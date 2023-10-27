https://crimea.ria.ru/20231027/pokushenie-soversheno-na-eks-deputata-rady-olega-tsareva---rogov-1132354868.html

Покушение совершено на экс-депутата Рады Олега Царева - Рогов

Покушение совершено на экс-депутата Рады Олега Царева - Рогов - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Покушение совершено на экс-депутата Рады Олега Царева - Рогов

Об этом сообщил глава общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T11:38

2023-10-27T11:38

2023-10-27T12:26

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева совершено покушение, он в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.Олег Царев – уроженец Днепропетровска. По образованию – инженер-физик, окончил Московский инженерно-физический институт в 1992 году. В 90-х годах занимался бизнесом, возглавлял ряд коммерческих структур в Днепропетровске. С 2000-х годов – политический и общественный деятель, депутат Верховной рады Украины четырех созывов (с 2002 по 2014 годы). В Верховной раде VII созыва являлся заместителем главы фракции Партии регионов. С 2005 по 2010 годы возглавлял Днепропетровскую областную организацию Партии регионов. С 2011 года – председатель Антифашистского форума Украины. Работал советником премьер-министра Николая Азарова (2012-2014). Возглавлял подкомитет по вопросам земельных отношений комитета ВРУ по вопросам аграрной политики земельных отношений. Придерживается пророссийских взглядов, о чем неоднократно заявлял публично. Крайне негативно оценивал события 2013-2014 годов в Киеве (так называемый "евромайдан"). Неоднократно выступал с призывами прекратить протесты, предупреждая, что они в итоге могут привести к гражданской войне и распаду Украины. Весной 2014 года он был кандидатом на пост президента Украины на досрочных выборах, однако в мае снял свою кандидатуру. С началом вооруженного конфликта в Донбассе выступил на стороне Донецкой и Луганской народных республик. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии – конфедерации, в состав которой входили ДНР и ЛНР. Впоследствии эта структура была упразднена. В октябре 2014 года в России учредил "Союз беженцев Украины" с целью возмещения материального ущерба, понесенного жителями Донбасса от действий ВСУ. На Украине в отношении Царева возбудили уголовные дела по обвинениям в "призывах к изменению территориальной целостности страны путем ее федерализации", "совершению действий на изменение границ территории Украины", а также "призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя". Украинские силовики объявили экс-депутата в розыск. Впоследствии суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы. Националисты на Украине неоднократно публично угрожали Цареву. В их числе олигарх Игорь Коломойский и его правая рука, мэр Днепропетровска Борис Филатов. На жизнь политика неоднократно покушались. Так, в мае 2014 года неизвестные лица ночью подожгли его дом. В результате сгорели несколько комнат и гараж вместе с автомобилем. Никого из родных депутата в доме не было. После переезда в Россию стал учредителем и директором нескольких коммерческих организаций. Поддержал проведение специальной военной операции в феврале 2022 года. Женат, имеет двоих сыновей и дочь. Еще одна дочь Царева, Екатерина, умерла в позапрошлом году в возрасте 17 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Расследование убийства Владлена Татарского завершено – СКСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - СледкомСБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян

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владимир рогов, олег царев, происшествия, украина, верховная рада украины, новости