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Статус ветерана в новых регионах смогут получить врачи и корреспонденты - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Статус ветерана в новых регионах смогут получить врачи и корреспонденты
Статус ветерана в новых регионах смогут получить врачи и корреспонденты - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Статус ветерана в новых регионах смогут получить врачи и корреспонденты
Гражданские лица, которые обеспечивают выполнение задач СВО в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T19:53
2024-06-27T19:53
ветераны сво
правительство россии
михаил мишустин
новости
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запорожская область
господдержка
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Гражданские лица, которые обеспечивают выполнение задач СВО в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства России.Для таких граждан предусмотрены налоговые льготы, путевки в санатории, внеочередное право на приобретение земельного участка и другие преференции.Он подчеркнул, что нельзя забывать о гражданском персонале вооруженных сил, врачах, военных корреспондентах и работниках структур, которые помогают наладить жизнь в новых регионах.В Крыму для участников спецоперации установлены региональные льготы, которые распространены также на участников боевых действий в Чечне и в Сирии. Закон предусматривает компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50% и оплату стоимости топлива и сжиженного газа для тех, кто живет в домах без центрального отопления.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветеранаБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявленияПутин пообещал поддержку фонда "Защитники Отечества" бойцам ЧВК
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ветераны сво, правительство россии, михаил мишустин, новости, херсонская область, запорожская область, господдержка, россия
Статус ветерана в новых регионах смогут получить врачи и корреспонденты

Гражданскому персоналу ВС России предоставят статус ветерана

19:53 27.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Гражданские лица, которые обеспечивают выполнение задач СВО в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства России.

"Правительством принято решение о предоставлении статуса ветерана боевых действий гражданам, принимавшим участие в выполнении задач СВО в Запорожской и Херсонской областях. В ДНР и ЛНР эта норма уже действует", – говорится в сообщении.

Для таких граждан предусмотрены налоговые льготы, путевки в санатории, внеочередное право на приобретение земельного участка и другие преференции.
"Важно оперативно провести все парламентские процедуры для принятия этого законопроекта, чтобы люди как можно скорее смогли получить положенные им меры поддержки", – цитирует канал премьер-министра Михаила Мишустина.
Он подчеркнул, что нельзя забывать о гражданском персонале вооруженных сил, врачах, военных корреспондентах и работниках структур, которые помогают наладить жизнь в новых регионах.
В Крыму для участников спецоперации установлены региональные льготы, которые распространены также на участников боевых действий в Чечне и в Сирии. Закон предусматривает компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50% и оплату стоимости топлива и сжиженного газа для тех, кто живет в домах без центрального отопления.
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Ветераны СВОПравительство РоссииМихаил МишустинНовостиХерсонская областьЗапорожская областьГосподдержкаРоссия
 
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