https://crimea.ria.ru/20241224/pochti-440-tysyach-rossiyan-podpisali-kontrakt-s-minoborony-1142885238.html

Почти 440 тысяч россиян подписали контракт с Минобороны

Почти 440 тысяч россиян подписали контракт с Минобороны - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Почти 440 тысяч россиян подписали контракт с Минобороны

Контракт на военную службу в российской армии в этом году заключили почти 440 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T17:16

2024-12-24T17:16

2024-12-24T17:16

дмитрий медведев

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Контракт на военную службу в российской армии в этом году заключили почти 440 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий МедведевОн поблагодарил регионы России за работу в рамках отбора граждан на службу по контракту. А также подчеркнул, что Россия гордится своими военными и благодарит их за исполнение воинского долга.В России ежедневно в среднем более тысячи человек поступают на военную службу по контракту, заявлял ранее президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что социальные гарантии военнослужащих и членов их семей должны постоянно укрепляться, и отметил, что за последние годы в этой сфере уже сделано многое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублейБолее 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВОКонтрактники смогут находиться с супругами во время реабилитации

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, россия