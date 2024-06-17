https://crimea.ria.ru/20240617/putin-sdelal-neskolko-novykh-naznacheniy-v-ministerstve-oborony-rf-1138173162.html

Путин сделал несколько новых назначений в Министерстве обороны РФ

Путин сделал несколько новых назначений в Министерстве обороны РФ - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Путин сделал несколько новых назначений в Министерстве обороны РФ

Президент России Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны и трех заместителей министра, следует из указов, размещенных на сайте... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T16:47

2024-06-17T16:47

2024-06-17T17:07

владимир путин (политик)

новости

россия

министерство обороны рф

андрей белоусов

вооруженные силы россии

леонид горнин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны и трех заместителей министра, следует из указов, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов.Заместителями главы Минобороны стали:Другим указом глава государства освободил от должности:Еще один замминистра, генерал Павел Попов также снят с поста и уволен с военной службы.Указы вступают в силу со дня опубликования, 17 июня.В Минобороны рассказали, как распределятся полномочия новых заместителей министра обороны.️Первый замминистра Леонид Горнин будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил.️Павел Фрадков будет отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства.️Анна Цивилева будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, выведение связанных с этим процессов на новый уровень.Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей Указом Президента РФ первым заместителем Русланом Цаликовым, заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой, в ходе которой поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности, сказано в сообщении официального Telegram-канала ведомства.В середине мая, после инаугурации, Путин утвердил новый состав правительства. Министром обороны стал Андрей Белоусов, занимавший до этого пост первого вице-премьера. Прежнего министра обороны Сергея Шойгу глава государства назначил секретарем Совета безопасности.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, министерство обороны рф, андрей белоусов, вооруженные силы россии, леонид горнин