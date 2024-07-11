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Будут в створе российских прицелов: в МИД оценили планы по РСМД в Европе - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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Будут в створе российских прицелов: в МИД оценили планы по РСМД в Европе
Будут в створе российских прицелов: в МИД оценили планы по РСМД в Европе - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Будут в створе российских прицелов: в МИД оценили планы по РСМД в Европе
Планы Америки разместить в Германии ракеты средней и меньшей дальности (РМСД) являются шагами к усилению рисков гонки вооружений, которые несут прямую угрозу... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T07:43
2024-07-11T07:43
мнения
министерство иностранных дел рф (мид рф)
анатолий антонов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Планы Америки разместить в Германии ракеты средней и меньшей дальности (РМСД) являются шагами к усилению рисков гонки вооружений, которые несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. Об этом журналистам заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.Он отметил, что со стороны России такая реакция – это не "бряцание оружием", а простая логика нормального человека, поскольку подобные планы Вашингтона несут прямую угрозу международной безопасности."Это серьезная ошибка Вашингтона. Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности", – заявил Антонов.Ранее в Пентагоне заявили, что Америка в 2026 году начнет развертывание в Германии гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем, которые существенно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Отмечается, что в планах разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.Читайте также на РИА Новости Крым: Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ ПутинаНорвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом годуНАТО расширится в Черном море: главные заявления по итогам саммита
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мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф), анатолий антонов, россия, германия, сша, политика
Будут в створе российских прицелов: в МИД оценили планы по РСМД в Европе

Планы США разместить ракеты в Германии несут угрозу международной безопасности – МИД РФ

07:43 11.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрицел
Прицел - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Планы Америки разместить в Германии ракеты средней и меньшей дальности (РМСД) являются шагами к усилению рисков гонки вооружений, которые несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. Об этом журналистам заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.

"Хотел бы подчеркнуть, что российская толерантность к провокациям против безопасности нашей страны не безгранична. Неужели в Германии не понимают, что появление американского ракетного ударного потенциала на немецкой территории приведет к тому, что эти объекты будут в створе российских прицелов", – сказал Антонов.

Он отметил, что со стороны России такая реакция – это не "бряцание оружием", а простая логика нормального человека, поскольку подобные планы Вашингтона несут прямую угрозу международной безопасности.
"Это серьезная ошибка Вашингтона. Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности", – заявил Антонов.
Ранее в Пентагоне заявили, что Америка в 2026 году начнет развертывание в Германии гиперзвукового оружия и других своих дальнобойных систем, которые существенно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Отмечается, что в планах разместить на территории ФРГ SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.
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МненияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Анатолий АнтоновРоссияГерманияСШАПолитика
 
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