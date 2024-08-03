https://crimea.ria.ru/20240803/obedinyaemsya-v-krymu-uchastniki-svo-sozdali-obschestvennuyu-organizatsiyu-1139334629.html

Объединяемся: в Крыму участники СВО создали общественную организацию

Объединяемся: в Крыму участники СВО создали общественную организацию - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Объединяемся: в Крыму участники СВО создали общественную организацию

В Крыму при поддержке Фонда Защитников Отечества начала работу Республиканская общественная организация участников, ветеранов, инвалидов и волонтеров СВО. О ее... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T12:55

2024-08-03T12:55

2024-08-03T12:55

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму при поддержке Фонда Защитников Отечества начала работу Республиканская общественная организация участников, ветеранов, инвалидов и волонтеров СВО. О ее целях и задачах РИА Новости Крым рассказали соучредители организации.По словам учредителя организации, экс-офицера оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" (был создан в 2017 году в ДНР для отражения атак украинских боевиков – ред.) Анатолия Соснина, новая организация позволит объединить усилия в решении вопросов, связанных с документами и реабилитацией бойцов, вернувшихся с фронта.В частности, организация будет помогать раненым со сбором справок. Также будет оказываться помощь фронту, поэтому в названии организации решили непременно упомянуть волонтеров СВО, добавил он."Я за волонтерское направление буду отвечать, за волонетеров-добровольцев, наших крымских в том числе. Это все люди, которые самостоятельно льют блиндажные свечи делают печки-буржуйки, плетут сети и многими другими хорошими делами занимаются. Часто у нас возникают общие вопросы по логистике и материалу. Вот будем в рамках этой организации их объединять и совместно решать", – уточнил соучредитель РОО, ветеран СВО и военный волонтер Виталий.Новая "Республиканская общественная организация участников, ветеранов, инвалидов и волонтеров СВО" учреждена по итогам конференции, прошедшей на базе филиала "Фонда защитников Отечества" в Симферополе.Ее участниками стали действующие бойцы специальной военной операции, участники событий на Донбассе 2014-2015-годов и волонтеры СВО.В июне в крымском региональном отделении госфонда "Защитники Отечества" сообщили, что бойцы ЧВК получают статус ветеранов боевых действий.Читайте также на РИА Новости Крым:Из бизнесменов получаются лучшие волонтеры – маркетолог о помощи фронту"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в КрымКрымчане выступили единым фронтом в поддержке СВО - Нимченко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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