов: Браслав (Белоруссия), Великий Новгород, Владивосток, Екатеринбург, Москва, Самара, Санкт-Петербург и Чебоксары.
Среди главных претендентов в этом году оказался и Захар Прилепин со своим романом "Шолохов. Незаконный".
На премию претендуют:
  1. 1
    Василий Авченко "Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем"
  2. 2
    Юрий Буйда "Дар речи"
  3. 3
    Оксана Васякина "Роза"
  4. 4
    Эдуард Веркин "cнарк снарк. Книга 1: Чагинск", "cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада"
  5. 5
    Михаил Визель "Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России"
  6. 6
    Евгений Водолазкин "Чагин"
  7. 7
    Дмитрий Захаров "Комитет охраны мостов"
  8. 8
    Алексей Колмогоров "ОТМА. Спасение Романовых"
  9. 9
    Евгений Кремчуков "Волшебный хор"
  10. 10
    Родион Мариничев "Комендань"
  11. 11
    Хелена Побяржина "Валсарб"
  12. 12
    Захар Прилепин "Шолохов. Незаконный"
  13. 13
    Алексей Сальников "Оккульттрегер"
  14. 14
    Михаил Турбин "Выше ноги от земли"
  15. 15
    Александра Шалашова "Салюты на той стороне".
Награды лауреатам премии вручат на торжественной церемонии в Доме Пашкова в декабре.
Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена с целью поиска и поощрения талантливых авторов, а также для привлечения к русской литературе читательского и общественного внимания. Премия присуждается ежегодно с 2005 года.
Победитель получает 3 млн руб, 1,5 млн рублей присуждается обладателю второго места и 1 млн рублей вручат "бронзовому" призеру Национальной премии.
Захар Прилепин уже был лауреатом "Большой книги" в 2014 году. Тогда жюри поставило на первое место его роман "Обитель".
Напомним, 6 мая Захар Прилепин пострадал во время теракта. Украинскими спецслужбами был взорван его автомобиль, погиб соратник Прилепина Александр Зимин. Сам писатель получил многочисленные переломы и на данным момент проходит реабилитацию.
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