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Америка попросила Россию допустить Украину на Совбез ООН

Америка попросила Россию допустить Украину на Совбез ООН - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Америка попросила Россию допустить Украину на Совбез ООН

Украинская сторона после очередной "попытки ногой открыть дверь в зал Совета" была допущена Россией на заседание Совбеза ООН по просьбе США. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T23:26

2024-07-09T23:26

2024-07-09T23:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Украинская сторона после очередной "попытки ногой открыть дверь в зал Совета" была допущена Россией на заседание Совбеза ООН по просьбе США. Об этом сообщила политкоординатор Надежда Соколова.Она отметила, что Украина прислала письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: "собственно, самого требования", не соблюдая минимальной протокол, который принято выражать, обращаясь к СБ ООН. Как отметила Соколова, Москва не приняла прошение Киева и подчеркнула, что может допустить Украину, только если она будет уважать практику работы Совета Безопасности и сделает нормальный запрос."Однако изменить свое провокационное поведение пан Кислица (постпред Украины при ООН — ред.), естественно, не мог. За украинцев пришлось просить американцам. Правилам процедуры такой вариант соответствует. В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ", — сообщила политкоординатор.Соколова добавила, что ни одна западная делегация не вступилась за украинцев.Во вторник в СБ ООН прошло заседание после попадания ракеты ПВО ВСУ по детской больнице в Киеве.Накануне Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ. Взрывы прогремели в разных городах Украины, в том числе в Киеве.Представители киевского режима заявили о повреждении инфраструктуры и якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам. В МО РФ это опровергли, подчеркнув, что многочисленные фото- и видеокадры из Киева "однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города".Также в Минобороны России заявляли, что ложные обвинения Киева в адрес ВС РФ о якобы намеренных ударах по мирным объектам традиционно случаются накануне проведения саммита НАТО, "чтобы обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев использует эту трагедию с попаданием ракеты ВСУ для создания фона к участию Владимира Зеленского в саммите НАТО.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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