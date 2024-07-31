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Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя
Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя
Поставки киевскому режиму американских истребителей F-16 не помогут украинским войскам переломить ситуацию на поле боя, заявил Герой России, кандидат в сенаторы РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T09:42
2024-07-31T09:42
юрий нимченко
поставки западного оружия украине
самолеты f-16
украина
новости сво
вооруженные силы россии
пво
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Поставки киевскому режиму американских истребителей F-16 не помогут украинским войскам переломить ситуацию на поле боя, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.Американское издание The Washington Post ранее сообщило со ссылкой на чиновников киевского режима, что Украина в этом году получит не более 20 истребителей F-16. По словам собеседников газеты, этого количества недостаточно для кардинального изменения ситуации на поле боя в пользу ВСУ.Предполагается, что первые истребители F-16, которые получит Украина, скорее всего, будут использоваться для усиления противовоздушной обороны, а не наносить удары по войскам РФ и военным объектам вблизи фронта. Кроме того, самолеты, по крайней мере на начальном этапе, вряд ли будут подлетать слишком близко к линии боевых действий.Издание The Wall Street Journal в свою очередь сообщило, что передаваемые Киеву самолеты оснастят ракетами AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США и союзники направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать этим летом. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Вашингтоне ожидают, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что поставка истребителей F-16 Украине не только не повлияет на ситуацию на поле боя, но и будет рассмотрена Москвой как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.Постпред России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что у Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что ВСУ будут использовать полученные от Запада истребители F-16 как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как средство противовоздушной обороны для перехвата российских дозвуковых крылатых ракет и беспилотников. Аналитик выразил уверенность, что наличие у Украины нескольких десятков F-16 не изменит ситуацию на поле боя.Читайте также на РИА Новости Крым:За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублейНорвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом годуПоставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – Константинов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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юрий нимченко, поставки западного оружия украине, самолеты f-16, украина, новости сво, вооруженные силы россии, пво, крым
Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя

Поставки Киеву F-16 не смогут в корне изменить ситуацию на фронте – Герой России Нимченко

09:42 31.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Поставки киевскому режиму американских истребителей F-16 не помогут украинским войскам переломить ситуацию на поле боя, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.
"Предположу, что F-16 доставят хлопот на какое-то время. Но в корне изменить ситуацию они не смогут. Вы же помните, как нас пугали HIMARS, но сейчас наше ПВО эффективно по ним работает. Думаю, точно также будет и с самолетами", - сказал Нимченко в интервью РИА Новости.
Американское издание The Washington Post ранее сообщило со ссылкой на чиновников киевского режима, что Украина в этом году получит не более 20 истребителей F-16. По словам собеседников газеты, этого количества недостаточно для кардинального изменения ситуации на поле боя в пользу ВСУ.
Предполагается, что первые истребители F-16, которые получит Украина, скорее всего, будут использоваться для усиления противовоздушной обороны, а не наносить удары по войскам РФ и военным объектам вблизи фронта. Кроме того, самолеты, по крайней мере на начальном этапе, вряд ли будут подлетать слишком близко к линии боевых действий.
Издание The Wall Street Journal в свою очередь сообщило, что передаваемые Киеву самолеты оснастят ракетами AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США и союзники направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать этим летом. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Вашингтоне ожидают, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что поставка истребителей F-16 Украине не только не повлияет на ситуацию на поле боя, но и будет рассмотрена Москвой как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.
Постпред России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что у Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск.
Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что ВСУ будут использовать полученные от Запада истребители F-16 как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как средство противовоздушной обороны для перехвата российских дозвуковых крылатых ракет и беспилотников. Аналитик выразил уверенность, что наличие у Украины нескольких десятков F-16 не изменит ситуацию на поле боя.
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Юрий НимченкоПоставки западного оружия УкраинеСамолеты F-16УкраинаНовости СВОВооруженные силы РоссииПВОКрым
 
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