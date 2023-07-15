https://crimea.ria.ru/20230715/sbu-gotovila-ubiystvo-glavreda-mia-rossiya-segodnya-margarity-simonyan-1130077187.html
СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян
СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян - РИА Новости Крым, 15.07.2023
СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T13:45
2023-07-15T13:45
2023-07-15T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.В ведомстве сообщили, что задержанные пособники Службы безопасности Украины (СБУ) – члены неонацистской группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания главреда. Задержания прошли в Москве и Рязанской области 14 июля 2023 года.В ходе обысков у задержанных изъято холодное и огнестрельное оружие, а также 90 патронов к автомату Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.Это уже не первое покушение на Маргариту Симоньян. В апреле 2022 года в Москве были задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power"*, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева, а также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Украина ввела санкции в отношении Киселева и СимоньянЗадержанные неонацисты также планировали покушение на Киселева и СимоньянМаргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны
https://crimea.ria.ru/20221220/margarita-simonyan-nagrazhdena-ordenom-pocheta-1126013599.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, маргарита симоньян, происшествия, москва, новости, безопасность, общество, сбу (служба безопасности украины)
СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян
ФСБ предотвратила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян
13:45 15.07.2023 (обновлено: 14:25 15.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В ведомстве сообщили, что задержанные пособники Службы безопасности Украины (СБУ) – члены неонацистской группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания главреда. Задержания прошли в Москве и Рязанской области 14 июля 2023 года.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян", - говорится в сообщении.
В ходе обысков у задержанных изъято холодное и огнестрельное оружие, а также 90 патронов к автомату Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.
"ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!" - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Это уже не первое покушение на Маргариту Симоньян. В апреле 2022 года в Москве были задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power"*, которые готовили покушение
на журналиста Владимира Соловьева, а также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.
* Запрещенная в России террористическая организация
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