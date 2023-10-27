Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ
За покушением на Олега Царева стоит СБУ – сенатор Бондарев
20:18 27.10.2023 (обновлено: 21:51 27.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Покушение на Олега Царева – террористическое нападение на общественного и политического деятеля, которое произошло по указанию СБУ. Об этом заявил сенатор РФ, бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев.
"Это безусловно террористическое нападение на общественного и политического деятеля. В Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать. Ему, как и Захару Прилепину, Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину, неоднократно поступали угрозы с украинской стороны", – написал Бондарев в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что Царев является украинским политиком пророссийского толка и всегда выступал за справедливое разрешение украинского конфликта: уничтожение бандеровских формирований на Украине, ликвидацию националистического режима Зеленского, демилитаризацию и денацификацию Украины, заявлял о необходимости проведения референдумов по вопросу о независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а также о планах по созданию Федерации Новороссия на Юго-Востоке территории бывшей Украины.
"Понятно, что подобные высказывания лишь злили промайдановские власти, а Царев стал считаться ярым "сепаратистом" и "русофилом", – констатировал Бондарев.
В ночь на пятницу было совершено покушение на бывшего нардепа Верховной Рады Украины Олега Царева, он в тяжелом состоянии. Инцидент произошел около полуночи в Ялте: на территории санатория, где он проживает, в политика дважды стреляли, он потерял много крови. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. По состоянию на вечер пятницы "о состоянии здоровья раненого позитивных новостей нет", проинформировали в Telegram-канале Царева.
Читайте также на РИА Новости Крым: