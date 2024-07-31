https://crimea.ria.ru/20240731/geroy-rossii-sprognoziroval-sudbu-amerikanskikh-f-16-na-pole-boya-1139258290.html

Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя

Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя

Поставки киевскому режиму американских истребителей F-16 не помогут украинским войскам переломить ситуацию на поле боя, заявил Герой России, кандидат в сенаторы РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T09:42

2024-07-31T09:42

2024-07-31T09:42

юрий нимченко

поставки западного оружия украине

самолеты f-16

украина

новости сво

вооруженные силы россии

пво

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Поставки киевскому режиму американских истребителей F-16 не помогут украинским войскам переломить ситуацию на поле боя, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.Американское издание The Washington Post ранее сообщило со ссылкой на чиновников киевского режима, что Украина в этом году получит не более 20 истребителей F-16. По словам собеседников газеты, этого количества недостаточно для кардинального изменения ситуации на поле боя в пользу ВСУ.Предполагается, что первые истребители F-16, которые получит Украина, скорее всего, будут использоваться для усиления противовоздушной обороны, а не наносить удары по войскам РФ и военным объектам вблизи фронта. Кроме того, самолеты, по крайней мере на начальном этапе, вряд ли будут подлетать слишком близко к линии боевых действий.Издание The Wall Street Journal в свою очередь сообщило, что передаваемые Киеву самолеты оснастят ракетами AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США и союзники направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать этим летом. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Вашингтоне ожидают, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что поставка истребителей F-16 Украине не только не повлияет на ситуацию на поле боя, но и будет рассмотрена Москвой как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.Постпред России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что у Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что ВСУ будут использовать полученные от Запада истребители F-16 как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как средство противовоздушной обороны для перехвата российских дозвуковых крылатых ракет и беспилотников. Аналитик выразил уверенность, что наличие у Украины нескольких десятков F-16 не изменит ситуацию на поле боя.Читайте также на РИА Новости Крым:За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублейНорвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом годуПоставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – Константинов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий нимченко, поставки западного оружия украине, самолеты f-16, украина, новости сво, вооруженные силы россии, пво, крым