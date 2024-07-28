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В США сделали неприятное для Киева признание по поводу F-16

В США сделали неприятное для Киева признание по поводу F-16 - РИА Новости Крым, 28.07.2024

В США сделали неприятное для Киева признание по поводу F-16

Украина в этом году получит не более 20 истребителей F-16, этого количества недостаточно для кардинального изменения ситуации на поле боя в пользу ВСУ. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T10:43

2024-07-28T10:43

2024-07-28T10:43

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Украина в этом году получит не более 20 истребителей F-16, этого количества недостаточно для кардинального изменения ситуации на поле боя в пользу ВСУ. Об этом пишет американское издание The Washington Post.Как отмечают авторы статьи со ссылкой на источники в минобороны Украины, в распоряжении Киева будет "слишком мало самолетов", а у российских войск "слишком много средство ПВО", которые могут сбить F-16."Официальные лица отказались сообщить, сколько именно самолетов получит Киев в этом году, но это будет не более одной эскадрильи – около 20 самолетов. И только шесть пилотов, по прогнозам, завершат обучение к лету этого года, поскольку количество мест в программе ограничено", – пишет издание.Предполагается, что первые истребители F-16, которые получит Украина, скорее всего, будут использоваться для усиления противовоздушной обороны, а не наносить удары по войскам РФ и военным объектам вблизи фронта. Кроме того, самолеты, по крайней мере на начальном этапе, вряд ли будут подлетать слишком близко к линии боевых действий.По словам источников в украинском военном ведомстве, переданные ВСУ F-16 будут нести ракету класса "воздух-воздух" AIM-120, которая используется также в системе ПВО NASAMS. Дальность отдельных модификаций этой ракеты - до 160 километров. Однако у Киева слишком мало таких ракет, и придется разделить их между F-16 и NASAMS.Кроме того, представитель министерства обороны Украины заявил, что Киев "не может" построить крытые бетонные ангары для полной защиты самолетов.Также WP пишет о том, что обещанные европейскими союзниками F-16 не смогут оперативно передать Киеву самолеты.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США и союзники направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать этим летом.Пресс-служба Белого дома 10 июля распространила совместное заявление США, Дании и Нидерландов о снабжении Украины "эскадрильями современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения".По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Вашингтоне ожидают, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что ВСУ будут использовать полученные от Запада истребители F-16 как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как средство противовоздушной обороны для перехвата российских дозвуковых крылатых ракет и беспилотников.Аналитик выразил уверенность, что наличие у Украины нескольких десятков F-16 не изменит ситуацию на поле боя.Читайте также на РИА Новости Крым:За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублейГде будут размещены передаваемые Киеву F-16, рассказали в Белом домеНорвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом году

https://crimea.ria.ru/20240403/syrskiy-delaet-stavku-na-f-16-plany-kieva-po-zakhvatu-kryma-1136268570.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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