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Будут в створе российских прицелов: в МИД оценили планы по РСМД в Европе
Будут в створе российских прицелов: в МИД оценили планы по РСМД в Европе - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Будут в створе российских прицелов: в МИД оценили планы по РСМД в Европе
Планы Америки разместить в Германии ракеты средней и меньшей дальности (РМСД) являются шагами к усилению рисков гонки вооружений, которые несут прямую угрозу... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T07:43
2024-07-11T07:43
2024-07-11T07:43
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Планы Америки разместить в Германии ракеты средней и меньшей дальности (РМСД) являются шагами к усилению рисков гонки вооружений, которые несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. Об этом журналистам заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.Он отметил, что со стороны России такая реакция – это не "бряцание оружием", а простая логика нормального человека, поскольку подобные планы Вашингтона несут прямую угрозу международной безопасности."Это серьезная ошибка Вашингтона. Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности", – заявил Антонов.Ранее в Пентагоне заявили, что Америка в 2026 году начнет развертывание в Германии гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем, которые существенно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Отмечается, что в планах разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.Читайте также на РИА Новости Крым: Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ ПутинаНорвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом годуНАТО расширится в Черном море: главные заявления по итогам саммита
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф), анатолий антонов, россия, германия, сша, политика
Будут в створе российских прицелов: в МИД оценили планы по РСМД в Европе
Планы США разместить ракеты в Германии несут угрозу международной безопасности – МИД РФ