https://crimea.ria.ru/20240704/kogda-rossiya-razvernet-rakety-sredney-i-menshey-dalnosti--otvet-putina-1138604490.html

Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ Путина

Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ Путина - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ Путина

Россия готова начать производство ракет средней и меньшей дальности, такое поручение уже дано оборонной промышленности. Об этом на пресс-конференции во время... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T17:41

2024-07-04T17:41

2024-07-04T17:42

владимир путин (политик)

новости

шос

рсмд

сша

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1b/1122526795_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_918c412a8cb3baec3262d8b2d7592343.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Россия готова начать производство ракет средней и меньшей дальности, такое поручение уже дано оборонной промышленности. Об этом на пресс-конференции во время саммита ШОС в Астане заявил президент России Владимир Путин.Производство такого вида вооружений начнется, однако на размещение РСМД пока будет объявлен мораторий, подчеркнул президент.Как только комплексы РСМД американского производства появятся в какой-либо стране мира, Россия оставляет за собой право действовать зеркально, подчеркнул Путин.О том, что РФ должна начать производство РСМД, Владимир Путин говорил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ. По его словам, сегодня известно, что Штаты не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения. Недавно также было объявлено, что они находятся на Филиппинах.Помимо производства РСМД, Россия может предпринять шаги и в области ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - ГенштабСеверный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 кмНаращивание ядерного арсенала США: что заявили в Белом доме

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, шос, рсмд, сша, россия, политика