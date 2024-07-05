https://crimea.ria.ru/20240705/v-rossii-sovershenstvuyut-rabotu-voenno-vrachebnykh-komissiy--tsivileva-1138640235.html

В России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – Цивилева

В России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – Цивилева - РИА Новости Крым, 05.07.2024

В России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – Цивилева

РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T16:15

2024-07-05T16:15

2024-07-05T22:59

анна цивилева

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В ходе совещания в филиале госпиталя им. А.А. Вишневского замминистра Минобороны России Анна Цивилева отметила необходимость улучшить работу военно-врачебных комиссий, наладить процесс реабилитации бойцов и ускорить протезирование.Отточить работу ВВКУточняется, что Минобороны России уделяет особое внимание качеству работы военно-врачебных комиссий (ВВК) для прохождения бойцами полного курса лечения и более четкого отбора на военную службу.По ее словам, бойцы, которые получили тяжелые ранения должны проходить полный курс долечивания, и затем, чтобы ВВК определяла, годны они для дальнейшей службы, или же им необходимо долечивание или даже демобилизация.Одним из результатов работы ведомства стало постановление правительства, которое позволяет добровольцам Донбасса, которые защищали свою землю с 2014 года, а также ЧВК проходить наравне с военнослужащими Минобороны России врачебно-военные комиссии, которые позволяют подтверждать полученную инвалидность в результате травмы, полученной в бою и получать соответствующие соцвыплаты.Наладить процесс реабилитацииТакже замминистра обороны России Анна Цивилева проверила методики проведения занятий по ЛФК в реабилитационном центре филиала госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве, где восстанавливаются бойцы СВО.По ее информации, в декабре этого года будет построен новый корпус - диагностическое реабилитационное отделение.В новом корпусе установят аппараты МРТ и рентгена. Здесь находится бассейн и физкультурно-оздоровительный центр, палаты комфортабельные, на двоих человек, отметила Анна Цивилева."Нам это очень необходимо, расширить действительно коечный фонд, а здесь будет 100 коек, поэтому мне кажется, что это будет хорошим действительно инструментом для того, чтобы максимально эффективно, качественно проводить комплексную реабилитацию для наших военнослужащих", – подчеркнула она.Ускорить процесс протезированияВ ходе совещания в филиале госпиталя им. А.А. Вишневского замминистра Минобороны Анна Цивилева поручила ускорить процесс протезирования участников СВОРанее Президент России Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны и трех заместителей министра, одним из которых стала Анна Цивилева.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому положено удостоверение ветерана боевых действийВ Крыму бойцы ЧВК получают статус ветеранов боевых действийВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветеранБойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна цивилева, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости