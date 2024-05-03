https://crimea.ria.ru/20240503/v-sevastopole-3-maya-otklyuchat-svet--spisok-adresov-1136996332.html

В Севастополе 3 мая отключат свет – список адресов

В Севастополе 3 мая отключат свет – список адресов - РИА Новости Крым, 03.05.2024

В Севастополе 3 мая отключат свет – список адресов

В Севастополе 3 мая в связи с ремонтными работами планируется отключение электроэнергии в некоторых районах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T07:17

2024-05-03T07:17

2024-05-03T07:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 3 мая в связи с ремонтными работами планируется отключение электроэнергии в некоторых районах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Севастопольэнерго".Так, с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии в селе Тыловое, переулок Земляной.В этот же период ожидаются отключения на время проведения работ в Севастополе по улицам: Большевистская, Виноделов, Голицынская, Некрасова, Качинское шоссе, 2-я линия, Летчика Алексеева, Ленина, Летчика Авдеева, Летчика Мордина, Летчика Канарева, Летчика Старикова, Летчика Алексеева, Легионная, Композиторская, Богдана Хмельницкого, Хуторский проезд и Речной переулок.Кроме того, на час-полтора свет отключат на территории ТСН "Благодатный", "Вагонник", "Усть-Бельбек", "Овощевод", а также садовых товариществ "Парус- 1", "Медик-88", "Икар-3" и "Ригель".В селе Терновка под Севастополем света на время проведения работ не будет на улицах Студенческая, Севастопольская, Мусы Мамута, Бахчисарайская.В поселке Любимовка – на улицах Батарейная и Софьи Перовской. В селе Пироговка на улицах Урожайная, Рабочая, Льва Толстого. В селе Флотское – в некоторых домах на улицах Ягодная.Более подробно с адресами домов можно ознакомиться в Telegram-канале "Севастопольэнерго".Отключения электроэнергии в Севастополе производятся ежедневно в связи с масштабными ремонтными работами. Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму модернизируют объекты энергетики

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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