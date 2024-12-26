https://crimea.ria.ru/20241226/ogranicheniya-v-aeroportakh-moskvy-snyaty-1142946411.html

Ограничения в аэропортах Москвы сняты

Ограничения в аэропортах Москвы сняты - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Ограничения в аэропортах Москвы сняты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский с 16.39 мск сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T17:08

2024-12-26T17:08

2024-12-26T17:08

росавиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский с 16.39 мск сняты, сообщила Росавиация.Временные ограничения вводились в 16.15 для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов﻿﻿."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов﻿﻿ - это главный приоритет", - сообщили в Росавиации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, новости, москва, транспорт, самолет, аэропорт