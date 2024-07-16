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За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублей
За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 16.07.2024
За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублей
Уральская компания объявила премию в 15 миллионов рублей для российских военных за первые сбитые американские истребители F-15 и F-16 в зоне спецоперации. Об... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T15:54
2024-07-16T15:54
2024-07-16T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Уральская компания объявила премию в 15 миллионов рублей для российских военных за первые сбитые американские истребители F-15 и F-16 в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны.По его словам, денежные вознаграждения также выплачиваются российским бойцам за уничтожение танков Abrams и Leopard 2. 16 июля премии получили бойцы группировки "Центр" за ликвидацию натовских танков на Авдеевском направлении.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США и союзники направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать этим летом.Пресс-служба Белого дома 10 июля распространила совместное заявление США, Дании и Нидерландов о снабжении Украины "эскадрильями современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения".По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Вашингтоне ожидают, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что ВСУ будут использовать полученные от Запада истребители F-16 как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как средство противовоздушной обороны для перехвата российских дозвуковых крылатых ракет и беспилотников.Аналитик выразил уверенность, что наличие у Украины нескольких десятков F-16 не изменит ситуацию на поле боя.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и КиевБудут в створе российских прицелов: в МИД оценили планы по РСМД в ЕвропеНорвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом году
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, самолеты f-16, новости, новости сво, вооруженные силы россии
За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублей
Премию в 15 миллионов рублей за первый сбитый F-16 получат российские военные – Минобороны
15:54 16.07.2024 (обновлено: 16:13 16.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Уральская компания объявила премию в 15 миллионов рублей для российских военных за первые сбитые американские истребители F-15 и F-16 в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны.
"Поощрение будет за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 миллионов рублей", – цитирует Минобороны заместителя исполнительного директора компании Илью Потанина.
По его словам, денежные вознаграждения также выплачиваются российским бойцам за уничтожение танков Abrams и Leopard 2. 16 июля премии получили бойцы группировки "Центр" за ликвидацию натовских танков на Авдеевском направлении.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США и союзники направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать этим летом.
Пресс-служба Белого дома 10 июля распространила совместное заявление США, Дании и Нидерландов
о снабжении Украины "эскадрильями современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения".
По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Вашингтоне ожидают
, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.
Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение
, что ВСУ будут использовать полученные от Запада истребители F-16 как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как средство противовоздушной обороны для перехвата российских дозвуковых крылатых ракет и беспилотников.
Аналитик выразил уверенность, что наличие у Украины нескольких десятков F-16 не изменит ситуацию на поле боя.
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