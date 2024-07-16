https://crimea.ria.ru/20240716/krym-v-sovfede-budut-predstavlyat-shakhmatist-karyakin-i-geroy-rf-nimchenko-1138894180.html

Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ Нимченко

Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ Нимченко - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ Нимченко

Шахматист Сергей Карякин и участник СВО, герой России Юрий Нимченко будут представлять Республику Крым в Совфеде, они сменят уходящих Ольгу Ковитиди и Сергея... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T12:35

2024-07-16T12:35

2024-07-16T12:42

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новости крыма

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сергей карякин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля - РИА Новости. Шахматист Сергей Карякин и участник СВО, герой России Юрий Нимченко будут представлять Республику Крым в Совфеде, они сменят уходящих Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова. Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Юрий Нимченко – участник специальной военной операции, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Аксенов назвал его "человеком с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера". Сергея Карякина глава Крыма назвал "настоящим патриотом, доказавшим свою твердую позицию на деле".Аксенов поблагодарил сенаторов от Республики Крым Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова за многолетнюю плодотворную работу в верхней палате российского парламента, а также за большой вклад в развитие России и Крыма. "Они очень много сделали для республики и всех крымчан, помогали решать масштабные проблемы и поддерживать людей, в том числе в самые сложные для нашего региона моменты, - отметил Аксенов. - Как подчеркнул наш президент, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность, достойные люди".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, новости крыма, кадровые перестановки, совет федерации, ольга ковитиди, сергей цеков, сергей карякин