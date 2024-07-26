https://crimea.ria.ru/20240726/voenkor-rasskazala-o-volshebnoy-reabilitatsii-v-krymu-posle-raneniya-1139152061.html

Военкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в Крыму

Военкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в Крыму - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Военкор Куксенкова рассказала о "волшебной" реабилитации в Крыму

В Крыму восстановление после ранений участников спецоперации проходит очень эффективно. Своим личным опытом поделилась член центрального штаба Народного фронта, РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T17:21

2024-07-26T17:21

2024-07-26T18:31

крым

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общество

реабилитация

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ирина куксенкова

народный фронт

оздоровление в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Крыму восстановление после ранений участников спецоперации проходит очень эффективно. Своим личным опытом поделилась член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкор Ирина Куксенкова.Физиотерапия и климат, грязевые и рапные ванны – это то, что "реально работает" и помогает восстановиться, в том числе после тяжелых ранений, считает военкор.В Крыму в текущем году продолжится реализация программы Народного Фронта "Перезагрузка", которая позволит в течение нескольких смен оздоровить более 60 участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения при исполнении воинского долга. Бойцов ждет не только комплексное лечение, но знакомство с достопримечательностями региона. В прошлом году в проекте приняли участие 30 ветеранов СВО."Реабилитационный лагерь "Перезагрузка" работает в течение двух недель. У нас не просто ребята, а из подразделений специального назначения. Это парни, которые выполняют особые задачи", - рассказала Куксенкова. По ее словам, лечение и реабилитация в Крыму являются очень эффективными, что подтверждают отзывы предыдущей смены.Ранее руководитель госфонда Владимир Трегуб в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал, что около трехсот семей участников спецоперации смогли поправить здоровье в Крыму по программе комплексного оздоровления в рамках соглашения, подписанного региональным отделением фонда "Защитники Отечества" и минкурортов Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях РосгвардииВ гипсе и с аппаратом Илизарова: в Крыму шьют "адаптивку" для бойцов СВОВ России повысят качество медобслуживания военных

https://crimea.ria.ru/20240604/semi-uchastnikov-svo-popravlyayut-zdorove-v-krymu-po-lgotnoy-programme-1137844281.html

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крым, герои сво, общество, реабилитация, новости крыма, ирина куксенкова, народный фронт, оздоровление в крыму