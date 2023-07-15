https://crimea.ria.ru/20230715/sbu-gotovila-ubiystvo-glavreda-mia-rossiya-segodnya-margarity-simonyan-1130077187.html

СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян

СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян - РИА Новости Крым, 15.07.2023

СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T13:45

2023-07-15T13:45

2023-07-15T14:25

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

маргарита симоньян

происшествия

москва

новости

безопасность

общество

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.В ведомстве сообщили, что задержанные пособники Службы безопасности Украины (СБУ) – члены неонацистской группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания главреда. Задержания прошли в Москве и Рязанской области 14 июля 2023 года.В ходе обысков у задержанных изъято холодное и огнестрельное оружие, а также 90 патронов к автомату Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.Это уже не первое покушение на Маргариту Симоньян. В апреле 2022 года в Москве были задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power"*, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева, а также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Украина ввела санкции в отношении Киселева и СимоньянЗадержанные неонацисты также планировали покушение на Киселева и СимоньянМаргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны

https://crimea.ria.ru/20221220/margarita-simonyan-nagrazhdena-ordenom-pocheta-1126013599.html

россия

москва

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, маргарита симоньян, происшествия, москва, новости, безопасность, общество, сбу (служба безопасности украины)