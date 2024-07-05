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В России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – Цивилева - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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В России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – Цивилева
В России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – Цивилева - РИА Новости Крым, 05.07.2024
В России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – Цивилева
РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T16:15
2024-07-05T22:59
анна цивилева
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В ходе совещания в филиале госпиталя им. А.А. Вишневского замминистра Минобороны России Анна Цивилева отметила необходимость улучшить работу военно-врачебных комиссий, наладить процесс реабилитации бойцов и ускорить протезирование.Отточить работу ВВКУточняется, что Минобороны России уделяет особое внимание качеству работы военно-врачебных комиссий (ВВК) для прохождения бойцами полного курса лечения и более четкого отбора на военную службу.По ее словам, бойцы, которые получили тяжелые ранения должны проходить полный курс долечивания, и затем, чтобы ВВК определяла, годны они для дальнейшей службы, или же им необходимо долечивание или даже демобилизация.Одним из результатов работы ведомства стало постановление правительства, которое позволяет добровольцам Донбасса, которые защищали свою землю с 2014 года, а также ЧВК проходить наравне с военнослужащими Минобороны России врачебно-военные комиссии, которые позволяют подтверждать полученную инвалидность в результате травмы, полученной в бою и получать соответствующие соцвыплаты.Наладить процесс реабилитацииТакже замминистра обороны России Анна Цивилева проверила методики проведения занятий по ЛФК в реабилитационном центре филиала госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве, где восстанавливаются бойцы СВО.По ее информации, в декабре этого года будет построен новый корпус - диагностическое реабилитационное отделение.В новом корпусе установят аппараты МРТ и рентгена. Здесь находится бассейн и физкультурно-оздоровительный центр, палаты комфортабельные, на двоих человек, отметила Анна Цивилева."Нам это очень необходимо, расширить действительно коечный фонд, а здесь будет 100 коек, поэтому мне кажется, что это будет хорошим действительно инструментом для того, чтобы максимально эффективно, качественно проводить комплексную реабилитацию для наших военнослужащих", – подчеркнула она.Ускорить процесс протезированияВ ходе совещания в филиале госпиталя им. А.А. Вишневского замминистра Минобороны Анна Цивилева поручила ускорить процесс протезирования участников СВОРанее Президент России Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны и трех заместителей министра, одним из которых стала Анна Цивилева.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому положено удостоверение ветерана боевых действийВ Крыму бойцы ЧВК получают статус ветеранов боевых действийВ Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветеранБойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон
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РИА Новости Крым
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анна цивилева, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
В России совершенствуют работу военно-врачебных комиссий – Цивилева

Минобороны РФ работает над совершенствованием военно-врачебных комиссий – Цивилева

16:15 05.07.2024 (обновлено: 22:59 05.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В ходе совещания в филиале госпиталя им. А.А. Вишневского замминистра Минобороны России Анна Цивилева отметила необходимость улучшить работу военно-врачебных комиссий, наладить процесс реабилитации бойцов и ускорить протезирование.

Отточить работу ВВК

Уточняется, что Минобороны России уделяет особое внимание качеству работы военно-врачебных комиссий (ВВК) для прохождения бойцами полного курса лечения и более четкого отбора на военную службу.
"Сейчас очень активно действительно это (улучшение работы ВВК – ред.) обсуждается, потому что наша задача не просто организовать военно-врачебную комиссию, а сделать ее максимально профессиональной для того, чтобы вести четкий отбор ребят", - приводит словам Цивилевой пресс-служба ведомства.
По ее словам, бойцы, которые получили тяжелые ранения должны проходить полный курс долечивания, и затем, чтобы ВВК определяла, годны они для дальнейшей службы, или же им необходимо долечивание или даже демобилизация.
"Качество работы военно-врачебных комиссий, это тоже один из вопросов, на который мы активно уделяем внимание и ведем работу, в том числе с медиками, являющимися членами военно-врачебных комиссий", – отметила замминистра.
Одним из результатов работы ведомства стало постановление правительства, которое позволяет добровольцам Донбасса, которые защищали свою землю с 2014 года, а также ЧВК проходить наравне с военнослужащими Минобороны России врачебно-военные комиссии, которые позволяют подтверждать полученную инвалидность в результате травмы, полученной в бою и получать соответствующие соцвыплаты.

Наладить процесс реабилитации

Также замминистра обороны России Анна Цивилева проверила методики проведения занятий по ЛФК в реабилитационном центре филиала госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве, где восстанавливаются бойцы СВО.
По ее информации, в декабре этого года будет построен новый корпус - диагностическое реабилитационное отделение.
"То есть остается всего несколько месяцев строителям для того, чтобы это доделать, оснастить оборудованием и ввести это оборудование в эксплуатацию", - цитирует ее слова пресс-служба Минобороны.
В новом корпусе установят аппараты МРТ и рентгена. Здесь находится бассейн и физкультурно-оздоровительный центр, палаты комфортабельные, на двоих человек, отметила Анна Цивилева.
"Нам это очень необходимо, расширить действительно коечный фонд, а здесь будет 100 коек, поэтому мне кажется, что это будет хорошим действительно инструментом для того, чтобы максимально эффективно, качественно проводить комплексную реабилитацию для наших военнослужащих", – подчеркнула она.

Ускорить процесс протезирования

В ходе совещания в филиале госпиталя им. А.А. Вишневского замминистра Минобороны Анна Цивилева поручила ускорить процесс протезирования участников СВО
"У нас в некоторых регионах есть очередь на протезирование. Наша задача сейчас, с учетом потребности, ее закрыть и обеспечить быструю реабилитацию и протезирование", – сказала она.
Ранее Президент России Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны и трех заместителей министра, одним из которых стала Анна Цивилева.
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Анна ЦивилеваМинистерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости
 
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