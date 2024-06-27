https://crimea.ria.ru/20240627/status-veterana-v-novykh-regionakh-smogut-poluchit-vrachi-i-korrespondenty-1138410983.html

Статус ветерана в новых регионах смогут получить врачи и корреспонденты

Статус ветерана в новых регионах смогут получить врачи и корреспонденты - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Статус ветерана в новых регионах смогут получить врачи и корреспонденты

Гражданские лица, которые обеспечивают выполнение задач СВО в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T19:53

2024-06-27T19:53

2024-06-27T19:53

ветераны сво

правительство россии

михаил мишустин

новости

херсонская область

запорожская область

господдержка

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135314679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0e5bb64ba20fa96533180778aa46204.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Гражданские лица, которые обеспечивают выполнение задач СВО в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства России.Для таких граждан предусмотрены налоговые льготы, путевки в санатории, внеочередное право на приобретение земельного участка и другие преференции.Он подчеркнул, что нельзя забывать о гражданском персонале вооруженных сил, врачах, военных корреспондентах и работниках структур, которые помогают наладить жизнь в новых регионах.В Крыму для участников спецоперации установлены региональные льготы, которые распространены также на участников боевых действий в Чечне и в Сирии. Закон предусматривает компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50% и оплату стоимости топлива и сжиженного газа для тех, кто живет в домах без центрального отопления.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участники СВО могут получить льготы без удостоверения ветеранаБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявленияПутин пообещал поддержку фонда "Защитники Отечества" бойцам ЧВК

херсонская область

запорожская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, правительство россии, михаил мишустин, новости, херсонская область, запорожская область, господдержка, россия