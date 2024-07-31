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Крымчане выступили единым фронтов в поддержке СВО - Нимченко
Крымчане выступили единым фронтов в поддержке СВО - Нимченко - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Крымчане выступили единым фронтов в поддержке СВО - Нимченко
Крымчане проявили сплоченность в поддержке специальной военной операции и выступили единым фронтом в поддержку российских бойцов. Об этом заявил в интервью РИА... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T10:44
2024-07-31T10:44
2024-07-31T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Крымчане проявили сплоченность в поддержке специальной военной операции и выступили единым фронтом в поддержку российских бойцов. Об этом заявил в интервью РИА Новости кандидат в сенаторы от Крыма, Герой России Юрий Нимченко.Он, в частности, отметил хорошую работу волонтеров в Крыму. Также не остаются в стороне предприниматели, предприятия и госслужащие, - каждый вносит посильный вклад в общее дело, помогая бойцам на передовой.Он также напомнил, что руководство Крыма уделяет большое внимание вопросам безопасности полуострова."Но самым главным должна стать сплоченность людей, чтобы морально противостоять всем нападкам", - заключил Нимченко.Кандидат в сенаторы заявил также, что планирует в своей работе в Совете Федерации сосредоточиться на вопросах социальной поддержки, в том числе семей военнослужащих, и патриотическом воспитании.В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Звание Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле бояГерой России ответил на вопрос о завершении СВОКрым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ Нимченко
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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юрий нимченко, крым, новости крыма, новости сво, общество, волонтеры крыма, совет федерации
Крымчане выступили единым фронтов в поддержке СВО - Нимченко
Кандидат в сенаторы от Крыма Нимченко заявил о сплоченности крымчан в поддержке СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Крымчане проявили сплоченность в поддержке специальной военной операции и выступили единым фронтом в поддержку российских бойцов. Об этом заявил в интервью РИА Новости кандидат в сенаторы от Крыма, Герой России Юрий Нимченко.
Он, в частности, отметил хорошую работу волонтеров в Крыму. Также не остаются в стороне предприниматели, предприятия и госслужащие, - каждый вносит посильный вклад в общее дело, помогая бойцам на передовой.
"В этом вопросе выступаем единым фронтом. Подключаются и дети, передают письма, рисунки, послания, пожелания нашим ребятам. Вы не представляете, как для них это важно, - подчеркнул Нимченко. - В свою очередь, мои коллеги со своей стороны обеспечивают мирное небо над головой, чтобы каждый крымчанин мог спокойно работать, учиться".
Он также напомнил, что руководство Крыма уделяет большое внимание вопросам безопасности полуострова.
"Но самым главным должна стать сплоченность людей, чтобы морально противостоять всем нападкам", - заключил Нимченко.
Кандидат в сенаторы заявил
также, что планирует в своей работе в Совете Федерации сосредоточиться на вопросах социальной поддержки, в том числе семей военнослужащих, и патриотическом воспитании.
В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Звание Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.
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