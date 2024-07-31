https://crimea.ria.ru/20240731/kandidat-v-senatory-ot-kryma-nimchenko-nazval-klyuchevye-zadachi-na-postu-1139256615.html
Кандидат в сенаторы от Крыма Нимченко назвал ключевые задачи на посту
Кандидат в сенаторы от Крыма Нимченко назвал ключевые задачи на посту - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Кандидат в сенаторы от Крыма Нимченко назвал ключевые задачи на посту
Кандидат в сенаторы от Крыма, Герой России Юрий Нимченко планирует в своей работе в Совете Федерации сосредоточиться на вопросах социальной поддержки, в том... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T06:12
2024-07-31T06:12
2024-07-31T07:10
совет федерации
крым
юрий нимченко
новости крыма
россия
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1f/1139256829_0:0:1292:727_1920x0_80_0_0_24f2080cb79a2f7a8a7fe7092f43997e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Кандидат в сенаторы от Крыма, Герой России Юрий Нимченко планирует в своей работе в Совете Федерации сосредоточиться на вопросах социальной поддержки, в том числе семей военнослужащих, а также патриотическом воспитании. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.Кроме того, он отметил важность патриотического воспитания молодежи, назвав его одним из ключевых направлений."Важно вырастить поколения, которые любят свою большую и малую Родину, привить им правильные жизненные ориентиры, чтобы они гордились нашим общим наследием. Важно, чтобы они понимали свою социальную ответственность, свою важность, осознавали, что вклад абсолютно каждого, будь то сфера науки, медицины, культуры или какая-либо другая, невероятно значим", - считает Нимченко.Он заметил, что в этом направлении уже сделан большой рывок - в России уже эффективно работают общественные, волонтерские движения, в которых задействована молодежь.Предстоящую работу в верхней палате российского парламента Герой России назвал большой ответственностью.Он подчеркнул, что сейчас, когда России противостоит весь коллективный Запад, как никогда важно сплотиться."Работают они цинично, жестко по всем фронтам, в том числе и в военной сфере, и в экономической, и в сфере пропаганды. Не чураются ничего. Потому сейчас нам как никогда нужно крепко держать свои позиции, сплотиться и четко понимать - идет тотальная борьба за существование нашего государства, за право жить или не жить нашим детям, внукам и правнукам. Будем продолжать укреплять нашу страну изнутри", - заверил Нимченко.В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Юрий Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Аксенов назвал его "человеком с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера".Юрий Нимченко – участник специальной военной операции, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Звания Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1f/1139256829_175:0:1232:793_1920x0_80_0_0_9c5ba66dcb3164582b42b9c968c34d04.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации, крым, юрий нимченко, новости крыма, россия, общество, политика
Кандидат в сенаторы от Крыма Нимченко назвал ключевые задачи на посту
Кандидат в сенаторы от Крыма Нимченко сосредоточится на вопросах соцподдержки россиян
06:12 31.07.2024 (обновлено: 07:10 31.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Кандидат в сенаторы от Крыма, Герой России Юрий Нимченко планирует в своей работе в Совете Федерации сосредоточиться на вопросах социальной поддержки, в том числе семей военнослужащих, а также патриотическом воспитании. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
"Когда речь идет о благополучии каждого жителя нашей страны, то неважных вопросов не бывает. Это и социальная поддержка семей, в том числе и семей военнослужащих, которые находятся или находились в зоне СВО. Отдельное внимание, конечно же, поддержке семьей погибших ребят, многодетных семей", - сказал Нимченко.
Кроме того, он отметил важность патриотического воспитания молодежи, назвав его одним из ключевых направлений.
"Важно вырастить поколения, которые любят свою большую и малую Родину, привить им правильные жизненные ориентиры, чтобы они гордились нашим общим наследием. Важно, чтобы они понимали свою социальную ответственность, свою важность, осознавали, что вклад абсолютно каждого, будь то сфера науки, медицины, культуры или какая-либо другая, невероятно значим", - считает Нимченко.
Он заметил, что в этом направлении уже сделан большой рывок - в России уже эффективно работают общественные, волонтерские движения, в которых задействована молодежь.
Предстоящую работу в верхней палате российского парламента Герой России назвал большой ответственностью.
"Руководство нашей страны дает нам шанс попробовать себя в другой деятельности. И если выпала такая возможность, нужно ей воспользоваться, оправдать доверие, которое на тебя возлагают. Представлять интересы нашей республики при принятии важнейших государственных решений - это очень большая ответственность. Такое доверие дорогого стоит", - сказал Нимченко.
Он подчеркнул, что сейчас, когда России противостоит весь коллективный Запад, как никогда важно сплотиться.
"Работают они цинично, жестко по всем фронтам, в том числе и в военной сфере, и в экономической, и в сфере пропаганды. Не чураются ничего. Потому сейчас нам как никогда нужно крепко держать свои позиции, сплотиться и четко понимать - идет тотальная борьба за существование нашего государства, за право жить или не жить нашим детям, внукам и правнукам. Будем продолжать укреплять нашу страну изнутри", - заверил Нимченко.
В середине июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что Юрий Нимченко будет занимать пост сенатора от исполнительной власти региона. Аксенов назвал его "человеком с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера".
Юрий Нимченко – участник специальной военной операции, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Звания Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.