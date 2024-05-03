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В Севастополе 3 мая отключат свет – список адресов - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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В Севастополе 3 мая отключат свет – список адресов
В Севастополе 3 мая отключат свет – список адресов - РИА Новости Крым, 03.05.2024
В Севастополе 3 мая отключат свет – список адресов
В Севастополе 3 мая в связи с ремонтными работами планируется отключение электроэнергии в некоторых районах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T07:17
2024-05-03T07:17
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севастопольэнерго
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электроэнергия
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 3 мая в связи с ремонтными работами планируется отключение электроэнергии в некоторых районах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Севастопольэнерго".Так, с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии в селе Тыловое, переулок Земляной.В этот же период ожидаются отключения на время проведения работ в Севастополе по улицам: Большевистская, Виноделов, Голицынская, Некрасова, Качинское шоссе, 2-я линия, Летчика Алексеева, Ленина, Летчика Авдеева, Летчика Мордина, Летчика Канарева, Летчика Старикова, Летчика Алексеева, Легионная, Композиторская, Богдана Хмельницкого, Хуторский проезд и Речной переулок.Кроме того, на час-полтора свет отключат на территории ТСН "Благодатный", "Вагонник", "Усть-Бельбек", "Овощевод", а также садовых товариществ "Парус- 1", "Медик-88", "Икар-3" и "Ригель".В селе Терновка под Севастополем света на время проведения работ не будет на улицах Студенческая, Севастопольская, Мусы Мамута, Бахчисарайская.В поселке Любимовка – на улицах Батарейная и Софьи Перовской. В селе Пироговка на улицах Урожайная, Рабочая, Льва Толстого. В селе Флотское – в некоторых домах на улицах Ягодная.Более подробно с адресами домов можно ознакомиться в Telegram-канале "Севастопольэнерго".Отключения электроэнергии в Севастополе производятся ежедневно в связи с масштабными ремонтными работами. Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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В Севастополе 3 мая отключат свет – список адресов

В Севастополе и пригороде 3 мая отключат свет в связи с неотложными работами на сетях

07:17 03.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 3 мая в связи с ремонтными работами планируется отключение электроэнергии в некоторых районах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Севастопольэнерго".
Так, с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии в селе Тыловое, переулок Земляной.
В этот же период ожидаются отключения на время проведения работ в Севастополе по улицам: Большевистская, Виноделов, Голицынская, Некрасова, Качинское шоссе, 2-я линия, Летчика Алексеева, Ленина, Летчика Авдеева, Летчика Мордина, Летчика Канарева, Летчика Старикова, Летчика Алексеева, Легионная, Композиторская, Богдана Хмельницкого, Хуторский проезд и Речной переулок.
Кроме того, на час-полтора свет отключат на территории ТСН "Благодатный", "Вагонник", "Усть-Бельбек", "Овощевод", а также садовых товариществ "Парус- 1", "Медик-88", "Икар-3" и "Ригель".
В селе Терновка под Севастополем света на время проведения работ не будет на улицах Студенческая, Севастопольская, Мусы Мамута, Бахчисарайская.
В поселке Любимовка – на улицах Батарейная и Софьи Перовской. В селе Пироговка на улицах Урожайная, Рабочая, Льва Толстого. В селе Флотское – в некоторых домах на улицах Ягодная.
Более подробно с адресами домов можно ознакомиться в Telegram-канале "Севастопольэнерго".
Отключения электроэнергии в Севастополе производятся ежедневно в связи с масштабными ремонтными работами.
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