https://crimea.ria.ru/20230107/ukraina-vvela-sanktsii-v-otnoshenii-kiseleva-i-simonyan-1126293388.html
Украина ввела санкции в отношении Киселева и Симоньян
Украина ввела санкции в отношении Киселева и Симоньян - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Украина ввела санкции в отношении Киселева и Симоньян
На Украине ввели санкции в отношении генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T20:42
2023-01-07T20:42
2023-01-07T20:42
украина
владимир зеленский (президент украины)
маргарита симоньян
дмитрий киселев
санкции против россии
культура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. На Украине ввели санкции в отношении генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, пишет РИА Новости.Соответствующий указ подписан и опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР>>Так, согласно документу, тем кто "под санкциями" на территории Украины блокируют активы, вводят ограничения на торговые операции, запрещают транзит ресурсов, полеты и перевозки. Им также нельзя выводить капиталы за пределы Украины, а выполнение всех экономических и финансовых обязательств приостанавливается или аннулируется. Кроме того, запрещается приватизация и аренда госимущества страны.В списке ограничений полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, запрет передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, прекращение культурных обменов, отказ в предоставлении и отмене виз, лишение государственных наград Украины и запрет на приобретение в собственность земельных участков.Маргарита Симоньян награждена орденом Почета>>Срок применения санкций в отношении Киселева и Симоньян – 10 лет.С начала спецоперации на Украине коллективный Запад ввел против России девять пакетов санкций. Предпоследний был принят 6 октября и установление предельной цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, транспортируемую по морю. Решение вступило в силу 5 декабря.16 декабря ЕС ввел девятый пакет ограничений, который коснулся экспорта товаров и технологий двойного назначения, применяемых в оборонном секторе. В санкционный список попали 168 компаний, в том числе из Крыма и Севастополя, прямо или косвенно связанных с военно-промышленным комплексом.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, владимир зеленский (президент украины), маргарита симоньян, дмитрий киселев, санкции против россии, культура, общество, в мире, политика
Украина ввела санкции в отношении Киселева и Симоньян
Киселев и Симонян теперь "под санкциями" Украины —указ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. На Украине ввели санкции в отношении генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, пишет РИА Новости.
Соответствующий указ подписан и опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Так, согласно документу, тем кто "под санкциями" на территории Украины блокируют активы, вводят ограничения на торговые операции, запрещают транзит ресурсов, полеты и перевозки. Им также нельзя выводить капиталы за пределы Украины, а выполнение всех экономических и финансовых обязательств приостанавливается или аннулируется. Кроме того, запрещается приватизация и аренда госимущества страны.
В списке ограничений полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, запрет передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, прекращение культурных обменов, отказ в предоставлении и отмене виз, лишение государственных наград Украины и запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Срок применения санкций в отношении Киселева и Симоньян – 10 лет.
С начала спецоперации на Украине коллективный Запад ввел против России девять пакетов санкций. Предпоследний был принят 6 октября и установление предельной цены на российскую нефть
в размере 60 долларов за баррель, транспортируемую по морю. Решение вступило в силу 5 декабря.
16 декабря ЕС ввел девятый пакет ограничений, который коснулся экспорта товаров и технологий двойного назначения, применяемых в оборонном секторе. В санкционный список попали 168 компаний, в том числе из Крыма и Севастополя, прямо или косвенно связанных с военно-промышленным комплексом.