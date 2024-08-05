https://crimea.ria.ru/20240805/kontraktniki-smogut-nakhoditsya-s-suprugami-vo-vremya-reabilitatsii-1139373543.html

Контрактники смогут находиться с супругами во время реабилитации

Контрактники смогут находиться с супругами во время реабилитации - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Контрактники смогут находиться с супругами во время реабилитации

Бойцы, проходящие военную службу по контракту, смогут во время реабилитации находиться вместе со своими супругами. Соответствующий акт поручил оперативно... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T21:24

2024-08-05T21:24

2024-08-05T21:24

россия

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

реабилитация

общество

новости

андрей белоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Бойцы, проходящие военную службу по контракту, смогут во время реабилитации находиться вместе со своими супругами. Соответствующий акт поручил оперативно подготовить министр обороны России Андрей Белоусов, сообщает военное ведомство.В понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала о центрах реабилитации для участников спецоперации, где бойцы попросили о возможности совместного отдыха в санаториях с женами в качестве психологической помощи. Президент в ответ на это предложение назвал жен бойцов СВО лучшими специалистами-психологами.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что обеспечение безопасности россиян, поддержка участников спецоперации и членов их семей, а также социальные вопросы должны оставаться главными приоритетами в работе российского парламента. Кроме того, он поручил законодателям создавать условия для дальнейшего стабильного развития экономики России, на базе которой должны решаться и социальные вопросы.Читайте также на РИА Новости Крым:Военкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в КрымуОбъединяемся: в Крыму участники СВО создали общественную организациюВ России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – Цивилева

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, реабилитация, общество, новости, андрей белоусов