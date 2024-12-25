https://crimea.ria.ru/20241225/59-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-azovskim-morem-i-pyatyu-regionami-rossii-1142895691.html
59 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и пятью регионами России
59 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и пятью регионами России - РИА Новости Крым, 25.12.2024
59 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и пятью регионами России
Силы российской ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников над пятью регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T07:18
2024-12-25T07:18
2024-12-25T07:30
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пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников над пятью регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В понедельник над Азовским морем были сбиты два дрона ВСУ. В тот же день в небе над Крымом были уничтожены три украинских беспилотника. Девять вражеских БПЛА были сбиты над Ростовской областью.В ночь на воскресенье в Ростовской области отбивали комбинированную воздушную атаку. Всего были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также одна ракета возле Миллерово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 100 беспилотников за суткиПротивник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань Три беспилотника сбили над Крымом
азовское море
белгородская область
воронежская область
курская область
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министерство обороны рф, новости, азовское море, белгородская область, воронежская область, курская область, брянская область, тамбовская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
59 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и пятью регионами России
59 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и пятью регионами России за ночь
07:18 25.12.2024 (обновлено: 07:30 25.12.2024)