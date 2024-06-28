https://crimea.ria.ru/20240628/putin-rossii-nado-nachat-proizvodit-rakety-sredney-i-menshey-dalnosti-1138443957.html

Путин: России надо начать производить ракеты средней и меньшей дальности

Путин: России надо начать производить ракеты средней и меньшей дальности - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Путин: России надо начать производить ракеты средней и меньшей дальности

России нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении, реагируя на действия США, заявил... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T20:05

2024-06-28T20:05

2024-06-28T20:08

рсмд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. России нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и принимать решения об их размещении, реагируя на действия США, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.В ходе совещания Путин напомнил, что Москва в 2019 году объявила, что не будет производить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования и размещать их до тех пор, пока США не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира. По словам президента, сегодня известно, что Штаты не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения. Недавно также было объявлено, что они находятся на Филиппинах, подчеркнул президент РФ.Он напомнил, что несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Позднее Вашингтон объявил о том, что будет производить такие системы. В свою очередь, Москва в 2019 году сообщила, что не станет создавать и размещать это вооружение до тех пор, пока Вашингтон не отправит свои ракеты в какой-либо из мировых регионов.Тем не менее сегодня США не только производят эти системы, но уже привозили их в Европу на учения, отметил президент. При этом на днях стало известно, что американские ракеты размещали также на Филиппинах, и неизвестно, вывезли ли их оттуда, подчеркнул Путин.Как сообщал российский МИД в начале мая, Москва, отвечая на действия Вашингтона, активизирует доработку и приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности, а также вновь предупреждает Штаты, что в случае появления таких американских комплексов в любом регионе мира Россия снимет свой односторонний мораторий на их размещение.В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. В России назвали американские претензии голословными, подчеркнув, что страна полностью выполняла условия ДРСМД, а вопросы вызывают действия самих Штатов.В июле 2019-го Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года ДРСМД прекратил свое действие.После этого российский лидер предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Свою инициативу он направил в ряд стран Европы и Азии, а также в различные международные организации.Как отмечали позднее в Минобороны, НАТО фактически проигнорировала предложение Путина о введении моратория на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных мер для снятия существующих опасений.

https://crimea.ria.ru/20190304/1116181188.html

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рсмд, владимир путин (политик), политика, новости, вооруженные силы россии, ракетные войска, нато, сша