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В Крыму бойцы ЧВК получают статус ветеранов боевых действий

В Крыму бойцы ЧВК получают статус ветеранов боевых действий - РИА Новости Крым, 05.06.2024

В Крыму бойцы ЧВК получают статус ветеранов боевых действий

В Крыму бойцам частных военных компаний помогают проходить военно-врачебные комиссии и собирать все необходимые документы для получения статуса ветерана боевых... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T08:19

2024-06-05T08:19

2024-06-05T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму бойцам частных военных компаний помогают проходить военно-врачебные комиссии и собирать все необходимые документы для получения статуса ветерана боевых действий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель регионального отделения госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Кроме того, по его словам, сейчас решается вопрос о прохождении военно-врачебных комиссий бойцами частных военных компаний.Данный вопрос является актуальным, потому что ранение бойцы ЧВК получили в зоне СВО, но при этом в документах у них указано, что это якобы общее заболевание, и они теряют определенные выплаты, уточнил Трегуб.Также он высказал надежду, что в самое ближайшее время вопрос будет решен, статус и права будут восстановлены.Также Трегуб напомнил, что в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителем госфонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой был поднят вопрос обеспечения бойцов СВО с парной ампутацией нижних конечностей автомобилями с ручным управлением.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителем госфонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой заявил, что поддержку фонда должны получать бойцы ЧВК и все, кто воевал с украинскими неонацистами на новых территориях еще до их вступления состав РФ.Глава государства подчеркнул, что выполнение задач на линии фронта является первоочередным, но все без исключения участники СВО должны чувствовать поддержку государства, что не менее важно.Ранее президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому ветеранов специальной военной операции с инвалидностью или тяжелыми ранениями обеспечат специальными средствами передвижения, в том числе автомобилями с ручным управлением.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй дом для ветеранов СВО: работа фонда "Защитники Отечества" в КрымуВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жильеБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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