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Контрактники смогут находиться с супругами во время реабилитации - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Контрактники смогут находиться с супругами во время реабилитации
Контрактники смогут находиться с супругами во время реабилитации - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Контрактники смогут находиться с супругами во время реабилитации
Бойцы, проходящие военную службу по контракту, смогут во время реабилитации находиться вместе со своими супругами. Соответствующий акт поручил оперативно... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T21:24
2024-08-05T21:24
россия
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
реабилитация
общество
новости
андрей белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Бойцы, проходящие военную службу по контракту, смогут во время реабилитации находиться вместе со своими супругами. Соответствующий акт поручил оперативно подготовить министр обороны России Андрей Белоусов, сообщает военное ведомство.В понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала о центрах реабилитации для участников спецоперации, где бойцы попросили о возможности совместного отдыха в санаториях с женами в качестве психологической помощи. Президент в ответ на это предложение назвал жен бойцов СВО лучшими специалистами-психологами.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что обеспечение безопасности россиян, поддержка участников спецоперации и членов их семей, а также социальные вопросы должны оставаться главными приоритетами в работе российского парламента. Кроме того, он поручил законодателям создавать условия для дальнейшего стабильного развития экономики России, на базе которой должны решаться и социальные вопросы.Читайте также на РИА Новости Крым:Военкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в КрымуОбъединяемся: в Крыму участники СВО создали общественную организациюВ России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – Цивилева
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россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, реабилитация, общество, новости, андрей белоусов
Контрактники смогут находиться с супругами во время реабилитации

Белоусов поручил подготовить акт о проезде и проживании жен с военными на реабилитации

21:24 05.08.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкГоспиталь министерства обороны им. Пирогова в Симферополе
Госпиталь министерства обороны им. Пирогова в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Бойцы, проходящие военную службу по контракту, смогут во время реабилитации находиться вместе со своими супругами. Соответствующий акт поручил оперативно подготовить министр обороны России Андрей Белоусов, сообщает военное ведомство.
В понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала о центрах реабилитации для участников спецоперации, где бойцы попросили о возможности совместного отдыха в санаториях с женами в качестве психологической помощи. Президент в ответ на это предложение назвал жен бойцов СВО лучшими специалистами-психологами.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации", - сказано в сообщении.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что обеспечение безопасности россиян, поддержка участников спецоперации и членов их семей, а также социальные вопросы должны оставаться главными приоритетами в работе российского парламента. Кроме того, он поручил законодателям создавать условия для дальнейшего стабильного развития экономики России, на базе которой должны решаться и социальные вопросы.
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РоссияМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииРеабилитацияОбществоНовостиАндрей Белоусов
 
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