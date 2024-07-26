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Военкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Военкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в Крыму
Военкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Военкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в Крыму
В Крыму восстановление после ранений участников спецоперации проходит очень эффективно. Своим личным опытом поделилась член центрального штаба Народного фронта, РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T17:21
2024-07-26T18:31
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Крыму восстановление после ранений участников спецоперации проходит очень эффективно. Своим личным опытом поделилась член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкор Ирина Куксенкова.Физиотерапия и климат, грязевые и рапные ванны – это то, что "реально работает" и помогает восстановиться, в том числе после тяжелых ранений, считает военкор.В Крыму в текущем году продолжится реализация программы Народного Фронта "Перезагрузка", которая позволит в течение нескольких смен оздоровить более 60 участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения при исполнении воинского долга. Бойцов ждет не только комплексное лечение, но знакомство с достопримечательностями региона. В прошлом году в проекте приняли участие 30 ветеранов СВО."Реабилитационный лагерь "Перезагрузка" работает в течение двух недель. У нас не просто ребята, а из подразделений специального назначения. Это парни, которые выполняют особые задачи", - рассказала Куксенкова. По ее словам, лечение и реабилитация в Крыму являются очень эффективными, что подтверждают отзывы предыдущей смены.Ранее руководитель госфонда Владимир Трегуб в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что около трехсот семей участников спецоперации смогли поправить здоровье в Крыму по программе комплексного оздоровления в рамках соглашения, подписанного региональным отделением фонда "Защитники Отечества" и минкурортов Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях РосгвардииВ гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВОВ России повысят качество медобслуживания военных
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крым, герои сво, общество, реабилитация, новости крыма, ирина куксенкова, народный фронт, оздоровление в крыму
Военкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в Крыму

Военкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в Крыму после ранения

17:21 26.07.2024 (обновлено: 18:31 26.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЧлен центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкор Ирина Куксенкова
Член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта Служба сопровождения ветеранов СВО, военкор Ирина Куксенкова - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Крыму восстановление после ранений участников спецоперации проходит очень эффективно. Своим личным опытом поделилась член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкор Ирина Куксенкова.

"Когда в апреле 2022 года я получила ранение, то сначала были многочисленные операции, а потом сказали, что для восстановления нужно ехать в Крым. Я не хотела, но меня заставили. Так вот, я зашла на территорию лечебного учреждения еле-еле, хромая, пробыла здесь чуть больше двух недель и ушла пешком – на мне был рюкзак, который весил килограммов 12, я шла и мне было не больно! В Крыму есть что-то реабилитационно-волшебное", - рассказала Куксенкова в пресс-центре РИА Новости Крым.

Физиотерапия и климат, грязевые и рапные ванны – это то, что "реально работает" и помогает восстановиться, в том числе после тяжелых ранений, считает военкор.
В Крыму в текущем году продолжится реализация программы Народного Фронта "Перезагрузка", которая позволит в течение нескольких смен оздоровить более 60 участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения при исполнении воинского долга. Бойцов ждет не только комплексное лечение, но знакомство с достопримечательностями региона. В прошлом году в проекте приняли участие 30 ветеранов СВО.
"Реабилитационный лагерь "Перезагрузка" работает в течение двух недель. У нас не просто ребята, а из подразделений специального назначения. Это парни, которые выполняют особые задачи", - рассказала Куксенкова.
По ее словам, лечение и реабилитация в Крыму являются очень эффективными, что подтверждают отзывы предыдущей смены.
"Предусмотрено не только лечение, также запланированы концерты, экскурсии по достопримечательностям, поездки в "Артек". Все это дает бойцам эмоциональную подпитку. После смены "Перезагрузки" люди уезжают отсюда не только здоровее физически, но здоровее психоэмоционально. Что тоже особенно важно", - заключила военкор.
Ранее руководитель госфонда Владимир Трегуб в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что около трехсот семей участников спецоперации смогли поправить здоровье в Крыму по программе комплексного оздоровления в рамках соглашения, подписанного региональным отделением фонда "Защитники Отечества" и минкурортов Крыма.
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