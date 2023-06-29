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Переименовать Запорожье: филолог оценил украинскую инициативу - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Переименовать Запорожье: филолог оценил украинскую инициативу
Переименовать Запорожье: филолог оценил украинскую инициативу - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Переименовать Запорожье: филолог оценил украинскую инициативу
Название "Запорожье" не нравится украинским чиновникам, потому что так город был назван при советской власти, в 1921 году. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T08:02
2023-06-29T10:36
эксклюзивы риа новости крым
украина
запорожье
политика
национальноая комиссия по стандартам государственного языка при правительстве украины
вячеслав теркулов
русский язык
мнения
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Название "Запорожье" не нравится украинским чиновникам, потому что так город был назван при советской власти, в 1921 году. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заведующий кафедрой русского языка Донецкого государственного университета, профессор, доктор филологических наук Вячеслав Теркулов, комментируя решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка при правительстве Украины переименовать город.По его словам, ученые точно не установили, откуда взялось это название – Александровск. Крепость могла быть названа в честь князя Александра Голицына – государственного деятеля времен императора Александра I – либо в честь князя Александра Вяземского, генерала при дворе Екатерины Великой. Понятно, что о возвращении исторического названия городу речи не идет, – кандидатуры обоих российских Александров Нацкомиссию не удовлетворят.Он напомнил, что на Украине половина городов основана "краковскими господарями или магистрами", а вторая половина – императрицей Екатериной Великой или другими русскими царями. "Если это кому-то не нравится, то придется все переименовывать. А где тогда ваши корни?" – задает риторический вопрос ученый.Великий русский писатель Михаил Васильевич Гоголь называл Запорожьем не город, а местность, которая чисто географически находится "за порогами". Знаменитую казацкую Сечь именно поэтому и называли Запорожской. Пресловутые "пороги" защищали ее от врагов, поскольку до возведения ДнепроГЭСа они делали эту часть реки несудоходной.Переименуют ли знаменитую Запорожскую Сечь вслед за городом, – на сайте Нацкомиссии пока не уточняется. Против переименования Запорожья и некоторых других городов и сел выступил украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень – языковой омбудсмен, как его там называют. В данном случае он защитил украинский язык от Национальной комиссии по стандартам государственного языка правительства Украины.Ранее агентство РИА Новости сообщило, что украинская Нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи украинских городов, включая Запорожье. В частности, вернуть историческое название предлагается городу Бровары под Киевом, который до 1919 года назывался "Бровари".Читайте также на РИА Новости Крым:Киев "дерусифицировал" еще две улицыВ Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на ГрушевскогоОтрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине
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украина, запорожье, политика, национальноая комиссия по стандартам государственного языка при правительстве украины, вячеслав теркулов, русский язык, мнения, новости
Переименовать Запорожье: филолог оценил украинскую инициативу

Филолог оценил идею киевских властей переименовать Запорожье

08:02 29.06.2023 (обновлено: 10:36 29.06.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныФлаг Украины
Флаг Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Название "Запорожье" не нравится украинским чиновникам, потому что так город был назван при советской власти, в 1921 году. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заведующий кафедрой русского языка Донецкого государственного университета, профессор, доктор филологических наук Вячеслав Теркулов, комментируя решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка при правительстве Украины переименовать город.

"Дело в том, что название "Запорожье" возникло в 1921 году, то есть при советской власти. До этого это был город Александровск. Помните знаменитую советскую песню "Гренада"? "Ответь, Александровск, и Харьков, ответь, давно ль по-испански вы начали петь?" Так вот, Александровск – это как раз Запорожье. Когда-то это была Александровская слобода, а до этого была крепость Александровская", - вспомнил историю профессор из Донецка.

По его словам, ученые точно не установили, откуда взялось это название – Александровск. Крепость могла быть названа в честь князя Александра Голицына – государственного деятеля времен императора Александра I – либо в честь князя Александра Вяземского, генерала при дворе Екатерины Великой. Понятно, что о возвращении исторического названия городу речи не идет, – кандидатуры обоих российских Александров Нацкомиссию не удовлетворят.
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Он напомнил, что на Украине половина городов основана "краковскими господарями или магистрами", а вторая половина – императрицей Екатериной Великой или другими русскими царями. "Если это кому-то не нравится, то придется все переименовывать. А где тогда ваши корни?" – задает риторический вопрос ученый.
"Но был еще такой, как мне кажется, великий поэт – Андрей Андреевич Вознесенский, у которого есть прекрасная строчка: "Не надо улиц переименовывать, постройте новые и назовите", - процитировал классика советской поэзии Вячеслав Теркулов.
Великий русский писатель Михаил Васильевич Гоголь называл Запорожьем не город, а местность, которая чисто географически находится "за порогами". Знаменитую казацкую Сечь именно поэтому и называли Запорожской. Пресловутые "пороги" защищали ее от врагов, поскольку до возведения ДнепроГЭСа они делали эту часть реки несудоходной.
Переименуют ли знаменитую Запорожскую Сечь вслед за городом, – на сайте Нацкомиссии пока не уточняется. Против переименования Запорожья и некоторых других городов и сел выступил украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень – языковой омбудсмен, как его там называют. В данном случае он защитил украинский язык от Национальной комиссии по стандартам государственного языка правительства Украины.
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Ранее агентство РИА Новости сообщило, что украинская Нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи украинских городов, включая Запорожье. В частности, вернуть историческое название предлагается городу Бровары под Киевом, который до 1919 года назывался "Бровари".
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