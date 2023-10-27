Рейтинг@Mail.ru
Покушение совершено на экс-депутата Рады Олега Царева - Рогов - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231027/pokushenie-soversheno-na-eks-deputata-rady-olega-tsareva---rogov-1132354868.html
Покушение совершено на экс-депутата Рады Олега Царева - Рогов
Покушение совершено на экс-депутата Рады Олега Царева - Рогов - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Покушение совершено на экс-депутата Рады Олега Царева - Рогов
Об этом сообщил глава общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T11:38
2023-10-27T12:26
владимир рогов
олег царев
происшествия
украина
верховная рада украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110144/15/1101441541_0:49:3094:1789_1920x0_80_0_0_2dff37070e9071c903c5e38bb27a722a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева совершено покушение, он в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.Олег Царев – уроженец Днепропетровска. По образованию – инженер-физик, окончил Московский инженерно-физический институт в 1992 году. В 90-х годах занимался бизнесом, возглавлял ряд коммерческих структур в Днепропетровске. С 2000-х годов – политический и общественный деятель, депутат Верховной рады Украины четырех созывов (с 2002 по 2014 годы). В Верховной раде VII созыва являлся заместителем главы фракции Партии регионов. С 2005 по 2010 годы возглавлял Днепропетровскую областную организацию Партии регионов. С 2011 года – председатель Антифашистского форума Украины. Работал советником премьер-министра Николая Азарова (2012-2014). Возглавлял подкомитет по вопросам земельных отношений комитета ВРУ по вопросам аграрной политики земельных отношений. Придерживается пророссийских взглядов, о чем неоднократно заявлял публично. Крайне негативно оценивал события 2013-2014 годов в Киеве (так называемый "евромайдан"). Неоднократно выступал с призывами прекратить протесты, предупреждая, что они в итоге могут привести к гражданской войне и распаду Украины. Весной 2014 года он был кандидатом на пост президента Украины на досрочных выборах, однако в мае снял свою кандидатуру. С началом вооруженного конфликта в Донбассе выступил на стороне Донецкой и Луганской народных республик. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии – конфедерации, в состав которой входили ДНР и ЛНР. Впоследствии эта структура была упразднена. В октябре 2014 года в России учредил "Союз беженцев Украины" с целью возмещения материального ущерба, понесенного жителями Донбасса от действий ВСУ. На Украине в отношении Царева возбудили уголовные дела по обвинениям в "призывах к изменению территориальной целостности страны путем ее федерализации", "совершению действий на изменение границ территории Украины", а также "призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя". Украинские силовики объявили экс-депутата в розыск. Впоследствии суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы. Националисты на Украине неоднократно публично угрожали Цареву. В их числе олигарх Игорь Коломойский и его правая рука, мэр Днепропетровска Борис Филатов. На жизнь политика неоднократно покушались. Так, в мае 2014 года неизвестные лица ночью подожгли его дом. В результате сгорели несколько комнат и гараж вместе с автомобилем. Никого из родных депутата в доме не было. После переезда в Россию стал учредителем и директором нескольких коммерческих организаций. Поддержал проведение специальной военной операции в феврале 2022 года. Женат, имеет двоих сыновей и дочь. Еще одна дочь Царева, Екатерина, умерла в позапрошлом году в возрасте 17 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СКСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - СледкомСБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян
https://crimea.ria.ru/20230703/fsb-presekla-popytku-pokusheniya-na-glavu-kryma-aksenova-1129767581.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110144/15/1101441541_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_d81f3458030e0e2a7c03dfcfe232b47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир рогов, олег царев, происшествия, украина, верховная рада украины, новости
Покушение совершено на экс-депутата Рады Олега Царева - Рогов

Рогов: покушение совершено на бывшего нардепа Украины Олега Царева

11:38 27.10.2023 (обновлено: 12:26 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБывший глава парламента Новороссии Олег Царев
Бывший глава парламента Новороссии Олег Царев - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева совершено покушение, он в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По ситуации с Олегом Царевым. Состояние очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", - написал Рогов в Telegram-канале.

Олег Царев – уроженец Днепропетровска. По образованию – инженер-физик, окончил Московский инженерно-физический институт в 1992 году. В 90-х годах занимался бизнесом, возглавлял ряд коммерческих структур в Днепропетровске.
С 2000-х годов – политический и общественный деятель, депутат Верховной рады Украины четырех созывов (с 2002 по 2014 годы). В Верховной раде VII созыва являлся заместителем главы фракции Партии регионов. С 2005 по 2010 годы возглавлял Днепропетровскую областную организацию Партии регионов. С 2011 года – председатель Антифашистского форума Украины.
Работал советником премьер-министра Николая Азарова (2012-2014). Возглавлял подкомитет по вопросам земельных отношений комитета ВРУ по вопросам аграрной политики земельных отношений.
Придерживается пророссийских взглядов, о чем неоднократно заявлял публично. Крайне негативно оценивал события 2013-2014 годов в Киеве (так называемый "евромайдан"). Неоднократно выступал с призывами прекратить протесты, предупреждая, что они в итоге могут привести к гражданской войне и распаду Украины.
Весной 2014 года он был кандидатом на пост президента Украины на досрочных выборах, однако в мае снял свою кандидатуру. С началом вооруженного конфликта в Донбассе выступил на стороне Донецкой и Луганской народных республик. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии – конфедерации, в состав которой входили ДНР и ЛНР. Впоследствии эта структура была упразднена. В октябре 2014 года в России учредил "Союз беженцев Украины" с целью возмещения материального ущерба, понесенного жителями Донбасса от действий ВСУ.
На Украине в отношении Царева возбудили уголовные дела по обвинениям в "призывах к изменению территориальной целостности страны путем ее федерализации", "совершению действий на изменение границ территории Украины", а также "призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя". Украинские силовики объявили экс-депутата в розыск. Впоследствии суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы.
Националисты на Украине неоднократно публично угрожали Цареву. В их числе олигарх Игорь Коломойский и его правая рука, мэр Днепропетровска Борис Филатов. На жизнь политика неоднократно покушались. Так, в мае 2014 года неизвестные лица ночью подожгли его дом. В результате сгорели несколько комнат и гараж вместе с автомобилем. Никого из родных депутата в доме не было. После переезда в Россию стал учредителем и директором нескольких коммерческих организаций. Поддержал проведение специальной военной операции в феврале 2022 года.
Женат, имеет двоих сыновей и дочь. Еще одна дочь Царева, Екатерина, умерла в позапрошлом году в возрасте 17 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СК
Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком
СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян
Глава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
3 июля, 09:55
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
 
Владимир РоговОлег ЦаревПроисшествияУкраинаВерховная Рада УкраиныНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:34Главное за день: 27 октября
22:21Главные новости Крыма: 27 октября
21:52Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
21:35В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн
21:13Израиль расширяет наземные маневры в Газе
20:45В Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
20:18Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
19:55Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
19:38Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма
19:19Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать
18:48Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки
18:16В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность
17:51Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте
17:38Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение
17:29Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину
17:01По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело – ФСБ
16:57Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
Лента новостейМолния