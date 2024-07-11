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НАТО расширится в Черном море: главные заявления по итогам саммита
НАТО расширится в Черном море: главные заявления по итогам саммита - РИА Новости Крым, 11.07.2024
НАТО расширится в Черном море: главные заявления по итогам саммита
Совместная декларация стран НАТО принята на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне. Главные положения документа - в материале РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T00:27
2024-07-11T00:27
2024-07-11T00:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Совместная декларация стран НАТО принята на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне. Главные положения документа - в материале РИА Новости Крым.Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.Поддержка РоссииНАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает, свидетельствует совместная декларация стран блока.40 млрд УкраинеНАТО намерена предоставить Украине как минимум 40 миллиардов евро в течение следующего года на оборонные нужды, говорится в декларации.Планка расходов на оборонуСтраны НАТО сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП, говорится в итоговой декларации.Ранее ряд стран альянса заявляли о необходимости для блока взять на себя больше обязательств по расходам на оборону."Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность полному выполнению обязательства по инвестициям в оборону, согласованного в Вильнюсе (минимум 2% ВВП – ред.), и признаем, что необходимо оперативно сделать больше для выполнения наших обязательств как союзников по НАТО", - указывается в документе.Украина в альянсеПункт о "будущем Украины в альянсе" содержится в декларации и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе.В нем также говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО."Мы подтверждаем, что сможем направить Украине соглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся, и условия будут выполнены. Мы продолжим поддерживать прогресс Украины в области оперативной совместимости, а также ее реформы в сферах демократии и безопасности", - утверждается в декларации.При этом документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.НАТО в Черном мореКак говорится в документе, НАТО собирается продолжить расширение в Черном море и на восточных Балканах.Также там утверждается, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.Как отмечается, НАТО готова якобы поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы предотвратить эскалацию.Модернизация ядерного потенциалаСтраны НАТО намерены модернизировать свой ядерный потенциал, улучшить планирование в этой сфере, говорится в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне.Африка и Ближний ВостокНАТО нацелена усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом "поддержки мира" в регионе, говорится в декларации.Отмечается, что члены альянса приняли план действий по усилению подхода к южному направлению, НАТО откроет офис в столице Иордании городе Аммане и будет продолжать работу с властями Ирака.Читайте также на РИА Новости Крым:На саммите НАТО Байден пообещал Киеву стратегические системы ПВОИстерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления КиеваАмерика попросила Россию допустить Украину на Совбез ООН
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нато, политика, россия, украина, в мире, новости, черное море
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым.
Совместная декларация
стран НАТО принята на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне. Главные положения документа - в материале РИА Новости Крым
.
Очередной саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
Поддержка России
НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает, свидетельствует совместная декларация стран блока.
"Мы призываем все страны не оказывать никакой помощи агрессии России. Мы осуждаем всех тех, кто содействует и тем самым продлевает российские военные действия на Украине", — указано в документе.
40 млрд Украине
НАТО намерена предоставить Украине как минимум 40 миллиардов евро в течение следующего года на оборонные нужды, говорится в декларации.
"Мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности", - указано в релизе.
Планка расходов на оборону
Страны НАТО сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2% ВВП, говорится в итоговой декларации.
Ранее ряд стран альянса заявляли о необходимости для блока взять на себя больше обязательств по расходам на оборону.
"Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность полному выполнению обязательства по инвестициям в оборону, согласованного в Вильнюсе (минимум 2% ВВП – ред.), и признаем, что необходимо оперативно сделать больше для выполнения наших обязательств как союзников по НАТО", - указывается в документе.
Украина в альянсе
Пункт о "будущем Украины в альянсе" содержится в декларации и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе.
"Будущее Украины — в НАТО. Украина становится все более функционально и политически интегрированной с альянсом", - следует из документа.
В нем также говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО.
"Мы подтверждаем, что сможем направить Украине соглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся, и условия будут выполнены. Мы продолжим поддерживать прогресс Украины в области оперативной совместимости, а также ее реформы в сферах демократии и безопасности", - утверждается в декларации.
При этом документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
НАТО в Черном море
Как говорится в документе, НАТО собирается продолжить расширение в Черном море и на восточных Балканах.
Также там утверждается, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.
"НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России", - указано в документе.
Как отмечается, НАТО готова якобы поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы предотвратить эскалацию.
Модернизация ядерного потенциала
Страны НАТО намерены модернизировать свой ядерный потенциал, улучшить планирование в этой сфере, говорится в итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне.
"НАТО намерена сделать все необходимое для обеспечения надежной, безопасной миссии ядерного сдерживания альянса, в частности путем модернизации своих ядерных возможностей, усиления ядерного планирования и их адаптации в случае необходимости", — говорится в документе.
Африка и Ближний Восток
НАТО нацелена усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом "поддержки мира" в регионе, говорится в декларации.
"Южное соседство НАТО предоставляет возможности для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Посредством нашего партнерства мы стремимся способствовать большей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, способствуя миру и процветанию в регионе", - указано в документе.
Отмечается, что члены альянса приняли план действий по усилению подхода к южному направлению, НАТО откроет офис в столице Иордании городе Аммане и будет продолжать работу с властями Ирака.
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