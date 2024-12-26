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Дети попавших в плен бойцов будут получать ежемесячные выплаты - указ

Дети попавших в плен бойцов будут получать ежемесячные выплаты - указ - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Дети попавших в плен бойцов будут получать ежемесячные выплаты - указ

Дети военных, которые были захвачены в плен или пропали без вести в зоне боевых действий, будут получать регулярную социальную выплату. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T19:37

2024-12-26T19:37

2024-12-26T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Дети военных, которые были захвачены в плен или пропали без вести в зоне боевых действий, будут получать регулярную социальную выплату. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин."Установить ежемесячную социальную выплату детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики, в размере, равном величине прожиточного минимума", - говорится в документе.19 декабря в ходе прямой линии российский лидер заявил, что участники контртеррористической операции в приграничных районах РФ будут получать все льготы и выплаты, положенные участникам СВО. Это касается и той категории военнослужащих, которые раньше не принимали участия в действиях на линии боевого соприкосновения и сразу попали в Курскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главы ВГА получат статус участника боевых действийПочти 440 тысяч россиян подписали контракт с МинобороныПутин наградил Маргариту Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, владимир путин (политик), закон и право, россия, общество, армия и флот, пленные, вооруженные силы россии