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59 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и пятью регионами России - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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59 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и пятью регионами России
59 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и пятью регионами России - РИА Новости Крым, 25.12.2024
59 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и пятью регионами России
Силы российской ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников над пятью регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T07:18
2024-12-25T07:30
министерство обороны рф
новости
азовское море
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тамбовская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников над пятью регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В понедельник над Азовским морем были сбиты два дрона ВСУ. В тот же день в небе над Крымом были уничтожены три украинских беспилотника. Девять вражеских БПЛА были сбиты над Ростовской областью.В ночь на воскресенье в Ростовской области отбивали комбинированную воздушную атаку. Всего были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также одна ракета возле Миллерово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 100 беспилотников за суткиПротивник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань Три беспилотника сбили над Крымом
азовское море
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, новости, азовское море, белгородская область, воронежская область, курская область, брянская область, тамбовская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
59 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и пятью регионами России

59 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и пятью регионами России за ночь

07:18 25.12.2024 (обновлено: 07:30 25.12.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников над пятью регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов. 26 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 23 – над территорией Воронежской области, по три БПЛА – над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей, и один – над акваторией Азовского моря", – сказано в сообщении.

В понедельник над Азовским морем были сбиты два дрона ВСУ. В тот же день в небе над Крымом были уничтожены три украинских беспилотника. Девять вражеских БПЛА были сбиты над Ростовской областью.
В ночь на воскресенье в Ростовской области отбивали комбинированную воздушную атаку. Всего были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также одна ракета возле Миллерово.
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Министерство обороны РФНовостиАзовское мореБелгородская областьВоронежская областьКурская областьБрянская областьТамбовская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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