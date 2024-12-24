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Почти 440 тысяч россиян подписали контракт с Минобороны - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Почти 440 тысяч россиян подписали контракт с Минобороны
Почти 440 тысяч россиян подписали контракт с Минобороны - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Почти 440 тысяч россиян подписали контракт с Минобороны
Контракт на военную службу в российской армии в этом году заключили почти 440 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T17:16
2024-12-24T17:16
дмитрий медведев
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Контракт на военную службу в российской армии в этом году заключили почти 440 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий МедведевОн поблагодарил регионы России за работу в рамках отбора граждан на службу по контракту. А также подчеркнул, что Россия гордится своими военными и благодарит их за исполнение воинского долга.В России ежедневно в среднем более тысячи человек поступают на военную службу по контракту, заявлял ранее президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что социальные гарантии военнослужащих и членов их семей должны постоянно укрепляться, и отметил, что за последние годы в этой сфере уже сделано многое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублейБолее 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВОКонтрактники смогут находиться с супругами во время реабилитации
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дмитрий медведев, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, россия
Почти 440 тысяч россиян подписали контракт с Минобороны

Контракт с Вооруженными Силами РФ заключили почти 440 тысяч человек – Медведев

17:16 24.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Контракт на военную службу в российской армии в этом году заключили почти 440 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
"По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек. Это результат работы всех регионов и всех субъектов Федерации", – сказал Медведев на совещании в Уфе о ходе отбора граждан на военную службу в Приволжском федеральном округе.
Он поблагодарил регионы России за работу в рамках отбора граждан на службу по контракту. А также подчеркнул, что Россия гордится своими военными и благодарит их за исполнение воинского долга.
В России ежедневно в среднем более тысячи человек поступают на военную службу по контракту, заявлял ранее президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что социальные гарантии военнослужащих и членов их семей должны постоянно укрепляться, и отметил, что за последние годы в этой сфере уже сделано многое.
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Дмитрий МедведевМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииРоссия
 
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