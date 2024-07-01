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Кому положено удостоверение ветерана боевых действий

Кому положено удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Кому положено удостоверение ветерана боевых действий

Удостоверение ветерана боевых действий могут получить действующие военные, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, демобилизованные, те, кто с... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T19:10

2024-07-01T19:10

2024-07-01T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Удостоверение ветерана боевых действий могут получить действующие военные, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, демобилизованные, те, кто с мая 2014 года проходил службу в ДНР и ЛНР, а также бойцы частных военных компаний. Об это в комментарии РИА Новости Крым рассказал руководитель крымского филиала фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Демобилизованные граждане, которые не получили удостоверения ветерана боевых действий, но принимали участие в боевых действиях, также могут получить соответствующие удостоверения."Они (демобилизованные – ред.) должны обратиться в военный комиссариат по месту прописки. Военный комиссариат делает запросы и выдает удостоверение", – продолжил Трегуб.Следующая категория – это бойцы, которые участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формированиях органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года.В этом случае решение о выдаче удостоверения участника боевых действий принимается комиссиями военных комиссариатов субъектов РФ. Для получения удостоверения боец подает заявление о выдаче удостоверения, содержащее сведения, предусмотренные порядком, утвержденным постановлением правительства, объяснил собеседник.К заявлению необходимо приложить копию паспорта заявителя и заключение межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав отдельных категорий лиц. Для получения заключения этой межведомственной комиссии боец должен обратиться в территориальное подразделение Социального Фонда России, добавил Трегуб.Бойцам ЧВК "Вагнер" и "Редут", которые хотят получить удостоверения ветерана боевых действий, необходимо предоставить пакеты документов в фонд "Защитники Отечества". А уже сотрудники госфонда сами направляют этот пакет документов в Минобороны России, отметил Трегуб.В случае возникновения проволочек, в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, потому что у каждого бойца – своя история, заключил Трегуб.При этом, как рассказал в комментарии РИА Новости Крым главный правовой инспектор труда Федерации Независимых Профсоюзов Крыма (ФНПК) Евгений Костенко, начиная с этого года участники СВО начали активнее обращаться в ФНПК с вопросом о неполучении удостоверения участника боевых действий, задержками в этом процессе."Этот вопрос наряду с получением земельных участков сейчас для участников СВО является самым актуальным", – сказал Костенко.Он уточнил, что бойцы СВО пытаются узнать, почему происходит затягивание сроков. "Они звонят, стараются в телефонном режиме все узнать, потому что в основном иногородние. Ну а если в очном формате, то где-то два-три человека в месяц приходят", – уточнил он.Ранее в официальном Telegram-канал правительства России появилась информация, что гражданские лица, которые обеспечивают выполнение задач СВО в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветерана боевых действий. В Крыму для участников спецоперации установлены региональные льготы, которые распространены также на участников боевых действий в Чечне и в Сирии. Закон предусматривает компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50% и оплату стоимости топлива и сжиженного газа для тех, кто живет в домах без центрального отопления.Как рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель министра труда и социальной защиты республики Данил Стадник, в Крыму участники спецоперации, которые еще не успели оформить удостоверение ветерана боевых действий, могут рассчитывать на все меры поддержки, предусмотренные законом.1 июля в России чествуют тех, кто защищал родину на разных рубежах, отстаивал интересы страны и выполнял свой долг. День ветеранов боевых действий — праздник хоть и не официальный, но от этого не менее важный. Он появился по инициативе общественных организаций. Несмотря на отсутствие официального статуса, в ряде российских регионов День ветеранов боевых действий отмечают организованно.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин пообещал поддержку фонда "Защитники Отечества" бойцам ЧВКБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, новости, закон и право