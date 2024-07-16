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Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ Нимченко - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ Нимченко
Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ Нимченко - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ Нимченко
Шахматист Сергей Карякин и участник СВО, герой России Юрий Нимченко будут представлять Республику Крым в Совфеде, они сменят уходящих Ольгу Ковитиди и Сергея... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T12:35
2024-07-16T12:42
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новости крыма
кадровые перестановки
совет федерации
ольга ковитиди
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля - РИА Новости. Шахматист Сергей Карякин и участник СВО, герой России Юрий Нимченко будут представлять Республику Крым в Совфеде, они сменят уходящих Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова. Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Юрий Нимченко – участник специальной военной операции, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Аксенов назвал его "человеком с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера". Сергея Карякина глава Крыма назвал "настоящим патриотом, доказавшим свою твердую позицию на деле".Аксенов поблагодарил сенаторов от Республики Крым Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова за многолетнюю плодотворную работу в верхней палате российского парламента, а также за большой вклад в развитие России и Крыма. "Они очень много сделали для республики и всех крымчан, помогали решать масштабные проблемы и поддерживать людей, в том числе в самые сложные для нашего региона моменты, - отметил Аксенов. - Как подчеркнул наш президент, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность, достойные люди".
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крым, сергей аксенов, новости крыма, кадровые перестановки, совет федерации, ольга ковитиди, сергей цеков, сергей карякин
Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ Нимченко

Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой России Нимченко - Аксенов

12:35 16.07.2024 (обновлено: 12:42 16.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля - РИА Новости. Шахматист Сергей Карякин и участник СВО, герой России Юрий Нимченко будут представлять Республику Крым в Совфеде, они сменят уходящих Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова. Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации... Сенатором от представительного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер", - сказал Аксенов.

Юрий Нимченко – участник специальной военной операции, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Аксенов назвал его "человеком с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера". Сергея Карякина глава Крыма назвал "настоящим патриотом, доказавшим свою твердую позицию на деле".
Аксенов поблагодарил сенаторов от Республики Крым Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова за многолетнюю плодотворную работу в верхней палате российского парламента, а также за большой вклад в развитие России и Крыма.
"Они очень много сделали для республики и всех крымчан, помогали решать масштабные проблемы и поддерживать людей, в том числе в самые сложные для нашего региона моменты, - отметил Аксенов. - Как подчеркнул наш президент, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность, достойные люди".
 
КрымСергей АксеновНовости КрымаКадровые перестановкиСовет ФедерацииОльга КовитидиСергей ЦековСергей Карякин
 
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