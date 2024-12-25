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Новый год для своих: что предлагают отели Крыма жителям полуострова

Новый год для своих: что предлагают отели Крыма жителям полуострова - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Новый год для своих: что предлагают отели Крыма жителям полуострова

Жители Крыма в последние годы все чаще отказываются от традиционных домашних новогодних застолий в пользу отельного семейного отдыха и чаще всего выбирают... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T06:08

2024-12-25T06:08

2024-12-25T06:08

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Жители Крыма в последние годы все чаще отказываются от традиционных домашних новогодних застолий в пользу отельного семейного отдыха и чаще всего выбирают средства размещения, расположенные на полуострове – таковы данные республиканского минкурортов.О самых популярных у местных жителей внутренних направлениях, о ценах и специальных предложениях "для своих" РИА Новости Крым рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России и крымские отельеры.Крымчане выбирают Крым"Крымчане – истинные патриоты своей республики и они, безусловно, выбирают своим местом отдыха именно Крым. Традиционно Южный берег является наиболее востребованным. Вместе с тем пользуется спросом и западное, и восточное побережье – это уже дело вкуса. Но, безусловно, крымские средства размещения предлагают местным жителям специальные ценовые предложения", – комментирует тему министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Точной статистики по числу местных отдыхающих профильное министерство не ведет, но, по словам самих отельеров, большинство гостей на этот Новый год – жители регионов Южного федерального округа, новых регионов и как раз местные. При этом в последние годы число крымчан, выбирающих отельный новогодний отдых, растет – в основном за счет "новеньких"."Есть "аборигены", которые с рождения живут в Крыму, а есть те, кто приехал и поселился на полуострове с 2014 года. Вот как раз новые наши крымчане – самые активные путешественники. Но и коренные жители в последние годы чаще стараются разнообразить свои зимние каникулы, при этом выбирают объекты, предлагающие не только банкеты, но и СПА-инфраструктуру", – рассказывает председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.Цены и акции для жителей КрымаПо данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), средний чек на четыре ночи проживания в крымских отелях в период новогодних праздников для семьи с одним ребенком в этом году составит 63 тысячи рублей с питанием. "Четыре ночи и пять дней – это самый популярный запрос. Если взять подорожание с прошлого года, в среднем такой отдых обходился примерно в 51 тысячу рублей – удорожание практически на 20%. При этом Крым дешевле Краснодарского края примерно на 15%", – приводит статистику вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.По данным Стамбульниковой, по ряду отелей цены ниже кубанских на 30% в одинаковом сегменте. При этом практически везде в Крыму местным на новый год дают скидку в 15%. Есть и другие бонусы."Поскольку большинство крымчан выбирают семейный отдых, многие объекты предлагают местным бесплатное размещение для детей не до семи, а даже до 10-12 лет. Оплачивается только питание и новогодний банкет. Еще один бонус "для своих" – возможность продления отдыха по цене ниже основной стоимости тура", – говорит Стамбульникова.Так, по ее словам, если номер в рамках двухдневного тура стоит, например, 8 тысяч рублей, то продлить его можно во многих отелях с существенной скидкой. Это сделано для того, чтобы крымчане могли отдохнуть максимально.Новый год в Крыму как домаГлавный запрос крымчан – отдых "по-домашнему". Поэтому в этом году отели полуострова делают акцент на уют, а также предлагают особенное разнообразие детских программ: квесты, кулинарные и развивающие мастер-классы, кинопросмотры. Возможность родителям отдохнуть от детей и наоборот – этого хотят не только местные, но и вообще все туристы."Большинство отелей на эти новогодние каникулы стараются на 4-5 часов в день отвлечь детей от родителей. Родителям на это время предлагают дегустации, ужины при свечах, концерты и другие развлечения", – говорит Стамбульникова.Все это в рамках новой большой программы "Новый год в Крыму как дома", которую Минкурортов республики запустило в этом году вместе с местными отельерами."Существует одноименный медиаресурс, который мы презентовали. Там размещена информация, в том числе для крымчан, и можно посмотреть, какие акционные возможности предоставляются жителям республики Крым", – советует глава минкурортов Ганзий.Информационными партнерами проекта "Новый год в Крыму как дома" являются РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнениеВо сколько крымчанам обойдется новогодний столНовогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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