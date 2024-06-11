Рейтинг@Mail.ru
Северный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240611/severnyy-flot-provodit-ucheniya-s-raketnym-oruzhiem-dalnostyu-svyshe-600-km-1138036309.html
Северный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км
Северный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Северный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км
Корабли Северного флота проводят учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 километров. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T16:38
2024-06-11T16:39
атлантический океан
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
учения
северный флот
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138036458_423:0:2243:1024_1920x0_80_0_0_b235262cf8e4605ae306c32725923538.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Корабли Северного флота проводят учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 километров. Об этом сообщает Минобороны РФ.В военном ведомстве уточняют, что в тренировках участвует разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота. Она состоит из многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" и фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков"."Несколькими днями ранее фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи дальнего похода в акватории Атлантического океана в составе отряда кораблей Северного флота, провел тренировку по отражению атаки средств воздушного нападения", – добавляют в Минобороны РФ.В рамках предыдущих учений отрабатывались действия боевых расчетов, а также взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Палаш" по имитированным воздушным целям.Во вторник, 11 июня, в Минобороны России сообщили, что начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам.Читайте также на РИА Новости Крым:На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружиемРФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМДЯдерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие
атлантический океан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138036458_651:0:2016:1024_1920x0_80_0_0_8c4bd70c4761450989d32ef11be6960e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атлантический океан, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, учения, северный флот, безопасность
Северный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км

Северный флот в Атлантическом океане проводит учения с дальнобойным ракетным оружием

16:38 11.06.2024 (обновлено: 16:39 11.06.2024)
 
© Министерство обороны РФСеверный флот в Атлантическом океане проводит учения по применению оружия дальностью свыше 600 км
Северный флот в Атлантическом океане проводит учения по применению оружия дальностью свыше 600 км
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Корабли Северного флота проводят учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 километров. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В рамках учения экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточняют, что в тренировках участвует разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота. Она состоит из многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" и фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков".
"Несколькими днями ранее фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи дальнего похода в акватории Атлантического океана в составе отряда кораблей Северного флота, провел тренировку по отражению атаки средств воздушного нападения", – добавляют в Минобороны РФ.
В рамках предыдущих учений отрабатывались действия боевых расчетов, а также взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Палаш" по имитированным воздушным целям.
Во вторник, 11 июня, в Минобороны России сообщили, что начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России. В Южном военном округе (ЮВО) военные отработали получение боеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что это адекватная реакция на активное участие военных НАТО в боях на Украине и фактическое разрешение Киеву бить ракетками по российским гражданским объектам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием
РФ предпримет шаги по ядерному сдерживанию США при развертывании ими РСМД
Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие
 
Атлантический океанМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флотУченияСеверный флотБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48Ремонт Екатерининского сада в Симферополе: на что потратят 100 миллионов
18:27Сын Байдена признан виновным по всем пунктам обвинения
18:10Запрет обмена данными по ДСНВ с Россией – что ответили в Белом доме
17:52На участке дороги Ялта – Севастополь ограничено движение из-за ремонта
17:38Видеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов
17:11Зачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на Украину
16:38Северный флот проводит учения с ракетным оружием дальностью свыше 600 км
16:18В Крыму развеяли новый фейк о закрытии пляжей
16:03Лавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС стран
15:52Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили государственные награды
15:43Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУ
15:35Скважины для воды в Симферопольском районе: где начнут работы в 2024 году
15:13Ядерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на Украине
14:41В Крыму СК проверяет информацию о насилии над ребенком в детском саду
14:19Более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне спецоперации
14:07В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма
14:02Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе
13:53Российские войска нанесли удары по аэродромам базирования ВСУ
13:39Военная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ
13:24ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
Лента новостейМолния