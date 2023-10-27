https://crimea.ria.ru/20231027/kto-stoit-za-pokusheniem-na-olega-tsareva--senator-rf-1132370749.html

Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ

Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ

Покушение на Олега Царева – террористическое нападение на общественного и политического деятеля, которое произошло по указанию СБУ. Об этом заявил сенатор РФ,... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T20:18

2023-10-27T20:18

2023-10-27T21:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Покушение на Олега Царева – террористическое нападение на общественного и политического деятеля, которое произошло по указанию СБУ. Об этом заявил сенатор РФ, бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев.Сенатор напомнил, что Царев является украинским политиком пророссийского толка и всегда выступал за справедливое разрешение украинского конфликта: уничтожение бандеровских формирований на Украине, ликвидацию националистического режима Зеленского, демилитаризацию и денацификацию Украины, заявлял о необходимости проведения референдумов по вопросу о независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а также о планах по созданию Федерации Новороссия на Юго-Востоке территории бывшей Украины.В ночь на пятницу было совершено покушение на бывшего нардепа Верховной Рады Украины Олега Царева, он в тяжелом состоянии. Инцидент произошел около полуночи в Ялте: на территории санатория, где он проживает, в политика дважды стреляли, он потерял много крови. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. По состоянию на вечер пятницы "о состоянии здоровья раненого позитивных новостей нет", проинформировали в Telegram-канале Царева.Читайте также на РИА Новости Крым:Олег Царев: кто он и чем известенРасследование убийства Владлена Татарского завершено – СКПрилепин впервые встал на ноги после покушения – видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег царев, политика, происшествия, новости, крым, ялта, виктор бондарев