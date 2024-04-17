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Гостям украинских телеканалов запретят говорить на русском языке - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Гостям украинских телеканалов запретят говорить на русском языке
Гостям украинских телеканалов запретят говорить на русском языке - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Гостям украинских телеканалов запретят говорить на русском языке
Русский язык в течение трех месяцев должен полностью исчезнуть из эфиров украинских каналов, заявил языковой омбудсмен страны Тарас Кремень. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T18:53
2024-04-17T18:53
украина
в мире
русский язык
общество
сми
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Русский язык в течение трех месяцев должен полностью исчезнуть из эфиров украинских каналов, заявил языковой омбудсмен страны Тарас Кремень."17 июля вступает в силу пункт 6 части 8 статьи 40 Закона Украины "О медиа", которая ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ", - сообщается на сайте украинского уполномоченного по защите госязыка.На данный момент разговор в студии может вестись на двух языках: гость может говорить на русском, но ведущий обязан использовать только украинскую речь. После 17 июля в эфире можно будет употреблять только устойчивые выражения и отдельные слова.Языковой омбудсмен призывает СМИ внедрять эту практику уже сейчас, не дожидаясь трех месяцев.В 2019 году Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, во всех сферах общественной жизни страны должен использоваться только украинский язык.После этого в стране значительно выросло количество жалоб на использование русского языка. Офис языкового омбудсмена Украины сообщил, что за год этот показатель вырос на 30% - с 2846 до 3692. Руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент Крымского федерального университета, социолог Наталья Киселева назвала это обострением синдрома русофобии.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД: носители русского языка и культуры стали бесправными на Украине"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиИз русских хотят сделать нерусских – писатель о происходящем на Украине
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, русский язык, общество, сми, новости
Гостям украинских телеканалов запретят говорить на русском языке

На Украине с июля полностью запретят говорить на русском языке на телевидении

18:53 17.04.2024
 
© РИА Новости . Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПульт от телевизора
Пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Артём Коренюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Русский язык в течение трех месяцев должен полностью исчезнуть из эфиров украинских каналов, заявил языковой омбудсмен страны Тарас Кремень.
"17 июля вступает в силу пункт 6 части 8 статьи 40 Закона Украины "О медиа", которая ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ", - сообщается на сайте украинского уполномоченного по защите госязыка.
На данный момент разговор в студии может вестись на двух языках: гость может говорить на русском, но ведущий обязан использовать только украинскую речь. После 17 июля в эфире можно будет употреблять только устойчивые выражения и отдельные слова.
"Все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском", - отметил Тарас Кремень.
Языковой омбудсмен призывает СМИ внедрять эту практику уже сейчас, не дожидаясь трех месяцев.
В 2019 году Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно документу, во всех сферах общественной жизни страны должен использоваться только украинский язык.
После этого в стране значительно выросло количество жалоб на использование русского языка. Офис языкового омбудсмена Украины сообщил, что за год этот показатель вырос на 30% - с 2846 до 3692. Руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, доцент Крымского федерального университета, социолог Наталья Киселева назвала это обострением синдрома русофобии.
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