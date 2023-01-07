https://crimea.ria.ru/20230107/ukraina-vvela-sanktsii-v-otnoshenii-kiseleva-i-simonyan-1126293388.html

Украина ввела санкции в отношении Киселева и Симоньян

Украина ввела санкции в отношении Киселева и Симоньян - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Украина ввела санкции в отношении Киселева и Симоньян

На Украине ввели санкции в отношении генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T20:42

2023-01-07T20:42

2023-01-07T20:42

украина

владимир зеленский (президент украины)

маргарита симоньян

дмитрий киселев

санкции против россии

культура

общество

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/19/1123045967_0:168:3043:1879_1920x0_80_0_0_0e9476e7d491d290e7550c4bc3acccdf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. На Украине ввели санкции в отношении генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, пишет РИА Новости.Соответствующий указ подписан и опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР>>Так, согласно документу, тем кто "под санкциями" на территории Украины блокируют активы, вводят ограничения на торговые операции, запрещают транзит ресурсов, полеты и перевозки. Им также нельзя выводить капиталы за пределы Украины, а выполнение всех экономических и финансовых обязательств приостанавливается или аннулируется. Кроме того, запрещается приватизация и аренда госимущества страны.В списке ограничений полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, запрет передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, прекращение культурных обменов, отказ в предоставлении и отмене виз, лишение государственных наград Украины и запрет на приобретение в собственность земельных участков.Маргарита Симоньян награждена орденом Почета>>Срок применения санкций в отношении Киселева и Симоньян – 10 лет.С начала спецоперации на Украине коллективный Запад ввел против России девять пакетов санкций. Предпоследний был принят 6 октября и установление предельной цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, транспортируемую по морю. Решение вступило в силу 5 декабря.16 декабря ЕС ввел девятый пакет ограничений, который коснулся экспорта товаров и технологий двойного назначения, применяемых в оборонном секторе. В санкционный список попали 168 компаний, в том числе из Крыма и Севастополя, прямо или косвенно связанных с военно-промышленным комплексом.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), маргарита симоньян, дмитрий киселев, санкции против россии, культура, общество, в мире, политика