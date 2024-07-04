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Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ Путина - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ Путина
Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ Путина - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ Путина
Россия готова начать производство ракет средней и меньшей дальности, такое поручение уже дано оборонной промышленности. Об этом на пресс-конференции во время... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T17:41
2024-07-04T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Россия готова начать производство ракет средней и меньшей дальности, такое поручение уже дано оборонной промышленности. Об этом на пресс-конференции во время саммита ШОС в Астане заявил президент России Владимир Путин.Производство такого вида вооружений начнется, однако на размещение РСМД пока будет объявлен мораторий, подчеркнул президент.Как только комплексы РСМД американского производства появятся в какой-либо стране мира, Россия оставляет за собой право действовать зеркально, подчеркнул Путин.О том, что РФ должна начать производство РСМД, Владимир Путин говорил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ. По его словам, сегодня известно, что Штаты не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения. Недавно также было объявлено, что они находятся на Филиппинах.Помимо производства РСМД, Россия может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - ГенштабСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 кмНаращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме
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владимир путин (политик), новости, шос, рсмд, сша, россия, политика
Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ Путина

Россия вслед за США начинает производство ракет средней и меньшей дальности – Путин

17:41 04.07.2024 (обновлено: 17:42 04.07.2024)
 
© РИА Новости . В. Киселев / Перейти в фотобанкСамоходные ракетные установки РСД-10
Самоходные ракетные установки РСД-10 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . В. Киселев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Россия готова начать производство ракет средней и меньшей дальности, такое поручение уже дано оборонной промышленности. Об этом на пресс-конференции во время саммита ШОС в Астане заявил президент России Владимир Путин.

"В связи с выходом Соединенных Штатов из договора (о ликвидации РСМД – ред.) и анонсированием того, что они приступают к их производству, мы тоже считаем себя вправе начать опытно-конструкторские разработки, а в будущем и производство", – сказал российский лидер.

Производство такого вида вооружений начнется, однако на размещение РСМД пока будет объявлен мораторий, подчеркнул президент.

"Что касается развертывания, то мы объявляем мораторий на возможное размещение в будущем наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира", – подчеркнул президент.

Как только комплексы РСМД американского производства появятся в какой-либо стране мира, Россия оставляет за собой право действовать зеркально, подчеркнул Путин.
О том, что РФ должна начать производство РСМД, Владимир Путин говорил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ. По его словам, сегодня известно, что Штаты не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения. Недавно также было объявлено, что они находятся на Филиппинах.
Помимо производства РСМД, Россия может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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