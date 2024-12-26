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Ограничения в аэропортах Москвы сняты - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Ограничения в аэропортах Москвы сняты
Ограничения в аэропортах Москвы сняты - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Ограничения в аэропортах Москвы сняты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский с 16.39 мск сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T17:08
2024-12-26T17:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский с 16.39 мск сняты, сообщила Росавиация.Временные ограничения вводились в 16.15 для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов﻿﻿."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов﻿﻿ - это главный приоритет", - сообщили в Росавиации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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росавиация, новости, москва, транспорт, самолет, аэропорт
Ограничения в аэропортах Москвы сняты

Ограничения в аэропортах Москвы сняты - Росавиация

17:08 26.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСамолеты на летном поле аэродрома Внуково
Самолеты на летном поле аэродрома Внуково - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский с 16.39 мск сняты, сообщила Росавиация.

"В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский с 16.39 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (BC)", - говорится в сообщении.

Временные ограничения вводились в 16.15 для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов﻿﻿.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов﻿﻿ - это главный приоритет", - сообщили в Росавиации.
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