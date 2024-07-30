https://crimea.ria.ru/20240730/kakim-oruzhiem-snaryadyat-peredavaemye-ukraine-f-16-1139245163.html

Каким оружием снарядят передаваемые Украине F-16

Каким оружием снарядят передаваемые Украине F-16 - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Каким оружием снарядят передаваемые Украине F-16

Передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе класса "воздух – земля" и "воздух – воздух". Об этом... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T17:10

2024-07-30T17:10

2024-07-30T17:10

самолеты f-16

сша

поставки западного оружия украине

украина

новости сво

оружие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе класса "воздух – земля" и "воздух – воздух". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Wall Street Journal.По данным WSJ, передаваемые Киеву самолеты оснастят ракетами AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.В публикации также отмечается, что ВСУ смогут использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".Поставка F-16 УкраинеАмериканское издание The Washington Post ранее сообщило со ссылкой на чиновников киевского режима, что Украина в этом году получит не более 20 истребителей F-16. По словам собеседников газеты, этого количества недостаточно для кардинального изменения ситуации на поле боя в пользу ВСУ.Предполагается, что первые истребители F-16, которые получит Украина, скорее всего, будут использоваться для усиления противовоздушной обороны, а не наносить удары по войскам РФ и военным объектам вблизи фронта. Кроме того, самолеты, по крайней мере на начальном этапе, вряд ли будут подлетать слишком близко к линии боевых действий.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США и союзники направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать этим летом.Пресс-служба Белого дома 10 июля распространила совместное заявление США, Дании и Нидерландов о снабжении Украины "эскадрильями современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения".По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Вашингтоне ожидают, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что ВСУ будут использовать полученные от Запада истребители F-16 как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как средство противовоздушной обороны для перехвата российских дозвуковых крылатых ракет и беспилотников. Аналитик выразил уверенность, что наличие у Украины нескольких десятков F-16 не изменит ситуацию на поле боя.Читайте также на РИА Новости Крым:За первый сбитый F-16 российские военные получат 15 миллионов рублейГде будут размещены передаваемые Киеву F-16, рассказали в Белом домеНорвегия пообещала передать Украине шесть самолетов F-16 в этом году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты f-16, сша, поставки западного оружия украине, украина, новости сво, оружие, новости