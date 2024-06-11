https://crimea.ria.ru/20240611/severnyy-flot-provodit-ucheniya-s-raketnym-oruzhiem-dalnostyu-svyshe-600-km-1138036309.html

Северный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км

Северный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Северный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км

Корабли Северного флота проводят учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 километров. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T16:38

2024-06-11T16:38

2024-06-11T16:39

атлантический океан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Корабли Северного флота проводят учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 километров. Об этом сообщает Минобороны РФ.В военном ведомстве уточняют, что в тренировках участвует разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота. Она состоит из многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" и фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков"."Несколькими днями ранее фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи дальнего похода в акватории Атлантического океана в составе отряда кораблей Северного флота, провел тренировку по отражению атаки средств воздушного нападения", – добавляют в Минобороны РФ.В рамках предыдущих учений отрабатывались действия боевых расчетов, а также взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Палаш" по имитированным воздушным целям.Во вторник, 11 июня, в Минобороны России сообщили, что начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам.Читайте также на РИА Новости Крым:На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружиемРФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМДЯдерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атлантический океан, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, учения, северный флот, безопасность