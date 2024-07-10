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Норвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом году - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Норвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом году
Норвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом году - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Норвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом году
Норвегия намерена передать Украине шесть истребителей F-16 в текущем году. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T16:54
2024-07-10T16:54
норвегия
украина
самолеты f-16
поставки западного оружия украине
коллективный запад
новости
в мире
йонас гар стере
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Норвегия намерена передать Украине шесть истребителей F-16 в текущем году. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, сообщает РИА Новости.По словам премьер-министра, начать передачу истребителей планируется в этом году.Поставка Украине F-16 и реакция РоссииВашингтон ранее одобрил поставку Украине истребителей F-16 странами-союзниками по НАТО. В США и Европе проходит обучение украинцев пилотированию и обслуживанию самолетов.Согласие на передачу Киеву боевых самолетов ранее высказали Дания, Нидерланды и Бельгия. В частности, Амстердам рассчитывает передать Украине первые F-16 в текущем году.В МИД Бельгии заявили, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей до 2028 года, первые самолеты должны поступить в этом году.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Сергей Лавров также ранее заявлял, что поставка истребителей F-16 Украине не только не повлияет на ситуацию на поле боя, но и будет рассмотрена Москвой как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.Постпред России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что у Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск. Он напомнил, что совсем недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые танки Leopard и Abrams.Размещение F-16 на УкраинеСоветник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире американского ТВ в июне заявил, что истребители F-16, которые союзники передадут Киеву, планируется разместить непосредственно на территории Украины.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что истребители F-16 после их размещения на Украине постигнет та же судьба, что и другие более чем 600 самолетов украинских ВВС, которые российские войска уничтожили за время проведения специальной военной операции.Аналитик отметил, что Вооруженные силы РФ не регулярно наносят удары по аэродромам на Украине, прежде всего в Староконстантинове Хмельницкой области, и другим аэродромам на западе Украины, чтобы сделать их непригодными для эксплуатации F-16.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для КрымаПоставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – КонстантиновСырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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норвегия, украина, самолеты f-16, поставки западного оружия украине, коллективный запад, новости, в мире, йонас гар стере
Норвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом году

Норвегия передаст Киеву шесть истребителей F-16 в этом году – премьер

16:54 10.07.2024
 
© РИА Новости Крымпоставки F-16
поставки F-16 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Норвегия намерена передать Украине шесть истребителей F-16 в текущем году. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, сообщает РИА Новости.
"Норвегия приняла решение передать Украине шесть истребителей F-16", – сказал он
По словам премьер-министра, начать передачу истребителей планируется в этом году.

Поставка Украине F-16 и реакция России

Вашингтон ранее одобрил поставку Украине истребителей F-16 странами-союзниками по НАТО. В США и Европе проходит обучение украинцев пилотированию и обслуживанию самолетов.
Согласие на передачу Киеву боевых самолетов ранее высказали Дания, Нидерланды и Бельгия. В частности, Амстердам рассчитывает передать Украине первые F-16 в текущем году.
В МИД Бельгии заявили, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей до 2028 года, первые самолеты должны поступить в этом году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Сергей Лавров также ранее заявлял, что поставка истребителей F-16 Украине не только не повлияет на ситуацию на поле боя, но и будет рассмотрена Москвой как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.
Постпред России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что у Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск. Он напомнил, что совсем недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые танки Leopard и Abrams.

Размещение F-16 на Украине

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире американского ТВ в июне заявил, что истребители F-16, которые союзники передадут Киеву, планируется разместить непосредственно на территории Украины.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что истребители F-16 после их размещения на Украине постигнет та же судьба, что и другие более чем 600 самолетов украинских ВВС, которые российские войска уничтожили за время проведения специальной военной операции.
Аналитик отметил, что Вооруженные силы РФ не регулярно наносят удары по аэродромам на Украине, прежде всего в Староконстантинове Хмельницкой области, и другим аэродромам на западе Украины, чтобы сделать их непригодными для эксплуатации F-16.
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НорвегияУкраинаСамолеты F-16Поставки западного оружия УкраинеКоллективный ЗападНовостиВ миреЙонас Гар Стере
 
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