https://crimea.ria.ru/20240731/krymchane-vystupili-edinym-frontov-v-podderzhke-svo---nimchenko-1139259848.html

Крымчане выступили единым фронтов в поддержке СВО - Нимченко

Крымчане выступили единым фронтов в поддержке СВО - Нимченко - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Крымчане выступили единым фронтов в поддержке СВО - Нимченко

Крымчане проявили сплоченность в поддержке специальной военной операции и выступили единым фронтом в поддержку российских бойцов. Об этом заявил в интервью РИА... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T10:44

2024-07-31T10:44

2024-07-31T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Крымчане проявили сплоченность в поддержке специальной военной операции и выступили единым фронтом в поддержку российских бойцов. Об этом заявил в интервью РИА Новости кандидат в сенаторы от Крыма, Герой России Юрий Нимченко.Он, в частности, отметил хорошую работу волонтеров в Крыму. Также не остаются в стороне предприниматели, предприятия и госслужащие, - каждый вносит посильный вклад в общее дело, помогая бойцам на передовой.Он также напомнил, что руководство Крыма уделяет большое внимание вопросам безопасности полуострова."Но самым главным должна стать сплоченность людей, чтобы морально противостоять всем нападкам", - заключил Нимченко.Кандидат в сенаторы заявил также, что планирует в своей работе в Совете Федерации сосредоточиться на вопросах социальной поддержки, в том числе семей военнослужащих, и патриотическом воспитании.В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Звание Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле бояГерой России ответил на вопрос о завершении СВОКрым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ Нимченко

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий нимченко, крым, новости крыма, новости сво, общество, волонтеры крыма, совет федерации